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Планы Gordon Murray: ещё один суперкар с V12 и маленький электрический кроссовер

11.05.2021 147 0 0

Легендарный британский профессор Гордон Мюррей, создатель суперкара McLaren F1 и собственной компании Gordon Murray, поделился планами на ближайшие годы. Как и следовало ожидать, в его компании появится электромобильное подразделение.

 

В августе прошлого года компания Gordon Murray Automotive представила впечатляющий среднемоторный суперкар T.50 в стилистике McLaren F1 с атмосферным V12 и гигантским вентилятором в корме, создающим граунд-эффект. В феврале этого года дебютировала трековая этой модели под названием T.50s Niki Lauda, после чего поклонники творчества Мюррея задались вопросом, что будет дальше, ведь профессор уже не молод: 18 июня ему исполнится 75 лет — может, пора отдохнуть от работы и в полной мере насладиться жизнью состоятельного европейского пенсионера? Как бы не так! Сегодня Мюррей рассказал о своих дальнейших творческих планах, чётко указывающих на то, что прохлаждаться в ближайшие годы профессор не собирается.

Гордон Мюррей

По сути, Мюррей создаёт целую корпорацию имени себя (Gordon Murray Group или сокращённо GMG). В ней уже есть инжиниринговая компания Gordon Murray Design (GMD) и автомобильная Gordon Murray Automotive (GMA), а будет ещё Gordon Murray Electronics (GME) — электромобильное подразделение, которое возглавит Ричи Сибал, опытный специалист, ранее работавший в McLaren и Lotus.

GME под руководством Сибала разработает электромобильную скейтборд-платформу, которая ляжет в основу субкомпактного стильного городского кроссовера и коммерческого фургона на его базе. В интервью журналу Autocar профессор Мюррей сообщил, что эта машина будет примерно на треть легче аналогов благодаря композитному кузову, изготовленному по фирменной технологии iStream, и оптимизированным электрическим компонентам, за которые, собственно, и будет отвечать Сибал. Свою электромобильную платформу GME будет предлагать в том числе сторонним производителям.

Более десяти лет назад Мюррей уже разработал городской электрокар Т.25 с посадочной формулой 1+2 (как у McLaren F1) и композитным кузовом длиной всего 2,5 м, но серийным он так и не стал, хотя профессор предусмотрел как бензиновую, так и электрическую версию. Новый городской SUV будет заметно крупнее, чем Т.25, но при этом его габаритная длина не превысит четырёх метров, то есть кроссовер GMA будет компактнее большинства европейских аналогов В-класса вроде Peugeot 2008 и Nissan Juke. Предусмотрено несколько размеров батарей, но даже базовый вариант позволит проехать более 100 миль (161 км) на одной зарядке.

GMA T.50

Что до спорткаров, то вслед за ультрадорогим GMA T.50 (2,36 млн фунтов стерлингов за экземпляр) появится чуть более простой и доступный двухместный суперкар (GMA T.50 — трёхместный, с посадочной формулой 1+2) с тем же атмосферным 3,9-литровым V12, разработанным совместно с Cosworth, но это будет последняя чисто бензиновая модель GMA – после неё только гибриды и электромобили.

Даты появления двух анонсированных новинок не названы, но вряд ли их стоит ждать раньше 2023 года.

Для реализации новых планов у Мюррея есть 300 млн фунтов стерлингов инвестиций, которые пойдут в том числе на строительство новой штаб-квартиры Gordon Murray Group в сельском поселении Уиндлшем (графство Суррей). То есть хотя бы вечерами Мюррей сможет наслаждаться тишиной и покоем, как и подобает достопочтенному джентльмену.

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