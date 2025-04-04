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Volkswagen анонсировал совсем другой новый пикап Amarok

04.04.2025 89 0 0

Немецкая марка поделилась первым изображением грузовика нового поколения, адресованного странам Южной Америки. По неофициальным данным, модель будет создана при участии китайского концерна SAIC.

В гамме Volkswagen сейчас два пикапа Amarok. В ЮАР для глобального рынка производят модель второго поколения, которая состоит в родстве с Ford Ranger. А в Аргентине до сих пор ведется выпуск предыдущего грузовика оригинальной разработки немецкого концерна, причем в прошлом году «первый» VW Amarok пережил масштабный рестайлинг. Пикап первой генерации продают исключительно в странах Южной Америки. Так вот теперь объявлено, что для этого региона готовят новый автомобиль – и он будет не таким, как актуальный «мировой» Amarok.

Глобальный Volkswagen Amarok второго поколения, брат Ford Ranger
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Актуальный Volkswagen Amarok первого поколения для Южной Америки
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Сообщается, что новый пикап будет разработан специально для Южной Америки местным подразделением Volkswagen. Производством займется все тот же аргентинский завод: инвестиции в проект составят 580 млн долларов. Правда, следующий VW Amarok еще придется подождать – на конвейер он встанет лишь в 2027 году. До появления новой модели в Аргентине будет продолжаться выпуск грузовика первого поколения.

Свой анонс южноамериканский офис VW сопроводил рендером будущего Amarok. Судя по картинке, пикап получит аж трехсекционную головную оптику: сверху будут расположены раздельные диодные полоски ходовых огней, под ними разместят почти сплошную светящуюся же плашку, еще ниже – компактные блоки фар. Кроме того, у пикапа будут внушительный передний бампер и массивные колесные арки.

Будущий Volkswagen Amarok для Южной Америки
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Будущий Volkswagen Amarok для Южной Америки
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Между тем, пусть в официальных пресс-релизах эта информация и не содержится, но бразильские и аргентинские профильные медиа утверждают, что новый Amarok будет создан при участии давнего партнера Фольксвагена – китайского концерна SAIC. Якобы пикап сделают на платформе компании из Поднебесной. Некоторые СМИ даже назвали возможного родственника – это рамный грузовик Maxus T90 (брендом Maxus владеет SAIC). При этом за дизайн Амарока все же отвечает именно южноамериканское подразделение VW, плюс новый пикап унаследует турбодизель V6 от нынешней местной модели.

За пределами Южной Америки «другой» Volkswagen Amarok второго поколения продавать не планируют. В другие страны по-прежнему будут поставлять машины из ЮАР.

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