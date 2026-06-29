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Новейший седан Volkswagen ID.Era 5S: рассекречен интерьер

29.06.2026 252 0 0
Новейший седан Volkswagen ID.Era 5S: рассекречен интерьер

Марка Volkswagen готовится запустить в продажу новую гибридную четырехдверку. Как и ожидалось, в салоне установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, а за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Сертификат седана Volkswagen ID.Era 5S появился в каталоге китайского Минпрома в конце мая, после чего сама компания раскрыла внешность новинки на фирменных изображениях. Теперь же показан и интерьер. Напомним, ID.Era – это совершенно новая линейка совместного предприятия SAIC Volkswagen. Первенцем семейства стал большой трехрядный кроссовер VW ID.Era 9X, плюс на подходе еще пятиместный паркетник VW ID.Era 8X. Автомобили созданы специально для Поднебесной – с учетом предпочтений местной публики.

Как и предполагалось, седану достался стандартный планшет мультимедийной системы, тогда как у кроссовера VW ID.Era 9X уже в базе идет сдвоенное табло. Перед водителем установлен довольно крупный приборный дисплей. Причем у седана оба экрана «прилеплены» к лаконичной передней панели. Volkswagen ID.Era 5S также получил двухспицевый руль. Привычного селектора коробки нет – за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Можно будет выбрать светлую или темную отделку.

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Дизайн экстерьера четырехдверки оформлен в едином ключе с кроссоверами. Седан тоже имеет гладкий «нос», двухэтажную головную оптику и монофонарь. В нижней части переднего бампера находятся активные заслонки. Бирюзовая подсветка – признак наличия автопилота, хотя в отличие от паркетников семейства ID.Era у седана нет лидара над лобовым стеклом.

Длина Volkswagen ID.Era 5S составляет 4836 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2766 мм. Для модели предусмотрены 17-, 18- и 19-дюймовые диски.

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Четырехдверка представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка ID.Era 5S включает бензиновый атмосферник 1.5 (109 л.с.) и один электромотор мощностью 177 л.с. О батарее информации все еще нет. При этом ранее в SAIC Volkswagen заявили о том, что только на электротяге седан способен проехать 160 км по циклу CLTC, а его совокупная дальнобойность – более 2000 км.

Полноценную презентацию Volkswagen ID.Era 5S должны провести в ближайшее время.

Между тем в целом у концерна Volkswagen дела идут, мягко говоря, не очень. Так, стало известно о том, что в Европе компания может закрыть сразу несколько заводов.

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