Лифтбек ×
  • Топовые автомобили Lada могут подорожать, стартовым версиям ценники хотят сохранить

Топовые автомобили Lada могут подорожать, стартовым версиям ценники хотят сохранить

10.08.2023 35 0 0

В АВТОВАЗе рассказали о том, как подорожание поставляемых из-за рубежа компонентов скажется на прайс-листах моделей российской марки.

Автомобили бренда Lada остаются самыми востребованными на российском рынке. Как мы сообщали ранее, по итогам июля доля марки составляла 28,6% от общего количество поставленных на учёт новых легковых машин. Отметим, на сегодняшний день компания АВТОВАЗ запустила производство всех ранее отправленных в «режим ожидания», за исключением универсалов и фургонов Lada Lаrgus.

На фото: Lada Granta Cross

Отметим, на тольяттинском заводе сейчас налажен выпуск бюджетных седанов, лифтбеков и универсалов Granta, внедорожников Niva Legend и Niva Travel, а также обновлённых седанов и универсалов Vesta. Кроме того, в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan недавно стартовал выпуск кроссовера Lada X-Cross 5, который является бэдж-инжиниринговым «китайцем» FAW Bestune T77, при этом логотип в виде ладьи получила дореформенная модель (в Поднебесной она обновилась в конце прошлого года).

На фото: Lada X-Cross 5

Лады пользуются высоким спросом в РФ в том числе из-за сравнительно низких цен. Однако в ближайшее время стоимость моделей российского бренда может вырасти. Как сообщает РБК со ссылкой на представителей АВТОВАЗа, цены на бюджетные автомобили меняться в ближайшее время не будут. В компании отметили, что самые дешёвые исполнения Гранты по-прежнему будут стоить менее 700 тыс. рублей.

Стоит отметить, что согласно актуальному прайс-листу, размещённому на официальном сайте марки, рекомендованная розничная цена седана в стартовой версии Classic равна 699 900 рублей, лифтбек в этом же исполнении обойдётся уже в 768 900 рублей, а кросс-универсал в начальной комплектации Comfort Light обойдётся минимум 866 900 рублей.

На фото: Lada Niva Travel

Также в АВТОВАЗе заявили, что могут повысить стоимость более дорогих версий автомобилей Lada. «Возможна некоторая корректировка цен по более оснащенным модификациям, прежде всего в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы», — отметил производитель. Дело в том, что импортируемые компоненты теперь обходятся дороже из-за ослабления рубля.

На фото: Lada Vesta

Потенциальную корректировку цен на дорогие и менее массовые модификации моделей Lada в компании обозначили как «минимальную». Так что производитель подчеркнул, что предполагаемое переписывание прайс-листов не связано с недавней индексацией утилизационного сбора (в АВТОВАЗе весьма активно выступали за повышение ставок). Напомним, утильсбор всегда был заградительной мерой для ввозимых в страну машин. Теперь она работает против импортируемых моделей китайских марок, а также сравнительно редко поставляемых в РФ по схеме параллельного импорта автомобилей европейских, японских, американских и других брендов (причём даже ввозимых физлицами для перепродажи).

Ещё в издании отметили, что АВТОВАЗ намерен увеличить мощность выпуска автомобилей. Так, для Granta показатель вырастет до 54 единиц в час, для Niva – до 45 экземпляров в час, а для Vesta – до 40 машин в час. Отметим, в июле Веста вернулась в тройку моделей-лидеров на российском рынке.

универсал седан внедорожник Россия АВТОВАЗ авторынок производство лифтбек Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Lada Niva Travel Lada X-Cross 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Мусор, лазер, батарейка: как в глубинке научились «выключать» дорожные камеры Регулярные ошибки дорожной камеры, присылающей штрафы водителям, не нарушавшим, по их мнению, скоростной режим. Так начинается история одного незаконного «изобретения», которому трудно отказ... 1186 10 0 10.08.2023
Статьи / Авто с пробегом Audi Q5 I с пробегом: пластиковые крылья против ржавчины и фары-аквариумы Эта модель должна была стать сверхпопулярной на вторичном рынке: у нее удачные габариты и отличный внешний вид, все еще актуальная платформа и раскрученная марка. Но вот если новой Audi Q5... 1340 17 1 09.08.2023
Статьи / Путешествия Россия от края до края: на автомобиле от самой северной к самой южной точке страны Прошедшей зимой, когда мы с Сашей Еликовым на китайском внедорожнике достигли самой северной точки страны – мыса Челюскин, возникла идея оттуда сразу ехать на самую южную оконечность России,... 443 2 0 08.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 22197 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 21697 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17346 9 0 14.07.2023
Change privacy settings