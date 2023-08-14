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АВТОВАЗ возобновил производство универсалов и фургонов Lada Largus

14.08.2023 23 0 0

Начался выпуск финальной партии машин, которая сойдёт с конвейера на заводе в Тольятти. Она будет насчитывать всего 650 автомобилей. Затем производство модели будет перенесено на ижевскую площадку.

В основе универсала и фургона Lada Largus лежит старенький Dacia Logan MCV первой генерации. АВТОВАЗ начал выпускать Ларгус ещё в 2012 году, а первое масштабное обновление эта модель пережила в 2021-м. Автомобиль ранее выпускался на мощностях тольяттинского завода компании, однако весной прошлого года его серийное производство было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Отметим, летом прошлого года Largus был дополнительно выпущен партией в 1,8 тыс. экземпляров, которую собрали из запчастей, оставшихся на складах.

Теперь АВТОВАЗ начал выпуск новой партии Lada Largus на мощностях тольяттинского предприятия. Напомним, изначально предполагалось, что компания возобновит производство модели в сентябре текущего года, затем появилась информация о том, что Ларгус вернётся на конвейер уже в августе. Как оказалось, речь пока идёт не о полноценном восстановлении массового производства модели, а ещё об одной партии.

На фото: фургон Lada Largus

Как отметили в «вазовском» пресс-центре, в очередную партию войдут 650 Ларгусов в различных модификациях. Производство было возобновлено сегодня, 14 августа. Отметим, в указанное общее количество войдут в том числе машинокомплекты для опытной партии полностью «зелёных» Lada e-Largus: по плану, эти «электрички» соберут на заводе в Ижевске до конца текущего года.

Недавно стало известно о том, что массовое производство фургонов и универсалов Lada Largus переедет на ижевское предприятие. Перенос, по плану, должен быть завершён во втором квартале 2024 года. В рамках этого проекта в Тольятти будет выпущено несколько дополнительных кузовов: в дальнейшем они отправятся в Ижевск для наладки технологического оборудования.

На фото: универсал Lada Largus Cross

В АВТОВАЗе отметили, что производство Largus было решено перенести в Ижевск из-за планов по увеличению объёма выпуска автомобилей семейства Vesta в Тольятти (в краткосрочной перспективе). Кроме того, с этого же конвейера в скором будущем начнут сходить автомобили Lada Aura, адресованные бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня. Как сообщалось ранее, такая удлинённая Веста будет стоит около 2 млн рублей. Помимо этого, на тольяттинской линии №1 будет запущен ещё кроссовер на платформе Vesta.

Ещё производитель пояснил, что время, которое займёт переезд Ларгуса на ижевский завод, российские поставщики смогут потратить на то, чтобы «освоить дополнительную номенклатуру компонентов», что позволит увеличить степень её локализации. Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов отмечал, что сохраняются проблемы с комплектующими, так как более тысячи компонентов поставляются из-за рубежа.

На фото: салон Lada Largus Cross

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о том, что АВТОВАЗ собирается частично переписать прайс-листы: при этом стартовым версиям моделей Lada ценники хотят сохранить (к примеру, пообещали, что стоимость базового седана Granta останется меньше 700 тыс. рублей), а вот топовые комплектации могут подорожать. Насколько именно, пока не сообщается.

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