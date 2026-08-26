Среднеразмерный пикап Amarok, название которого в переводе с инуитского языка означает «волк», впервые дебютировал в 2008 году в виде концепта, а серийная версия была представлена в конце 2009 года. Сегодня на конвейере второе поколение модели, премьера которого состоялась летом 2022 года: это глобальный пикап, по сути являющийся клоном Ford Ranger последнего поколения. Теперь же Volkswagen готовит к премьере совершенно другой грузовичок, который будет предлагаться на латиноамериканском рынке.

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Этот Amarok не имеет ничего общего с нынешней глобальной моделью, так как в его основе лежит китайский пикап Maxus Terron 9 (бренд Maxus принадлежит китайскому концерну SAIC), впервые представленный в 2024 году. Версия Volkswagen получит полностью оригинальную переднюю часть, отличающуюся также от других моделей немецкой марки: вдоль кромки капота расположатся две светодиодных полоски, чуть ниже протянется полоса практически во всю ширину передней части, а под ней находятся блоки основного света (их не видно на позавчерашних тизерах, однако мы можем ориентироваться также на прошлогодний скетч) и решётка радиатора с горизонтальными перекладинами. Задняя часть пока нигде не засвечена, можем предположить, что пикап Volkswagen получит оригинальные фонари и собственное оформление заднего борта.

Рендер нового Volkswagen Amarok

Как уже говорилось, в основе нового Амарока среднеразмерный пикап Maxus Terron 9, который изначально дебютировал с полностью электрической силовой установкой и полностью независимой пневмоподвеской, а позже в гамме появились версии с 2,5-литровым турбодизелем (224 л.с.) и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Последнюю, скорее всего, получит и новый Amarok в качестве базовой. Кроме того, ожидается появление подключаемой гибридной модификации, мощность которой (по мнению местных профильных СМИ) может составить более 470 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В плане габаритов можно ориентироваться на китайский пикап: длина базового Maxus Interstellar X (именно так называется дизельная версия в Китае) — 5500 мм, ширина — 2005 мм, высота — 1874 мм, колёсная база — 3300 мм.

Рендер нового Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok для латиноамериканского рынка выйдет на рынок в 2027 году, а производиться он будет на заводе Volkswagen в аргентинском городе Хенераль Пачеко. Между тем, на прошлой неделе показали интерьер нового кроссовера Volkswagen ID.Era 8X.