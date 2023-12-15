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В Ижевске стартовал выпуск опытной партии Lada e-Largus

15.12.2023 51 0 0

Планируется, что серийное производство электрокаров начнется следующей весной, тогда же на конвейер вернутся Ларгусы с ДВС.

Модель Lada e-Largus, то есть батарейную версию Ларгуса, АВТОВАЗ анонсировал в 2022-м: «электричка» пропишется на заводе Lada-Ижевск, ведь производство Vesta перенесли с ижевской площадки на головное предприятие в Тольятти. Полноценный рабочий прототип представили в конце прошлого года, а теперь объявлено о начале производства в Ижевске опытной партии электрических Lada Largus. В пресс-службе компании также сообщили о том, что на заводе прошел рабочий визит президента АВТОВАЗа Максима Соколова и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

По плану, e-Largus будет отдельным семейством – в него войдут как пассажирские, так и коммерческие универсалы, при этом во втором случае электрокар получит несколько модификаций с разными грузоподъемностью и батареями. Lada e-Largus предложат с синхронным электромотором на постоянных магнитах: в сегодняшнем релизе говорится, что номинальная мощность составляет 50 кВт, кратковременная пиковая мощность – 120 кВт.

Литий-ионная батарея разделена на два модуля: один расположен в моторном отсеке, второй – под полом кузова, в месте, где прежде был бензобак. То есть полезный объем салона и багажника сохранен. Емкость батареи и запас хода в свежем пресс-релизе не указаны (для тестового прототипа была заявлена дальнобойность «не менее 400 км при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки», по циклу NEDC). При этом сообщается, что максимальная скорость e-Largus составит 145 км/ч (ограничена электроникой), а первую «сотню» электрокар способен набрать менее чем за 10 секунд.

«Разработкой электрической силовой установки для обеих версий занималась компания «Системы автономной энергии» САЭ (входит в ГК «Итэлма») в тесном сотрудничестве с инженерами АВТОВАЗа. Аккумуляторы от САЭ разработаны и произведены в России, система управления и термостатирования также российская. В планах компании в ближайшие 2 года локализовать последний импортный элемент – аккумуляторную ячейку», — отметили в пресс-службе АВТОВАЗа. Кроме того, по словам президента АВТОВАЗа, уровень локализации электрического Ларгуса превышает 50%.

Старт серийного производства Lada e-Largus намечен на май 2024 года, и тогда же возобновится выпуск бензиновых Ларгусов, причем машины с ДВС тоже будет делать завод Lada-Ижевск. О переносе производства всего семейства Lada Largus компания официально объявила летом текущего года: как тогда сообщалось, это решение связано с планами загрузки Линии №1 в Тольятти. Так, головной завод намерен увеличить выпуск Lada Vesta, вдобавок на конвейер должны встать седан Lada Aura (удлиненная Веста) и новый кроссовер Lada (на платформе Весты же).

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