В РФ стартовало производство систем ESC, первые блоки получат Lada Vesta

В прошлом году автопрому РФ пришлось столкнуться с проблемами из-за отказа ряда иностранных компаний продолжать вести здесь бизнес. В итоге многим местным заводам пришлось уйти в простой, ведь они не могли продолжать выпускать машины, соответствующие действующим на тот момент требованиям. Решение смягчить эти нормы власти приняли в мае 2022-го, тогда с конвейеров российских заводов начали сходить так называемые «упрощённые» автомобили.

Согласно решению правительства РФ, принятому в начале июня 2023-го, сейчас постепенно возвращается «докризисная», то есть полная версия технического регламента в автопроме. Предполагается, что все требования должны вернуться к предыдущей редакции документа до 1 февраля 2024 года. Соответственно, все местные автопроизводители должны будут его соблюдать.



На фото: Lada Vesta

В списке требований к выпускаемым машинам, которые было позволено «игнорировать» числились антиблокировочная тормозная система (ABS) и электронная система курсовой устойчивости (ESC/ESP). По плану, к концу текущего года они снова станут обязательными для всех новых автомобилей, которые отправляются на российский рынок.



В июле стартовало местное производство систем ABS, выпуск был запущен в Костроме, на новой линии научно-производственного предприятия «Итэлма». Как стало известно ранее, с этой целью компания построила цех с полностью автоматизированной производственной линией. Кстати, ранее сообщалось, что тогда же, летом, стартовал и выпуск систем электронной курсовой устойчивости, однако это не так.



Как сообщает Минпромторг РФ, серийное производство систем ESC для легковых автомобилей стартовало сегодня на том же предприятии компании «Итэлма» в Костроме. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, совокупный объём производства блоков ABS и ESC составит 750 тыс. шт. в год. Кроме того, он отметил, что в перспективе выпуск можно увеличить до 1,2 млн шт. в год (в случае увеличения спроса на эти системы.



На фото: салон Lada Vesta

Представитель ведомства добавил, что «уже сегодня 200 000 модулей ABS успешно интегрированы в автомобили АВТОВАЗа». Кстати, первые блоки системы ESC отправятся на тольяттинский автозавод, ими укомплектуют актуальные седаны и универсалы семейства Lada Vesta, об этом сообщает ТАСС.



В Минпромторге РФ отметили, что по плану в 2024 году суммарный объём производства систем ABS и ESС на заводе в Костроме должен составить 550 000 экземпляров, при этом объём ESC может оказаться равен примерно половине от общего количества выпущенных блоков. Известно, что в 2025 году большую часть плана по локализации ESC планируется выполнить, при этом полностью локализовать производство системы российская компания намерена в 2026 году.