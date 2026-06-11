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Анонсирован кроссовер Volkswagen ID.Era 8X: меньше, чуть проще и дешевле флагмана ID.Era 9X

11.06.2026 163 0 1
Анонсирован кроссовер Volkswagen ID.Era 8X: меньше, чуть проще и дешевле флагмана ID.Era 9X

Марка Volkswagen готовится к премьере нового паркетника. Модель будет доступна с гибридной установкой и полным приводом.

В свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат кроссовера Volkswagen ID.Era 8X производства совместного предприятия SAIC Volkswagen. Следом, по традиции, сама компания опубликовала первые официальные изображения. Это уже третья модель совершенно нового семейства СП – паркетник присоединится к стартовавшему в марте флагманскому кроссоверу VW ID.Era 9X, плюс на подходе седан VW ID.Era 5S. Автомобили разработаны специально для Поднебесной с учетом предпочтений местной публики.

Volkswagen ID.Era 8X
Volkswagen ID.Era 8X
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Volkswagen ID.Era 8X
Volkswagen ID.Era 8X
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Volkswagen ID.Era 8X
Volkswagen ID.Era 8X
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С ID.Era 8X марка Volkswagen демонстрирует, что тоже в тренде. Дело в том, что в Китае среди автопроизводителей сегодня модно веяние выпускать уменьшенные и более доступные версии своих флагманов. Например, там представлен кроссовер Zeekr 8X, который похож на Zeekr 9X, в линейке Voyah есть Taishan X8 в стиле «просто» Taishan, марка IM предлагает паркетник LS8, то есть «аналог» модели LS9. Ну а Volkswagen ID.Era 8X, как несложно догадаться, создан по лекалам ID.Era 9X.

Volkswagen ID.Era 8X
Volkswagen ID.Era 8X
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Volkswagen ID.Era 8X
Volkswagen ID.Era 8X
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На первый взгляд внешне «восьмерка» дословно повторила старший SUV. Но стоит присмотреться, как замечаешь, что у VW ID.Era 8X иные бамперы и другая головная оптика, хотя диодные секции тоже помещены в вертикальные блоки. Кроме того, младший кроссовер получил полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Как и флагману, новому паркетнику положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Volkswagen ID.Era 8X
Volkswagen ID.Era 8X
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Volkswagen ID.Era 9X
Volkswagen ID.Era 9X
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Длина Volkswagen ID.Era 8X равна 5020 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 2970 мм. Для сравнения, габариты VW ID.Era 9X: 5207/1997/1810 мм, расстояние между осями – 3070 мм.

Volkswagen ID.Era 8X

Интерьер пока не засвечен, при этом известно, что ID.Era 8X предложат с пятиместным салоном, тогда как ID.Era 9X – строго шестиместный. Старший кроссовер уже в базе имеет сдвоенное табло мультимедиа-системы, но «восьмерке» могли отрядить планшет привычного формата.

Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
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Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
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Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
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Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
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Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
Старший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X
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Как и «девятка», Volkswagen ID.Era 8X является полноприводным подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (143 л.с.) и два электромотора, которые вместе выдают 503 л.с. Аналогичную систему имеет самый доступный VW ID.Era 9X, у остальных версий флагмана электродвигатели вместе выдают 517 л.с. Для ID.Era 8X заявлена батарея емкостью 51,1 или 65,2 кВт*ч, запас хода в электрорежиме — 340 и 400 км по циклу WLTC. Трехрядный флагман с теми же аккумуляторами на электротяге проедет 255 и 321 км (тоже по циклу WLTC, по более оптимистичному циклу CLTC – 347 и 406 км).

Полноценную премьеру Volkswagen ID.Era 8X проведут позже в этом году. Кроссовер Volkswagen ID.Era 9X сегодня стоит 309 800 – 359 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,3 млн – 3,8 млн рублей по текущему курсу. «Восьмерка» будет дешевле.

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