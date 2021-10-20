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  • Porsche опубликовала результаты заезда 718 Cayman GT4 RS на Нюрбургринге

Porsche опубликовала результаты заезда 718 Cayman GT4 RS на Нюрбургринге

20.10.2021 34 0 0

Презентация самой мощной версии спорткара немецкого бренда по плану должна пройти в ноябре текущего года.

 

По итогам 2020 года, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса, дилеры Porsche реализовали в Европе 73 840 автомобилей. Этот результат всего на 5,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году бренд вернулся к положительной динамике – за первые восемь месяцев (более свежих данных пока нет) клиенты купили 47 295 машин, что на 4,1% больше, чем за январь-август прошлого года.

При этом у модели Porsche 718 Cayman / Boxter показатели на старосветском рынке продолжают снижаться. Так, за прошлый год модель разошлась тиражом в 6663 экземпляра, что на 10% меньше, чем в 2019-ом. И в этом году у спорткара пока «минус»: за январь-август было реализовано 4068 машин, что на 11% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

В скором времени семейство спорткаров немецкого бренда будет расширено: Porsche планирует в ноябре представить новую модификацию спорткара – 718 Cayman GT4 RS. Версия окажется первым среднемоторным Porsche с приставкой RS к названию. У такого автомобиля будет масса меньше, чем у «обычного» 718 Cayman, что повлияет на динамические характеристики.

Визуально RS-версию спорткара можно отличить по паре воздухозаборников, интегрированных в капот, аэродинамическому обвесу, кроме того, корму оснастили более крупным антикрылом. Автомобиль, который совершил заезд на Северной петле Нюрбургринга, получил шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R (они будут доступны опционально), а также гоночное кресло.

Актуальное купе Porsche 718 Cayman GT4 оснащается 4,0-литровым шестицилиндровым «атмосферником» мощностью 420 л.с. Ранее ему в пару предлагалась только механическая коробка передач, однако впоследствии линейку трансмиссий пополнил «робот» PDK.

Официальной информации о «начинке» Porsche 718 Cayman GT4 RS пока нет. Пока что известно только, что двигатель будет ощутимо формирован, не исключено, что отдачу повысят до 500-510 л.с. В комплект к этому мотору предложат роботизированную коробку переключения передач. Иных подробностей пока нет, однако известны результаты заезда Северной петле Нюрбургринга.

В проведении заезда участвовал заводской испытатель Йорг Бергмайстер. Гонщик преодолел круг длиной 20,832 км за 7 минут и 9,3 секунды. При этом время «старого» короткого круга (его длина – 20,6 км) составило 7 минут и 4,511 секунды (этот результат на солидные 23,6 секунды меньше, чем у базовой версии спорткара Cayman GT4). Сейчас рекорд Нюрбургринга по-прежнему удерживает другая модель марки – Porsche 911 GT2 RS, его показатель проезда «старого» круга – 6 минут 38,84 секунды.

Напомним, совсем недавно мы публиковали первое изображение преемника Porsche 718 Cayman, который перейдёт на электротягу. Рендер подготовил дизайнер испанского издания motor.es.

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