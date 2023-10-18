АВТОВАЗ ищет название для нового кроссовера на базе Lada Vesta

В ближайшие годы модельный ряд Lada, по плану, должен расшириться сразу за счёт нескольких новинок. О том, что совет директоров АВТОВАЗа утвердил проекты по созданию сразу двух новых моделей бренда, стало известно ещё в сентябре 2022 года. Одним из анонсированных автомобилей станет кроссовер на той же платформе, которая лежит в основе нынешней Lada Vesta. На соответствующую разработку нынешний президент АВТОВАЗа Максим Соколов намекал ещё летом прошлого года.
Сейчас российская компания продолжает работать над проектом по созданию «городского кроссовера B+ класса» – именно такое описание будущей новинке дал АВТОВАЗ. На данный момент производитель находится в поиске имени для паркетника Lada. Для этого был объявлен очередной конкурс – варианты потенциальных названий компания намерена получить у интернет-пользователей, соответствующее сообщение появилось в соцсетях, а свои варианты участникам предлагается отправлять на почту [email protected].
К вариантам имени предъявляется ряд требований, так, название автомобиля должно: «быть близким и понятным русскому человеку», «иметь написание на латинице», быть благозвучным, запоминающимся и уникальным. Кроме того, оно должно сочетаться с наименованием марки, а ещё есть ограничение по длине и составу – не более шести букв. Организаторы конкурса собираются определить победителей, которые займут первое, второе и третье места, им положены призы. Собирать потенциальные имена для нового кроссовера АВТОВАЗ планирует в течение недели – до 25 октября.
Выбор названия для моделей с «народной помощью» может стать традицией для Lada. К примеру, таким образом производитель нашёл имя для бюджетного семейства Granta, а в 2020-м интернет-пользователи предлагали имена для некой неназванной новинки марки, напомним, тогда победили варианты Alta, Slava, Lika и Onega (кстати, последнее имя не является для компании новым: она зарегистрировала его ещё в 2004 году).
Пока что информации о будущем городском кроссовере немного. Известно, что в его основу ляжет «тележка» Lada B/C, на которой сейчас базируются седан и универсал Vesta, а также их «приподнятые» версии с прибавкой Cross к названию. Скорее всего, выпуск новинки наладят на предприятии АВТОВАЗа в Тольятти, где сейчас выпускается семейство Весты (ранее модель сходила с конвейера ижевского завода, а теперь на площадку переносят производство Largus и e-Largus).
Точная дата начала выпуска нового SUV российской марки пока не сообщается. Однако судя по более ранним сообщениям главы АВТОВАЗа Максима Соколова, серийное производство такого кроссовера может стартовать в конце 2025 года.
Ранее стало известно о том, что модельный ряд российского бренда в дальнейшем пополнится за счёт нового семейства Lada Iskra, которое придёт на смену седану, лифтбеку и универсалу Granta. Согласно плану, старт серийному производству Искры будет дан в конце 2024 года, а продажи начнутся в 2025-м. При этом ожидается, что Гранта задержится на конвейере до начала 2027 года.
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