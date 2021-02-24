Gordon Murray T.50s Niki Lauda: суперкар с граунд-эффектом стал ещё легче и быстрее

Летом прошлого года Гордон Мюррей представил трёхместный дорожный суперкар T.50, созданный по мотивам легендарного McLaren F1 (его также разрабатывал Мюррей) и с применением формульного опыта Мюррея: автомобиль получил 400-миллиметровый вентилятор в корме, откачивающий воздух из-под днища и создающий таким образом граунд-эффект. Все запланированные к выпуску 100 экземпляров были распроданы в течение 48 часов после премьеры, несмотря на огромную цену — 2,36 млн фунтов стерлингов.

Трековая версия T.50s, анонсированная осенью, ещё дороже и раритетнее: будет сделано всего 25 экземпляров стоимостью 3,1 млн фунтов стерлингов каждый (321 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ), и все они, как нетрудно догадаться, уже зарезервированы за состоятельными клиентами. Премьера состоялась 22 февраля, в день рождения Ники Лауды — легендарного австрийского гонщика, бывшего коллеги Мюррея по команде Brabham, который покинул наш мир в 2019 году.



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Снаряженная масса трекового автомобиля составляет всего 852 кг против 986 кг у дорожного. Ради «диеты» пришлось даже изменить конструкцию несущего монокока — сделать там, где это возможно, более тонкие стенки. 3,9-литровый атмосферный V12 Cosworth GMA «похудел» на 16 кг за счёт облегчённых систем впуска и выпуска, титановых клапанов и отказа от системы регулировки фаз газораспределения. Перекроена система охлаждения: радиаторы теперь расположены по бокам кузова. Максимальная мощность выросла с 633 до 711 л.с. при 11 500 об/мин, максимальный крутящий момент — с 467 до 485 Нм при 9000 об/мин. Набегающий на машину воздух создаёт эффект так называемого скоростного наддува и поднимает мощность до 735 л.с. Максимальная скорость — 338 км/ч.



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6-ступенчатая коробка передач Xtrac, передающая через «самоблок» всю мощность на задние колёса, роботизирована (педали сцепления больше нет) и облегчена на 5 кг, рычаг переключения ступеней справа от водителя уступил место ажурным лепесткам на рулевой колонке. Вместо круглого руля теперь углепластиковый гоночный штурвал с разомкнутым ободом. Из салона выкинуты все удобства, вроде мультимедийной системы, установлен компактный гоночный щиток приборов. Пассажирское кресло теперь одно, слева от водителя, а то, что было справа, уступило место системе пожаротушения.

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Подвеска типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» облегчена и оптимизирована под трековую езду, равно как и рулевое управление. Тормоза — карбон-керамические Brembo: диаметр передних дисков — 370 мм (6-поршневые суппорты), диаметр задних дисков — 340 мм (4-поршневые суппорты).



Развитое аэродинамическое оперение создаёт до 1500 кг прижимной нагрузки. Дельтавидная форма заднего антикрыла почти такая же, как у переднего антикрыла формульного болида Brabham BT52 1983 года.

Мюррей обещает начать сборку трековых машин в 2023 году, после завершения производства дорожных T.50. О своих дальнейших творческих планах 74-летний британский конструктор пока ничего не сообщает.

