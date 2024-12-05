АВТОВАЗ начал выпускать Lada Iskra в тестовом режиме

О работе над новым семейством марки Lada сегмента B стало известно ещё в 2022 году. Изначально предполагалось, что оно придёт на смену актуальным седанам, лифтбекам и универсалам Granta. Однако позже в АВТОВАЗе решили, что Гранты задержатся на рынке как минимум до 2027 года, позже их могут отправить в отставку (в зависимости от ситуации на рынке).

Это значит, что новое семейство, которому дали название Lada Iskra, и Granta в течение некоторого времени будут выпускать и продавать одновременно. Презентация седана Iskra прошла в начале июне текущего года. Известно, что в семейство также войдут «обычный» универсал и «приподнятый» вариант с прибавкой Cross к названию. По первому времени после выхода на рынок Искра займет нишу между Lada Granta и Vesta.

На фото: седан Lada Iskra

По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, новая модель пока ещё «не родилась» с точки зрения официального серийного производства, но при этом она уже «живёт своей жизнью». То есть на заводе российской компании стартовал выпуск Lada Iskra в тестовом режиме, который необходим для отладки производственных процессов, работы конвейера по сборке, сварке и окраске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента АВТОВАЗа, сейчас с конвейера каждый день сходит несколько предсерийных экземпляров Iskra. При этом отмечается, что новинка выпускается «в различных типах кузова». Отметим, официально универсалы семейства пока представлены не были.

В компании подтвердили, что модель запустят в серию в первой половине 2025 года (более точного срока пока нет), а продажи машин семейства Lada Iskra на российском рынке начнутся примерно через 1,5-3 месяца с момента старта массового производства.

По габаритам седан Iskra крупнее Granta. Его длина составляет 4333 мм (на 65 мм больше, чем у Гранты), а расстояние между осями у него равно 2603 мм (на 127 мм больше). Оформление экстерьера соответствует актуальному икс-стилю бренда, но ему добавили элементов за счёт оптики: икс-образными сделали не только фары, но и задние фонари.

В моторной гамме Lada Iskra будет несколько вариантов «начинки». Стартовую версию снабдят 90-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, который работает в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач. У версий подороже под капотом будет 106-сильный мотор такого же объёма, ему в комплект предложат либо 6МКП, либо автомат.

Цены новинки будут обнародованы позже. Очевидно, что покупка Lada Iskra обойдётся клиентам дороже, чем Granta. Согласно актуальному прайс-листу, рекомендованная розничная стоимость Гранты в кузове седан варьируется в диапазоне от 699 900 до 1 298 000 рублей, а за кросс-универсал просят от 1 140 000 до 1 197 000 рублей.