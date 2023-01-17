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Внедорожник Lada Niva Sport сфотографировали «живьём»

17.01.2023 315 0 0

Это пока еще прототип, серийная версия «под спорт», как ожидается, дебютирует в следующем году.

О том, что гамму классической Нивы (ныне эта модель зовется Lada Niva Legend) может пополнить «оспортивленный» вариант, стало известно в 2022-м. А теперь появились фото такого автомобиля, правда, новая версия пока еще находится в статусе прототипа: эти кадры опубликовал Telegram-канал RCI News, судя по всему, они были сделаны недалеко от Тольятти, где также застукали топовый рестайлинговый кросс-универсал Lada Vesta с вертикальным планшетом мультимедиа-системы.

Сообщается, что в объектив угодил образец Lada Niva Sport, собранный в декабре 2022-го. По данным RCI News, изначально исполнение «под спорт» планировали запустить в продажу летом текущего года, но затем сроки перенесли: в серию новая версия пойдет «не раньше 2024 года».

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Внешние особенности «спортивной» Нивы – расширители колесных арок, воздухозаборник на капоте, «грязевые» шины. Внутри – новая рулевая колонка, оригинальная «баранка» с переключателями поворотников от Гранты, модернизированный центральный тоннель и рычаг «раздатки» от Niva Travel. Кресла обиты «кожей» с красными вставками и красный же декор имеется на картах дверей.

Также отмечается, что у Lada Niva Sport усиленное шасси, а под капотом установлен 16-клапанный двигатель 1.6 мощностью «106 л.с.+» (мотор, видимо, от Весты). Напомним, актуальная классическая Нива оснащается 8-клапанным мотором 1.7, который выдает 83 л.с.

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