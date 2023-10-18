Конкурс ×

АВТОВАЗ ищет название для нового кроссовера на базе Lada Vesta

18.10.2023 22 0 0

Российский автопроизводитель объявил о старте конкурса на имя новинки марки. Предлагать идеи интернет-пользователи могут до 25 октября.

В ближайшие годы модельный ряд Lada, по плану, должен расшириться сразу за счёт нескольких новинок. О том, что совет директоров АВТОВАЗа утвердил проекты по созданию сразу двух новых моделей бренда, стало известно ещё в сентябре 2022 года. Одним из анонсированных автомобилей станет кроссовер на той же платформе, которая лежит в основе нынешней Lada Vesta. На соответствующую разработку нынешний президент АВТОВАЗа Максим Соколов намекал ещё летом прошлого года.

Рендер нового кроссовера Lada на базе Весты, созданный дизайнером Kolesa.ru

Сейчас российская компания продолжает работать над проектом по созданию «городского кроссовера B+ класса» – именно такое описание будущей новинке дал АВТОВАЗ. На данный момент производитель находится в поиске имени для паркетника Lada. Для этого был объявлен очередной конкурс – варианты потенциальных названий компания намерена получить у интернет-пользователей, соответствующее сообщение появилось в соцсетях, а свои варианты участникам предлагается отправлять на почту [email protected].

К вариантам имени предъявляется ряд требований, так, название автомобиля должно: «быть близким и понятным русскому человеку», «иметь написание на латинице», быть благозвучным, запоминающимся и уникальным. Кроме того, оно должно сочетаться с наименованием марки, а ещё есть ограничение по длине и составу – не более шести букв. Организаторы конкурса собираются определить победителей, которые займут первое, второе и третье места, им положены призы. Собирать потенциальные имена для нового кроссовера АВТОВАЗ планирует в течение недели – до 25 октября.

На фото: актуальный универсал Lada Vesta SW Cross

Выбор названия для моделей с «народной помощью» может стать традицией для Lada. К примеру, таким образом производитель нашёл имя для бюджетного семейства Granta, а в 2020-м интернет-пользователи предлагали имена для некой неназванной новинки марки, напомним, тогда победили варианты Alta, Slava, Lika и Onega (кстати, последнее имя не является для компании новым: она зарегистрировала его ещё в 2004 году). 

Пока что информации о будущем городском кроссовере немного. Известно, что в его основу ляжет «тележка» Lada B/C, на которой сейчас базируются седан и универсал Vesta, а также их «приподнятые» версии с прибавкой Cross к названию. Скорее всего, выпуск новинки наладят на предприятии АВТОВАЗа в Тольятти, где сейчас выпускается семейство Весты (ранее модель сходила с конвейера ижевского завода, а теперь на площадку переносят производство Largus и e-Largus).

Точная дата начала выпуска нового SUV российской марки пока не сообщается. Однако судя по более ранним сообщениям главы АВТОВАЗа Максима Соколова, серийное производство такого кроссовера может стартовать в конце 2025 года.

Ранее стало известно о том, что модельный ряд российского бренда в дальнейшем пополнится за счёт нового семейства Lada Iskra, которое придёт на смену седану, лифтбеку и универсалу Granta. Согласно плану, старт серийному производству Искры будет дан в конце 2024 года, а продажи начнутся в 2025-м. При этом ожидается, что Гранта задержится на конвейере до начала 2027 года.

кроссовер Россия АВТОВАЗ авторынок новинки конкурс Lada Lada Vesta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дрифт Финал RDS GP в Сочи: дебютант против гранда В минувшие выходные, 14-15 октября, Сочи Автодром принял у себя финальный раунд Гран При Российской Дрифт Серии. Развязка сезона обещала быть интригующей, ведь перед стартом заключительного... 1118 0 1 17.10.2023
Статьи / Популярные вопросы Кто должен платить транспортный налог на проданную машину, если ее не переоформили в срок Мы уже рассказывали о важности переоформления автомобиля при купле-продаже. Так, если после покупки автомобиля новый владелец не перерегистрировал его на себя в установленный законом десятид... 390 1 0 16.10.2023
Статьи / Выбор авто Dongfeng Aeolus Shine Max и компания: выбираем седан D-класса до 3,5 миллиона После ухода крупных мировых брендов в российском сегменте D наступила заметная пустота. Но поскольку рынок, как и природа, пустоты не любит, после непродолжительного периода задумчивости кит... 948 4 3 15.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25044 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20444 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19080 10 0 08.08.2023
Change privacy settings