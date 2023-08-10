Топовые автомобили Lada могут подорожать, стартовым версиям ценники хотят сохранить

Автомобили бренда Lada остаются самыми востребованными на российском рынке. Как мы сообщали ранее, по итогам июля доля марки составляла 28,6% от общего количество поставленных на учёт новых легковых машин. Отметим, на сегодняшний день компания АВТОВАЗ запустила производство всех ранее отправленных в «режим ожидания», за исключением универсалов и фургонов Lada Lаrgus.

На фото: Lada Granta Cross

Отметим, на тольяттинском заводе сейчас налажен выпуск бюджетных седанов, лифтбеков и универсалов Granta, внедорожников Niva Legend и Niva Travel, а также обновлённых седанов и универсалов Vesta. Кроме того, в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan недавно стартовал выпуск кроссовера Lada X-Cross 5, который является бэдж-инжиниринговым «китайцем» FAW Bestune T77, при этом логотип в виде ладьи получила дореформенная модель (в Поднебесной она обновилась в конце прошлого года).



На фото: Lada X-Cross 5

Лады пользуются высоким спросом в РФ в том числе из-за сравнительно низких цен. Однако в ближайшее время стоимость моделей российского бренда может вырасти. Как сообщает РБК со ссылкой на представителей АВТОВАЗа, цены на бюджетные автомобили меняться в ближайшее время не будут. В компании отметили, что самые дешёвые исполнения Гранты по-прежнему будут стоить менее 700 тыс. рублей.



Стоит отметить, что согласно актуальному прайс-листу, размещённому на официальном сайте марки, рекомендованная розничная цена седана в стартовой версии Classic равна 699 900 рублей, лифтбек в этом же исполнении обойдётся уже в 768 900 рублей, а кросс-универсал в начальной комплектации Comfort Light обойдётся минимум 866 900 рублей.

На фото: Lada Niva Travel

Также в АВТОВАЗе заявили, что могут повысить стоимость более дорогих версий автомобилей Lada. «Возможна некоторая корректировка цен по более оснащенным модификациям, прежде всего в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы», — отметил производитель. Дело в том, что импортируемые компоненты теперь обходятся дороже из-за ослабления рубля.



На фото: Lada Vesta

Потенциальную корректировку цен на дорогие и менее массовые модификации моделей Lada в компании обозначили как «минимальную». Так что производитель подчеркнул, что предполагаемое переписывание прайс-листов не связано с недавней индексацией утилизационного сбора (в АВТОВАЗе весьма активно выступали за повышение ставок). Напомним, утильсбор всегда был заградительной мерой для ввозимых в страну машин. Теперь она работает против импортируемых моделей китайских марок, а также сравнительно редко поставляемых в РФ по схеме параллельного импорта автомобилей европейских, японских, американских и других брендов (причём даже ввозимых физлицами для перепродажи).



Ещё в издании отметили, что АВТОВАЗ намерен увеличить мощность выпуска автомобилей. Так, для Granta показатель вырастет до 54 единиц в час, для Niva – до 45 экземпляров в час, а для Vesta – до 40 машин в час. Отметим, в июле Веста вернулась в тройку моделей-лидеров на российском рынке.