Прогноз на 2025 год: на российском авторынке ожидается заметный спад

Предпосылок для роста продаж новых легковых автомобилей в РФ нет. Даже по самым оптимистичным прогнозам, рынок может лишь добраться до планки 2024 года.

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, структура российского автомобильного рынка за последние несколько лет кардинально изменилась. Ещё в 2020 году долю в размере 75% российского рынка занимали так называемые «глобальные бренды» (речь о марках «родом» из Японии, Южной Кореи, Европы и т.д.). При этом в 2024-м на них приходится всего 10%. Китайские марки сейчас занимают солидные 59%, а на долю машин российских брендов остаётся порядка 31%.

На фото: автомобили Lada

Сергей Целиков считает, что в дальнейшем в РФ больше не будет расти доля поднебесных игроков. Эксперт предполагает, что при этом продолжит расти некая прослойка «псевдо-брендов»: речь идёт об искусственных новых «местных» марках, под которыми выпускаются «китайцы». Одновременно с этим доля глобальных марок продолжит сжиматься.

По подсчётам экспертов, средняя цена нового автомобиля превысила 3 млн рублей. Это значит, что за последнее десятилетие легковые машины на российском рынке подорожали в 3 раза. Импорт машин активно рос до октября 2024 года, однако теперь как минимум сегмент параллельного импорта был «задушен» повышенным утилизационным сбором.

На фото: Knewstar 001

По словам заместителя главы отдела аналитики «Автостата» Виктора Пушкарева, по итогам 2024 года будет удовлетворён «не только отложенный, но и, в определённой степени, опережающий спрос». По его мнению, следствием этого станет то, что в 2025-м на рынке новых легковых автомобилей будет зафиксирован заметный спад.

Прогнозы в соответствии с тремя сценариями уже составлены. Как рассказал Виктор Пушкарев, согласно базовому сценарию, спад на российском рынке новых «легковушек» по итогам 2025 года может составить около 10%. В результате объём проданных машин составит 1,42 – 1,43 млн экземпляров. Пессимистичный сценарий предполагает, что показатель за следующий год может достичь 20%, в этом случае результат составит 1,25 – 1,26 млн машин. По мнению эксперта, даже при развитии рынка по оптимистичному сценарию, вероятно, удастся разве что сохранить уровень 2024-го.

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«Тот факт, что новые автомобили 2025 года выпуска подорожают, не вызывает сомнений, но насколько в целом, сказать сейчас сложно, поскольку этот вопрос напрямую связан с ценовыми сегментами, в которых подорожание будет серьёзно отличаться, — комментирует Виктор Пушкарев. – И как будут формироваться цены в течение нового года тоже не совсем понятно, так как это будет зависеть не только от повышения утильсбора, но и от социально-экономической ситуации в стране, а также от желания китайских автопроизводителей удержаться и укрепиться на российском рынке».

Эксперт уверен, что в дальнейшем российский авторынок будут покидать марки-аутсайдеры по объёмам и динамике продаж. Он пояснил, что сейчас «таких набираются многие десятки, если ещё учитывать штучный параллельный импорт». В агентстве подсчитали, что в текущем году свыше 90 брендов имели рыночные доли менее 0,1%. При этом он добавил, что «основной бедой» китайских производителей является отсутствие собственного фирменного стиля отдельной марки или суббренда, и соответственно чёткой узнаваемости модельного ряда.