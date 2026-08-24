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  • Porsche занесла топор над Taycan, но просит СМИ не разводить панику

Porsche занесла топор над Taycan, но просит СМИ не разводить панику

24.08.2026 958 0 0
Porsche занесла топор над Taycan, но просит СМИ не разводить панику

Продажи Porsche Taycan продолжают падать, несмотря на хорошие технические характеристики и регулярные обновки. К 2030 году Taycan, скорее всего, исчезнет из модельного ряда Porsche и не получит прямого наследника.

Porsche Taycan дебютировал в 2019 году, сегодня он предлагается в кузовах седан, универсал и кросс-универсал — правда, универсалы недавно были убраны с американского рынка из-за очень слабого спроса. Общие продажи семейства Taycan в первой половине 2026 года, по данным самой компании Porsche, составили 6219 шт., что на 25% меньше, чем в январе-июне 2025 года. Сейчас Taycan — самая плохо продающаяся модель Porsche.

С мая этого года производство Taycan на головном заводе Porsche в Цуффенхаузене (это один из районов Штутгарта) идёт с паузами, чтобы не затоваривать склад. В 2024 году руководство компании рассматривало в целях оптимизации перенос производства Taycan на завод в Лейпциге, где собираются электрический кроссовер Macan и бензиновый лифтбек Panamera, но впоследствии отказалось от этой идеи — Taycan будет доживать свой век в специальном цеху завода в Цуффенхаузене.

В середине августа немецкая газета WirtschaftsWoche со ссылкой на инсайдеров сообщила, что руководство Porsche в качестве одной из антикризисных мер чуть было не дало отмашку на скоропостижное сворачивание производства Taycan, но затем всё-таки решило оставить его до 2030 года. Второе поколение Taycan на данный момент не готовится. Согласно более ранним слухам, Taycan и Panamera, возможно, будут объединены в одно семейство, у которого будут как топливные, так и электрические силовые установки.

Многие зарубежные СМИ после выхода заметки WirtschaftsWoche отправили свои запросы в Porsche на тему Taycan — мол, проясните, пожалуйста, судьбу многострадальной «электрички». На что получили ответ, в котором говорится, что у компании в настоящее время нет планов прекращать выпуск Taycan в краткосрочной перспективе и что компания будет продолжать следить за развитием спроса на эту модель. Всё это было продано читателям под соусом «Taycan остаётся!», хотя внимательный читатель в полученном ответе не увидит никаких противоречий с тем, о чём писала газета WirtschaftsWoche.

Напомним, что в 2024 году Taycan пережил рестайлинг. В этом году самый крутой и дорогой в гамме Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit установил новый рекорд Нюрбургринга в классе представительских электромобилей (6 мин 55,533 с.). Также с этого года для всех версий Taycan в виде опции стала доступна система E-Shift, имитирующая 8-ступенчатую коробку передач. У топового Taycan Turbo GT система E-Shift вошла в стандартное оснащение.

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