Porsche 718 Cayman GT4 RS: мощность его двигателя на 80 л.с. больше, чем у обычного Cayman GT4

Время, которое купе требуется для разгона с места до «сотни», у «эрэски» оказалось на полсекунды меньше, чем у стандартной версии.

Результаты продаж Porsche 718 Cayman / Boxter в Европе пока что продолжают снижаться: за прошлый «ковидный» год модель разошлась тиражом в 6663 экземпляра, что на 10% меньше, чем в 2019-ом. Также и в текущем году у спорткара пока «минус»: за январь-сентябрь старосветские дилеры реализовали 4495 экземпляров, что почти на 12% меньше, чем за первые три квартала 2020-го.



На фото: Porsche 718 Cayman GT4 RS

Немецкий автопроизводитель решил расширить семейство спорткаров: марка Порше полностью рассекретила новую модификацию купе – 718 Cayman GT4 RS. Версия стала первым среднемоторным Porsche с приставкой RS к названию. Кроме того, в компании назвали это вариант «самым экстремальным». Ранее уже стали известны результаты заезда 718 Cayman GT4 RS на Нюрбургринге: круг длиной 20,832 км автомобиль преодолел за 7 минут и 9,3 секунды. При этом время «старого» короткого круга (его длина – 20,6 км) составило 7 минут и 4,511 секунды, что на 23,6 секунды меньше, чем у базовой версии спорткара Cayman GT4.



Тогда компания не стала раскрывать данные о «начинке», теперь же они известны. Porsche 718 Cayman GT4 RS оснастили 4,0-литровым шестицилиндровым «атмосферником» (известным по 911 GT3 / 911 GT3 Cup ). Его отдача у новой версии купе составляет 500 л.с., а максимальный крутящий момент – 449 Нм (для сравнения, у 911 GT3 – 510 л.с. и 470 Нм). Эти показатели выше, чем у стандартного Cayman GT4 – на 80 л.с. и 29 Нм соответственно. В пару к мотору GT4 RS получил безальтернативный семиступенчатый робот PDK с двойным сцеплением, тогда как у «обычной» версии есть и «механика».



Изменения сказались в том числе на динамических характеристиках автомобиля. Так, Porsche Cayman GT4 RS разгоняется с места до «сотни» за 3,2 секунды. Этот показатель такой же, как у более тяжёлого 911 GT3, а также он на полсекунды меньше, чем у стандартного Cayman GT4. Ещё у модели выше максимальная скорость – 315 км/ч (у стандартного купе – 301 км/ч).



На фото: салон Porsche 718 Cayman GT4 RS

Кстати, над улучшением динамики инженеры поработали не только поменяв технику, но и изменив вес автомобиля за счёт использования кузовных панелей из армированного углепластика, облегченного заднего стекла, а также тканевых петель, заменивших традиционные дверные ручки в салоне. В результате всех изменений масса автомобиля снизилась на 22 кг. Ещё свою роль в аэродинамике «эрэски» играют фиксированное антикрыло и уменьшенный на 30 мм дорожный просвет.

У RS-версии есть несколько визуальных отличий от стандартного Cayman GT4. Помимо иного более крупного антикрыла на корме, в списке также числятся «жабры» на передних крыльях, аэродинамический обвес и интегрированные в капот воздухозаборники.



Сейчас уже назван стартовый ценник новинки на американском рынке – 141 700 долларов (эквивалентно примерно 10,3 млн рублей по текущему курсу). Публичная премьера новинки состоится в рамках открывшего свои двери автосалона в Лос-Анджелесе.

Ранее мы публиковали первое изображение преемника Porsche 718 Cayman, который перейдёт на электротягу (этот рендер был создан дизайнером испанского издания motor.es).

