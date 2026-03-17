Кроссовер Zeekr 8X начинает карьеру с ажиотажного спроса

Принадлежащий компании Geely бренд Zeekr начал принимать заказы на гибридный кроссовер 8X. Модель предложена с техникой флагмана Zeekr 9X, то есть силовая установка может включать два или три электромотора.

Внешность нового гибрида Zeekr 8X раскрыли в самом начале текущего года, на прошлой неделе показали интерьер. А вчера в Китае провели полноценную презентацию, объявили комплектации и предварительные цены и открыли прием заказов. К слову, как заявили в самой компании, менее чем за час кроссовер собрал 10 000 заявок!

В основе Zeekr 8X лежит платформа SEA-S с 900-вольтовой электрической архитектурой. На этой «тележке», напомним, построен и флагманский кроссовер Zeekr 9X, продажи которого стартовали в прошлом году. Младший паркетник внешне в принципе напоминает брата, но при этом у Zeekr 8X более плавные черты. Фишки топовой версии Dawn – оригинальная черная радиаторная решетка вместо хромированной, черные же окантовка стекол и рейлинги на крыше, карбоновый декор и шестипоршневые тормозные механизмы Brembo.

Zeekr 8X компактнее «девятки», хотя это совсем не маленький SUV. Длина – 5100 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 3069 мм. Для сравнения, габариты Zeekr 9X: 5239/2019/1819 мм, расстояние между осями – 3169 мм. Zeekr 8X положены 20-, 21- или 22-дюймовые колеса.

Новый кроссовер по умолчанию пятиместный, за доплату можно заказать шестиместный Zeekr 8X, тогда как флагман – всегда трехрядный. Заявленный минимальный объем багажника двухрядной «восьмерки» — 1133 литра, со сложенными спинками задних сидений этот показатель увеличится до 2200 литров.

В салоне базового Zeekr 8X установлен планшет мультимедиа-системы привычного формата. Начиная со второй по старшинству комплектации идет табло, состоящее из двух дисплеев (опять же, как у Zeekr 9X). Под центральными дефлекторами обдува есть ряд клавиш, на тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, шайба и еще один ряд кнопок. Разумеется, электроника – с искусственным интеллектом.

Кресла Zeekr 8X имеют подогрев, вентиляцию и массажер, в их подголовники встроены динамики. Расположенное во втором ряду правое сиденье – еще и с откидной подставкой для ног. В торце центрального тоннеля есть довольно крупный планшет для управления всевозможными настройками и выдвижной бокс, а в спинках передних сидений имеются столики. Собственный экран развлекательной системы предусмотрен и для задних седоков – как водится, он крепится к потолку. Ну и конечно, для Zeekr 8X заявлено множество водительских ассистентов, включая продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Технику кроссовер разделил со старшим братом. В состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 279 л.с., который может как работать в режиме генератора, так и подключаться к колесам. Сейчас Zeekr 8X предложен в четырех полноприводных исполнениях, три из них имеют два электромотора (по одному спереди и сзади), вместе они выдают 898 л.с. и 935 Нм. Топовый Zeekr 8X Dawn получил три электродвигателя (один спереди, два сзади), их суммарная отдача составляет 1400 л.с. и 1410 Нм. Кроссовер комплектуется батареей емкостью 55,1 или 70 кВт*ч. Аккумулятор – с поддержкой быстрой зарядки стандарта 6C. Запас хода в электрорежиме в зависимости от исполнения варьируется от 320 до 410 км по циклу CLTC. Zeekr 8X с двумя электродвигателями наберет первую «сотню» за 3,7 секунды, с тремя – за 2,96 секунды.

Сейчас за гибридный Zeekr 8X просят 376 800 – 516 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,4 млн – 6,07 млн рублей по текущему курсу. Флагман Zeekr 9X стоит 465 900 – 599 900 юаней (5,5 млн – 7,04 млн рублей).