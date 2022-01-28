Gordon Murray T.33: суперкар на каждый день с «чистый» дизайном и атмосферным V12

Дебютной моделью собственной компании британского профессора Мюррея стал представленный в августе 2020 года флагманский трёхместный суперкар T.50 в духе McLaren F1, но дополненный несколькими новыми уникальными техническими «фишками», вроде создающего граунд-эффект вентилятора в корме. В феврале 2021 года GMA показала трековую версию этой модели под названием T.50s Niki Lauda, а в мае того же года был анонсирован чуть менее технически изощрённый и менее дорогой двухместный суперкар — вчера вечером состоялась его премьера.

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Новая модель называется Gordon Murray T.33, она состоит в тесном техническом родстве с T.50, но при этом многое сделано иначе. В основе Т.33 лежит углепластиковый монокок с прикрученными к нему алюминиевыми рамами, при этом задняя подвеска крепится непосредственно к коробке передач. Подвеска — пассивная, пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Рулевое управление — реечного типа, со старомодным гидроусилителем, дающим, по мнению Мюррея, идеальную обратную связь. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних дисков — 370 мм (6-поршневые суппорты), диаметр задних — 340 мм (4-поршневые суппорты). Размерность штатных шин Michelin Pilot Sport 4s — 235/35 R 19 спереди и 295/30 R 20 сзади.



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Габаритная длина суперкара — 4398 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1135 мм, колёсная база — 2735 мм, дорожный просвет — 120 мм. Наружные панели кузова выполнены из углепластика. Снаряженная масса автомобиля — всего 1090 кг. T.33, как и T.50, имеет очень лаконичный, если не сказать старомодный дизайн без фальшивого (нефункционального) декора. Вентилятора в корме, как у T.50, нет, но граудн-эффект тем не менее есть — он достигается благодаря продуманной пассивной аэродинамике и прохождению набегающего воздуха через внутренние каналы кузова. Антикрыло на корме не понадобилось, достаточную прижимную силу создаёт поднимающийся на высоких скоростях спойлер.



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Интерьер, как и экстерьер, напрочь лишён излишеств: здесь нет ни одного сенсорного дисплея и даже подрулевых рычажков (поворотники включаются клавишами на руле). Вместо пластика в отделке везде, где можно, используется алюминий. В центре трёхсекционного щитка приборов находится большой аналоговые тахометр, вся прочая информация выводится на два боковых экрана. Предусмотрена поддержка смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, так что воспользоваться навигацией и прочими современными цифровыми сервисами всё-таки будет можно. Об аудиосистеме в пресс-релизе вообще ничего не сказано (возможно, её просто нет). Для багажа предусмотрены три ниши общим объёмом 280 л: одна находится в передней части кузова, две — по бокам, перед задними колёсными арками.



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3,9-литровый двигатель V12 Cosworth GMA.2 (на самом деле почти 4,0-литровый, рабочий объём — 3994 см3) имеет тот же блок, что на модели T.50, но при этом модифицированы головки, установлены новые распредвалы и новые системы впуска и выпуска, оптимизирована система охлаждения, разработаны новые «мягкие» опоры, уменьшающие передаваемые на кузов вибрации, — всё это сделано для повышения уровня комфорта и ресурса, так как T.33 позиционируется как суперкар на каждый день. Максимальная мощность по сравнению с Т.50 снижена с 663 л.с. при 11 500 об/мин до 615 л.с. при 10 500 об/мин, максимальный крутящий момент — с 467 Нм при 9000 об/мин до 451 Нм при тех же оборотах, отсечка срабатывает на 11 100 об/мин. От модели T.50 сохранён и 48-вольтовый стартер-генератор (то есть T.33 — это мягкий гибрид), но его мощность не указана (на T.50 она составляет 27 л.с.).



Расположение багажных отсеков в суперкаре Gordon Murray T.33

Коробка передач — 6-ступенчатая Xtrac, полностью механическая массой 82 кг либо автоматизированная массой 78 кг. Второй вариант разработан специально для модели T.33 (на T.50 его не предлагали), он предполагает переключение передач подрулевыми лепестками. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

Динамические характеристики Gordon Murray T.33 не объявлены, Мюррей называет их просто достаточными, говорит, что за рекордами гнаться принципиально не хочет и что клиенты GMA полностью разделяют его взгляды.



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GMA выпустил всего 100 экземпляров модели T.33 по цене 1,37 млн фунтов стерлингов каждый (145,1 млн рублей в переводе по текущему курсу), но все они были распроданы ещё до премьеры. Поставки начнутся только в 2024 году. Сборка будет происходить в новой штаб-квартире Gordon Murray Group в сельском поселении Уиндлшем (графство Суррей, Великобритания).



В ближайших планах Мюррея — разработка силами подразделения Gordon Murray Electronics (GME) электромобильной платформы и субкомпактного городского кроссовера на ней. Новые спорткары тоже будут — полноценные гибридные либо чисто электрические, подробностей пока нет.

