Седан Volkswagen ID.Era 5S выходит на рынок – сразу со скидками

Новейший седан Volkswagen представляет собой подзаряжаемый гибрид. Модель доступна в четырех комплектациях, и все они имеют одинаковую технику.

В базе китайского Минпрома четырехдверка Volkswagen ID.Era 5S засветилась еще в мае, полностью дизайн модели раскрыли в июне. Теперь в Китае назвали комплектации и предварительные цены и начали принимать заказы. Седан стал второй серийной моделью новейшего семейства ID.Era от совместного предприятия SAIC Volkswagen: четырехдверка присоединилась к большому кроссоверу ID.Era 9X, стартовавшему в марте. А впоследствии линейку СП пополнят кроссоверы ID.Era 8X и ID.Era 5X. Все эти автомобили разработаны специально для Поднебесной с учетом предпочтений местной публики.

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Внешность седана Volkswagen ID.Era 5S оформлена в едином ключе с остальными моделями семейства. Главные фишки дизайна – гладкая панель спереди (решетка радиатора встроена в нижнюю часть бампера), двухэтажная головная оптика и монофонарь. Седану также достались полускрытые ручки дверей.

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Длина Volkswagen ID.Era 5S равна 4836 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2766 мм. Предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

В салоне – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), двухспицевый руль и двухъярусный центральный тоннель. У мультимедиа может быть голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. А вот объем багажника так и не озвучен.

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Седан Volkswagen ID.Era 5S представляет собой подзаряжаемый гибрид, техника едина для всех комплектаций. Силовая установка включает атмосферник 1.5 (109 л.с.), расположенный на передней оси 177-сильный электромотор и батарею емкостью 19,1 кВт*ч. Только на электротяге ID.Era 5S проедет 160 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 2000 км.

Всего у новинки четыре варианта исполнения. В списке оборудования самого дешевого значатся: тканевая обивка, упомянутые выше экраны, климат-контроль, обычный круиз-контроль. Дорогие версии – это панорамная крыша, «кожа», подогрев всех сидений, вентиляция и массажер передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и адаптивный «круиз». Наконец, топовый седан VW ID.Era 5S имеет более продвинутый комплекс водительских ассистентов, хотя лидар над лобовым стеклом не положен даже за доплату.

Новый гибридный седан Volkswagen ID.Era 5S предварительно оценили в 119 900 – 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,8 млн рублей по актуальному курсу. При этом первые покупатели могут воспользоваться акциями, с их учетом четырехдверка обойдется в 115 900 – 145 900 юаней (1,4 млн – 1,78 млн рублей).