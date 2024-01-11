АВТОВАЗ готовится к запуску ещё одного бренда и анонсирует новые версии моделей Lada

Российский автопроизводитель намерен в текущем году пополнить за счёт версии с двигателем объёмом 1,8 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

В Москве сегодня прошла пресс-конференция, посвящённая итогам 2023 года и планам АО «АВТОВАЗ» на ближайшие несколько лет. Глава российской компании Максим Соколов подтвердил намерение запустить ещё один бренд, под которым будут по лицензии выпускаться автомобили стороннего производителя. Кто именно окажется партнёром АВТОВАЗа, пока не сообщается.

Известно, что под новым брендом изначально планируется выпускать две новинки сегментов C и D. В компании пока что их обозначили только как «не кроссовер» и «кроссовер» (non-SUV и SUV). Иных официальных подробностей об этом проекте пока нет.



Кроме того, в период с 2024 по 2026 год АВТОВАЗ собирается развивать модельный ряд Lada. По плану, в текущем году гамма Vesta Lada будет расширена за счёт версии, которая оснащается двигателем 1.8 Evo, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Подробности об этой «начинке» появятся позже.



Ещё Максим Соколов напомнил, что в 2024-м компания планирует возобновить выпуск универсалов и фургонов Lada Largus, а также начать серийное производство полностью «зелёной» версии e-Largus. Все модификации этой модели будут сходить с конвейера завода, расположенного в Ижевске. Напомним, ранее он «потерял» Весту: её производство было перенесено на тольяттинское предприятие.



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Также в текущем году АВТОВАЗ собирается восстанавливать цветовую гамму машин Lada и их «опционный состав». Речь идёт в том числе о возвращении систем ESC на Весты. В конце прошлого года мы сообщали о том, что их производство стартовало на предприятии костромской компании «Итэлма».



На 2024 год запланирован и выпуск специальных модификаций моделей российского бренда. Как отметили в АВТОВАЗе, речь идёт об автомобилях с ручным управлением, а также битопливных и спортивных версиях. К последним, в частности, относится Lada Niva Sport, которая будет выпущена на базе «классического» внедорожника с приставкой Legend. Подробности об этом исполнении появятся позже.



На фото: Lada Aura 1 / 2 2 / 2

Кроме того, в 2024-м должно стартовать производство «растянутой» Весты, то есть «чиновничьего» седана, который получил собственное название – Lada Aura. Ещё компания продолжит подготовку к выпуску нового семейства Lada Iskra: согласно стратегии АВТОВАЗа, производство этих машин стартует в начале 2025 года. Позже будет реализован ещё один ранее анонсированный проект – выпуск кроссовера в сегменте B на платформе Lada Vesta.



Одним из главных итогов 2023 года для АВТОВАЗа стало увеличение доли на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей до 35% (в статистике не учитывались автомобили, ввозимые по альтернативным схемам). Этот показатель стал рекордным за последние 20 лет.



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В общей сложности дилеры марки реализовали в РФ за прошлый год 352 572 шт. (на 87% больше, чем в 2022-м). Производство автомобилей в 2023 году составило 374 077 экземпляров; в компании добавили, что объёмы выпуска автомобилей марки Lada на тольяттинской площадке оказались рекордными за последнее десятилетие.



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На экспорт за прошлый год было отправлено примерно 6,5 тыс. машин марки Lada. Сейчас приоритетными направлениями остаются страны ближнего зарубежья, в дальнейшем компания намерена перезапустить продажи в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Предполагается, что в Египте может возобновиться крупноузловая сборка Lada Granta.

