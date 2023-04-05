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  • Gordon Murray T.33 Spider: аналоговая эстетика, атмосферный V12 и съёмная жёсткая крыша

Gordon Murray T.33 Spider: аналоговая эстетика, атмосферный V12 и съёмная жёсткая крыша

05.04.2023 188 0 2

Компания Gordon Murray Automotive (GMA), основанная легендарным британским конструктором Гордоном Мюрреем, представила открытую версию Spider среднемоторного двухместного суперкара T.33. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом 100 экземпляров.

Авторитет Гордона Мюррея (создатель суперкара McLaren F1 и нескольких выдающихся гоночных болидов Формулы-1) сделал одноимённую и пока ещё совсем молодую автомобильную компанию (основана в 2017 году) очень успешной — её суперкары распродаются ещё до премьеры. Первой серийной моделью GMA стал дебютировавший в 2020 году флагманский трёхместный суперкар T.50 с большим вентилятором в корме (создаёт граунд-эффект), в 2021 году была представлена его трековая версия T.50s Niki Lauda. Двухместный ﻿суперкар T.33 увидел свет в 2022 году, а на этой неделе компания показала его открытую версию Spider.

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По части техники версия Spider ничем не отличается от купе, габариты не изменились ни на миллиметр (длина — 4398 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1135 мм, колёсная база — 2735 мм), съёмная жёсткая углепластиковая крыша, состоящая из двух секций, и ряд других мелких технических изменений добавили Спайдеру 18 кг сухой массы по сравнению с купе, но итоговая цифра всё равно впечатляет — 1108 кг.

По сути, новая версия T.33 имеет кузов типа тарга, поскольку массивная дуга за кокпитом не убирается и выполняет роль силовой защиты на случай опрокидывания. Стекло внутри этой дуги может опускаться, давая салону дополнительный источник свежего воздуха. Снятые секции крыши можно оставить в гараже или положить в передний багажник объёмом 115 л, а для сумок предусмотрены боковые багажные отделения общей ёмкостью 180 л.

Силовая структура кузова из углепластика и алюминия у Спайдера такая же, как у купе, так как обе версии разрабатывались параллельно. Spider имеет уникальную форму верхней части кормы с более развитым продольным килем и вентиляционными отверстиями, позволяющими при езде без крыши наслаждаться высокооборотным крещендо 4,0-литрового атмосферного V12 Cosworth GMA.2. В остальном оперение у купе и Спайдера идентичны, в нём нет подвижных элементов и агрессивно торчащих спойлеров, сплиттеров, канардов и антикрыльев, но продуманная аэродинамика создаёт 312 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости 334 км/ч.

Гордон Мюррей рядом с двигателем V12 Cosworth GMA.2

GMA публикует достаточно подробные технические характеристики своих суперкаров, но принципиально умалчивает о разгонной динамике, так как не гонится рекордными цифрами, упирая на общий отменный баланс и удовольствие от вождения. Тем не менее можно не сомневаться, что V12 обеспечивает впечатляющий разгон с любой скорости: максимальная мощность 617 л.с. достигается при 10 250 об/мин, максимальный крутящий момент 451 Нм — при 6750 об/мин, при этом 75% от максимального крутящего момента доступны уже с 2500 об/мин. Дополнительную кратковременную прибавку к мощности и моменту даёт 48-вольтовый стартер-генератор.

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Коробка передач у Спайдера только механическая 6-ступенчатая Xtrac (купе предлагалось также с «роботом»), она весит всего 82 кг. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Подвеска — пассивная, пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», задняя подвеска крепится непосредственно к картеру коробки передач. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних дисков — 370 мм (6-поршневые суппорты), диаметр задних — 340 мм (4-поршневые суппорты). Размерность штатных шин Michelin Pilot Sport 4 S — 235/35 R 19 спереди и 295/30 R 20 сзади.

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Салон у Спайдера такой же, как у купе, единственное отличие — окрашенная в цвет кузова перегородка между креслами. Водитель окружён аналоговыми тумблерами, кнопками и рукоятками, так как Гордон Мюррей максимально далёк от современной моды на сенсорные панели, но дань времени отдаёт небольшой мультимедийный экран, расположенный справа от большого 120-миллиметрового стрелочного тахометра (есть беспроводная поддержка смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto). Для удобства маневрирования задним ходом предусмотрена камера заднего вида.

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Цена Gordon Murray T.33 Spider официально не объявлена, но по данным британского журнала Autocar она составляет 1,8 млн фунтов стерлингов, тираж — 100 экземпляров. Производство T.33 Spider на фабрике Gordon Murray Group в сельском поселении Уиндлшем (графство Суррей, Великобритания) начнётся только в середине 2025 года после завершения сборки купе T.33, тираж которого также составит 100 экземпляров.

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