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В АВТОВАЗе обозначили срок возобновления производства Lada Largus

20.11.2023 83 0 0

Производство универсалов и фургонов российской марки сейчас переезжает с тольяттинского завода на площадку в Ижевске.

Первые Lada Largus сошли с конвейера предприятия АВТОВАЗа ещё в 2012 году. Донором для этих машин стал Dacia Logan MCV первого поколения. Первому рестайлингу модель российской марки подвергли в 2021-м. Серийное производство было приостановлено весной 2022-го из-за нехватки комплектующих. Несмотря на это, Ларгусы возвращались на конвейер ещё пару раз: летом прошлого года была выпущена партия из 1,8 тыс. экземпляров, а летом 2023-го – партия из 650 Largus в различных модификациях (кстати, в указанное количество вошли и машинокомплекты для опытной партии e-Largus).

Ларгусы ранее выпускались на заводе компании в Тольятти, однако было решено перенести производство в Ижевск. Известно, что «переезд» будет завершён во втором квартале следующего года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу АВТОВАЗа Максима Соколова, серийное производство полностью «зелёных» версий универсалов и фургонов – e-Largus – начнётся также во втором квартале 2024-го. Перед этим, в середине декабря текущего года, будет выпущена опытная партия электромобилей – 30 экземпляров.

На фото: прототип Lada e-Largus

Компания показала прототип электрического универсала в конце прошлого года. Он оснащается 150-сильным синхронным электромотором, расположенным на передней оси. На разгон с места до «сотни» e-Largus разгоняется менее чем за десять секунд. Его литий-ионный тяговый аккумулятор разделён на два отдельных модуля: один находится под капотом (где у «обычных» Ларгусов двигатель внутреннего сгорания), а второй – под задним диваном (на месте бензобака). Совокупная ёмкость батарей составляет 60 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке (при расчёте по устаревшему циклу NEDC) составляет около 400 км.

На фото: универсал Lada Largus

Известен и срок возобновления производства бензиновых Ларгусов, правда, президент АВТОВАЗа обозначил этот временной промежуток несколько более расплывчато. «В следующем году, в первой половине, на конвейере Ижевского завода мы перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания», – цитирует агентство Максима Соколова.

На фото: Lada Largus Cross

«Обычные» версии Lada Largus оснащаются либо 90-сильным 8-клапанным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 1,6 литра, либо 106-сильным 16-клапанным мотором такого же объёма. В пару к любому из них предлагается только пятиступенчатая механическая коробка передач. На разгон с места до «сотни» первому варианту требуется 14,3 секунды, второму – 13,1 секунды.

На фото: фургон Lada Largus

Ранее сообщалось о том, что «пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трёх конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы». В компании добавили, что это объясняется «наращиванием объёма производства текущего модельного ряда и новых автомобилей». В списке перечисленных новых моделей числятся автомобили семейства Lada Iskra, «чиновничья» Lada Aura, а также кроссовер на платформе Vesta.

Кстати, по итогам текущего года в АВТОВАЗе ожидают сокращения планового объёма производства на 10%, об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу компании. Изначально производитель планировал выпустить 400 тыс. автомобилей марки Lada; если ожидания оправдаются, с конвейера сойдёт около 360 тыс. машин. По словам Максима Соколова, причина в том, что из-за санкций у АВТОВАЗа «повторно был сбой логистических и финансовых цепочек».

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