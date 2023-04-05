Gordon Murray T.33 Spider: аналоговая эстетика, атмосферный V12 и съёмная жёсткая крыша

Авторитет Гордона Мюррея (создатель суперкара McLaren F1 и нескольких выдающихся гоночных болидов Формулы-1) сделал одноимённую и пока ещё совсем молодую автомобильную компанию (основана в 2017 году) очень успешной — её суперкары распродаются ещё до премьеры. Первой серийной моделью GMA стал дебютировавший в 2020 году флагманский трёхместный суперкар T.50 с большим вентилятором в корме (создаёт граунд-эффект), в 2021 году была представлена его трековая версия T.50s Niki Lauda. Двухместный ﻿суперкар T.33 увидел свет в 2022 году, а на этой неделе компания показала его открытую версию Spider.

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По части техники версия Spider ничем не отличается от купе, габариты не изменились ни на миллиметр (длина — 4398 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1135 мм, колёсная база — 2735 мм), съёмная жёсткая углепластиковая крыша, состоящая из двух секций, и ряд других мелких технических изменений добавили Спайдеру 18 кг сухой массы по сравнению с купе, но итоговая цифра всё равно впечатляет — 1108 кг.



По сути, новая версия T.33 имеет кузов типа тарга, поскольку массивная дуга за кокпитом не убирается и выполняет роль силовой защиты на случай опрокидывания. Стекло внутри этой дуги может опускаться, давая салону дополнительный источник свежего воздуха. Снятые секции крыши можно оставить в гараже или положить в передний багажник объёмом 115 л, а для сумок предусмотрены боковые багажные отделения общей ёмкостью 180 л.

Силовая структура кузова из углепластика и алюминия у Спайдера такая же, как у купе, так как обе версии разрабатывались параллельно. Spider имеет уникальную форму верхней части кормы с более развитым продольным килем и вентиляционными отверстиями, позволяющими при езде без крыши наслаждаться высокооборотным крещендо 4,0-литрового атмосферного V12 Cosworth GMA.2. В остальном оперение у купе и Спайдера идентичны, в нём нет подвижных элементов и агрессивно торчащих спойлеров, сплиттеров, канардов и антикрыльев, но продуманная аэродинамика создаёт 312 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости 334 км/ч.



Гордон Мюррей рядом с двигателем V12 Cosworth GMA.2

GMA публикует достаточно подробные технические характеристики своих суперкаров, но принципиально умалчивает о разгонной динамике, так как не гонится рекордными цифрами, упирая на общий отменный баланс и удовольствие от вождения. Тем не менее можно не сомневаться, что V12 обеспечивает впечатляющий разгон с любой скорости: максимальная мощность 617 л.с. достигается при 10 250 об/мин, максимальный крутящий момент 451 Нм — при 6750 об/мин, при этом 75% от максимального крутящего момента доступны уже с 2500 об/мин. Дополнительную кратковременную прибавку к мощности и моменту даёт 48-вольтовый стартер-генератор.



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Коробка передач у Спайдера только механическая 6-ступенчатая Xtrac (купе предлагалось также с «роботом»), она весит всего 82 кг. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Подвеска — пассивная, пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», задняя подвеска крепится непосредственно к картеру коробки передач. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних дисков — 370 мм (6-поршневые суппорты), диаметр задних — 340 мм (4-поршневые суппорты). Размерность штатных шин Michelin Pilot Sport 4 S — 235/35 R 19 спереди и 295/30 R 20 сзади.



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Салон у Спайдера такой же, как у купе, единственное отличие — окрашенная в цвет кузова перегородка между креслами. Водитель окружён аналоговыми тумблерами, кнопками и рукоятками, так как Гордон Мюррей максимально далёк от современной моды на сенсорные панели, но дань времени отдаёт небольшой мультимедийный экран, расположенный справа от большого 120-миллиметрового стрелочного тахометра (есть беспроводная поддержка смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto). Для удобства маневрирования задним ходом предусмотрена камера заднего вида.



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Цена Gordon Murray T.33 Spider официально не объявлена, но по данным британского журнала Autocar она составляет 1,8 млн фунтов стерлингов, тираж — 100 экземпляров. Производство T.33 Spider на фабрике Gordon Murray Group в сельском поселении Уиндлшем (графство Суррей, Великобритания) начнётся только в середине 2025 года после завершения сборки купе T.33, тираж которого также составит 100 экземпляров.

