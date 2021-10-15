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  • Porsche готовит преемника 718 Cayman, который перейдёт на электротягу: первое изображение

Porsche готовит преемника 718 Cayman, который перейдёт на электротягу: первое изображение

15.10.2021 87 0 0

Ожидается, что презентация «зелёной» новинки немецкого бренда пройдёт в середине 2024 года. Вероятно, у автомобиля будут модификации как с задним, так и с полным приводом.

 

Дела у бренда Porsche на старосветском рынке в целом идут неплохо. По итогам «ковидного» 2020 года дилеры бренда реализовали 73 840 автомобилей, что всего на 5,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году у бренда снова наблюдается прирост – за первые восемь месяцев (более свежих данных пока нет) европейцы купили 47 295 машин, что на 4,1% больше, чем за январь-август 2020-го.

На фото: актуальный Porsche 718 Cayman

У модели Porsche 718 Cayman / Boxter показатели в Европе постепенно снижаются. За прошлый год модель разошлась тиражом в 6663 экземпляра, что на 10% меньше, чем в 2019-ом. В нынешнем году у спорткара по-прежнему фиксируется «минус»: за январь-август было реализовано 4068 машин, что на 11% меньше, по сравнению с показателем за первые восемь месяцев 2020-го.

Сейчас компания Porsche (марка входит в состав немецкого концерна Volkswagen) продолжает работу над преемником модели 718. Как сообщает испанское издание motor.es, у новинки будет полностью электрическая «начинка». Ожидается, что презентация «зелёного» спорткара пройдёт в середине 2024 года.

Рендер преемника Porsche 718 Cayman

Официальной информации о том, как будет выглядеть преемник 718 Cayman, пока, конечно же, нет. Поэтому художники могут предложить собственное видение экстерьера будущего спорткара. Своим вариантом внешности новинки поделился дизайнер motor.es. Предполагается, что на оформление разрабатываемого автомобиля окажет влияние концепт Porsche Mission R, представленный в сентябре 2021-го.

На фото: концепт Porsche Mission R

Ожидается, что преемник спорткара сохранит компактные размеры. Новый автомобиль окажется на несколько миллиметров шире и длиннее, кроме того, меньше станет высота. Отметим, у актуальной версии длина равна 4379 мм (расстояние между осями – 2475 мм), ширина – 1801 мм, а высота – 1295 мм. Предполагается, что электромобиль оформят в стиле, продвигаемом с помощью Taycan. Не исключено, что оптику сведут к лаконичным тонким полосам светодиодов.

В компании пока делились и сведениями о «технике». По предварительным данным, в основу будущей модели не ляжет ни платформа J1, на которой базируется Taycan, ни новая «тележка» PPE, в которую производитель инвестировал немало средств. Вероятно, информация об основе новинки появится позже. Ожидается, что у 718 Cayman следующего поколения, будут версии с одним либо с двумя электромоторами, то есть привод будет задний или полный. Предположительно максимальная мощность силовой установки нового электрокара составит 500 л.с.

Тем временем стало известно о том, что Porsche Taycan обогнал по продажам культовую модель 911. В целом для электромобилей это стало яркой и знаковой победой, хотя стоит учитывать, что у этих моделей всё-таки разная целевая аудитория.

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