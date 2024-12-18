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АВТОВАЗ увеличивает объём инвестиций и планирует выпустить 12 новых моделей и версий

18.12.2024 77 0 0

Российский производитель намерен в 2025-м потратить на инвестпрограмму 45 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше, чем в уходящем году.

Сейчас АВТОВАЗ производит шесть моделей под российской маркой Lada. На мощностях предприятия в Тольятти налажен выпуск Granta, Vesta, внедорожников Niva Travel и Niva Legend, кроме того, недавно к ним присоединился седан Aura (это «растянутая» Веста с более богатым салоном). А с конвейера завода в Ижевске сходят фургоны и универсалы Largus, а также их полностью электрические модификации с собственным названием – e-Largus.

Недавно стало известно о том, что в конце текущего года на АВТОВАЗе ещё будет запущено предсерийное производство Lada Niva Sport (создан на базе «классического» внедорожника с приставкой Legend). По предварительным данным, такой автомобиль получит 17-дюймовые диски, пластиковые накладки на колёсные арки, усиленное шасси, а также 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 литра, вероятно, от Lada Granta Sport (на ней он выдаёт 118 л.с.), идущий в паре с пятиступенчатой механикой.

АВТОВАЗ планирует до 2030 года выпустить примерно 12 новых моделей и различных модификаций собственной продукции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова. Подробностей о будущих новинках он не привёл.

Напомним, в следующем году, согласно плану, должен стартовать выпуск серийного семейства Lada Iskra (пока компания показала только седан), в которое также войдут ещё универсал и его кросс-версия. Сейчас проект находится на этапе тестового производства. Ещё ранее в АВТОВАЗе анонсировали кроссовер на базе Весты, вероятно, он тоже входит в список из 12 новинок.

На фото: седан Lada Iskra

Ещё Максим Соколов сегодня рассказал о том, что АВТОВАЗ намерен направить больше средств на инвестпрограмму. Он отметил, что в 2022-м она составляла 13 млрд рублей, в 2023-м – «порядка 20 млрд рублей», в текущем году размер вырос до 37 млрд рублей, а в следующем он составит 45 млрд рублей. При этом в последующие годы объём вложений, по плану, должен увеличится до 50-60 млрд рублей в год.

В начале текущего месяца стало известно о том, что АВТОВАЗ может сократить планируемый на 2025 год объём производства автомобилей. По плану предприятия российской компании должны выпустить в следующем году около 500 тыс. машин (кстати, по словам Максима Соколова, в этом году производитель уже перешагнул эту отметку).

На сокращение производственного плана АВТОВАЗ, вероятно, пойдёт в случае, если ситуация на авторынке РФ останется прежней или он продолжит падать. Тем временем, эксперты склоняются именно к этому варианту: даже при развитии по оптимистичному сценарию, вероятно, российскому рынку лишь удастся сохранить уровень 2024-го; при базовом – спад в 2025 году может составить около 10%; при пессимистичном – минус достигнет 20%.

Россия АВТОВАЗ авторынок производство новинки бизнес Lada Lada Iskra
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