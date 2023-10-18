АВТОВАЗ ищет название для нового кроссовера на базе Lada Vesta

В ближайшие годы модельный ряд Lada, по плану, должен расшириться сразу за счёт нескольких новинок. О том, что совет директоров АВТОВАЗа утвердил проекты по созданию сразу двух новых моделей бренда, стало известно ещё в сентябре 2022 года. Одним из анонсированных автомобилей станет кроссовер на той же платформе, которая лежит в основе нынешней Lada Vesta. На соответствующую разработку нынешний президент АВТОВАЗа Максим Соколов намекал ещё летом прошлого года.

Рендер нового кроссовера Lada на базе Весты, созданный дизайнером Kolesa.ru

Сейчас российская компания продолжает работать над проектом по созданию «городского кроссовера B+ класса» – именно такое описание будущей новинке дал АВТОВАЗ. На данный момент производитель находится в поиске имени для паркетника Lada. Для этого был объявлен очередной конкурс – варианты потенциальных названий компания намерена получить у интернет-пользователей, соответствующее сообщение появилось в соцсетях, а свои варианты участникам предлагается отправлять на почту [email protected].



К вариантам имени предъявляется ряд требований, так, название автомобиля должно: «быть близким и понятным русскому человеку», «иметь написание на латинице», быть благозвучным, запоминающимся и уникальным. Кроме того, оно должно сочетаться с наименованием марки, а ещё есть ограничение по длине и составу – не более шести букв. Организаторы конкурса собираются определить победителей, которые займут первое, второе и третье места, им положены призы. Собирать потенциальные имена для нового кроссовера АВТОВАЗ планирует в течение недели – до 25 октября.

На фото: актуальный универсал Lada Vesta SW Cross

Выбор названия для моделей с «народной помощью» может стать традицией для Lada. К примеру, таким образом производитель нашёл имя для бюджетного семейства Granta, а в 2020-м интернет-пользователи предлагали имена для некой неназванной новинки марки, напомним, тогда победили варианты Alta, Slava, Lika и Onega (кстати, последнее имя не является для компании новым: она зарегистрировала его ещё в 2004 году).



Пока что информации о будущем городском кроссовере немного. Известно, что в его основу ляжет «тележка» Lada B/C, на которой сейчас базируются седан и универсал Vesta, а также их «приподнятые» версии с прибавкой Cross к названию. Скорее всего, выпуск новинки наладят на предприятии АВТОВАЗа в Тольятти, где сейчас выпускается семейство Весты (ранее модель сходила с конвейера ижевского завода, а теперь на площадку переносят производство Largus и e-Largus).

Точная дата начала выпуска нового SUV российской марки пока не сообщается. Однако судя по более ранним сообщениям главы АВТОВАЗа Максима Соколова, серийное производство такого кроссовера может стартовать в конце 2025 года.



Ранее стало известно о том, что модельный ряд российского бренда в дальнейшем пополнится за счёт нового семейства Lada Iskra, которое придёт на смену седану, лифтбеку и универсалу Granta. Согласно плану, старт серийному производству Искры будет дан в конце 2024 года, а продажи начнутся в 2025-м. При этом ожидается, что Гранта задержится на конвейере до начала 2027 года.