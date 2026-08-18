Кроссовер Volkswagen ID.Era 8X готовится к премьере: показан интерьер

Презентацию нового паркетника Volkswagen проведут позже на этой неделе. Дебютным и главным рынком для модели станет Китай, там SUV будет доступен с гибридной установкой.

В базе Минпрома КНР паркетник Volkswagen ID.Era 8X засветился еще в июне, после чего сам производитель показал внешность новинки на фирменных картинках. Теперь опубликованы дополнительные изображения, вдобавок марка впервые продемонстрировала интерьер модели. Напомним также, что ID.Era 8X, по сути, представляет собой укороченную и пятиместную версию кроссовера VW ID.Era 9X, который бывает только с шестиместным салоном. За выпуск этих SUV отвечает совместное предприятие SAIC Volkswagen.

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Дизайн экстерьера «восьмерки» выполнен в едином ключе с ID.Era 9X. Поначалу вообще кажется, что VW ID.Era 8X – это клон флагмана. Однако у младшего паркетника оригинальные бамперы и другая головная оптика, хотя светодиодные секции тоже поместили в вертикальные блоки. Кроме того, ID.Era 8X достались полускрытые ручки дверей вместо выкидных. На свежих картинках запечатлен кроссовер с черной крышей, черными же дисками и красными тормозными суппортами. При этом «восьмерке» тоже положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина Volkswagen ID.Era 8X составляет 5020 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 2970 мм. Для сравнения, размеры VW ID.Era 9X: 5207/1997/1810 мм, расстояние между осями – 3070 мм.

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Внутри ID.Era 8X тоже подражает флагману. Пятиместный кроссовер получил аналогичные двухспицевый руль и табло мультимедиа-системы, состоящее из двух экранов (каждый диагональю 15,6 дюйма). На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и круглые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Как и у ID.Era 9X, в обшивку задних дверей пятиместного кроссовера встроены сенсорные панели: с их помощью можно управлять, например, настройками кресел или «климата». А вот потолочный планшет для ID.Era 8X не заявлен.

Как и флагман, пятиместный кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка Volkswagen ID.Era 8X включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (143 л.с.) и два электродвигателя, которые вместе выдают 503 л.с. Младший паркетник предложат с батареей емкостью 51,1 или 65,2 кВт*ч. Как ранее сообщили в SAIC Volkswagen, кроссовер с базовым аккумулятором в электрорежиме проедет «более 340 км», с топовым – «более 400 км» (вероятно, по циклу CLTC).

Публичную премьеру Volkswagen ID.Era 8X проведут на автосалоне в Чэнду, который откроется уже 21 августа. Ожидается, что вместе с пятиместным SUV покажут еще две модели нового семейства – только что стартовавший гибридный же седан VW ID.Era 5S и полностью электрический паркетник VW ID.Era 5X.