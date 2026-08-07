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  • Компактный кроссовер Volkswagen ID.Era 5X пополнит новейшее семейство

Компактный кроссовер Volkswagen ID.Era 5X пополнит новейшее семейство

07.08.2026 633 0 0
Компактный кроссовер Volkswagen ID.Era 5X пополнит новейшее семейство

Новый паркетник Volkswagen предложат в виде электрокара. Для модели заявлен один мотор и батарея CATL. Полноценную премьеру пятидверка может справить уже в этом году.

В свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат компактного паркетника Volkswagen ID.Era 5X производства совместного предприятия SAIC Volkswagen. А следом, уже по традиции, сама компания опубликовала несколько фирменных изображений. Это уже четвертая модель новейшего семейства от СП. Весной на китайский рынок вышел флагманский трехрядный кроссовер ID.Era 9X. К старту продаж еще готовятся седан ID.Era 5S и паркетник ID.Era 8X. Все эти автомобили разработаны специально для Китая с учетом предпочтений местной публики.

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Внешность кросса оформлена в едином ключе с остальными моделями линейки ID.Era. Главные фишки дизайна – гладкая панель спереди, двухъярусная головная оптика и монофонарь. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Предусмотрены стеклянная крыша и двухцветная окраска кузова. Как и прочие кроссоверы семейства, младший паркетник еще может иметь автопилот с лидаром над лобовым стеклом (седану лидар не положен).

Длина Volkswagen ID.Era 5X равна 4560 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2815 мм. Можно будет выбрать паркетник с 17-, 18- или 19-дюймовыми колесами.

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Пятиместный интерьер пока не продемонстрирован, но и на имеющихся изображениях видно, что внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы.

Старшие кроссоверы и седан серии ID.Era являются подзаряжаемыми гибридами. А вот паркетник ID.Era 5X – это электрокар. Новинка сертифицирована с единственным 211-сильным электромотором, однако пока неизвестно, на какой оси он расположен. Китайцы пишут, что батарея – от CATL, но ее характеристики пока не раскрыты.

Полноценную премьеру электрокросс Volkswagen ID.Era 5X может справить уже в этом году. Между тем совершенно новые модели пополняют линейки и других совместных предприятий концерна Volkswagen. Так, СП Volkswagen Anhui (проект немцев и компании JAC) уже вывело на китайский рынок кроссовер ID.Unyx 08 и готовится к запуску большого седана ID.Unyx 09. А СП FAW Volkswagen вот-вот предложит паркетник ID.Aura T6.

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