АВТОВАЗ может сократить планируемый на 2025 год объём производства автомобилей

АВТОВАЗ на сегодняшний день выпускает шесть моделей под российской маркой Lada, причём большая часть из них входит в список самых востребованных автомобилей в стране. Так, на мощностях тольяттинского завода налажено производство Granta, Vesta, внедорожников Niva Travel и Niva Legend, а также недавно начался выпуск седанов Aura (модель представляет собой «растянутую» Весту с более богатым салоном). С конвейера ижевской площадки сходят фургоны и универсалы Largus (включая их полностью электрические модификации e-Largus).

Изначально в российской компании планировали, что в течение следующего года предприятия выпустят в общей сложности 500 тыс. автомобилей, однако теперь стало известно, что этот производственный план могут пересмотреть. Как сообщает ТАСС, вопрос о пересмотре планов по объёму выпуска машин предложат к обсуждению совету директоров АВТОВАЗа.

По словам главы компании Максима Соколова, причина вероятного пересмотра производственного плана заключается в замедлении продаж на российском авторынке. Как мы сообщали совсем недавно, по подсчётам «Автостата», в РФ по итогам ноября 2024 года было реализовано менее 121,9 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель почти на треть (на 29%) меньше, чем в предыдущем месяце.

Максим Соколов отметил, что план производства на 2025-ый был утверждён в конце октября – начале ноября этого года, однако сейчас «ситуация динамично меняется». Он добавил, что на продажи автомобилей в стране негативно влияют увеличение ключевой ставки, рост курса валют и ужесточение условий кредитования. По его словам, АВТОВАЗ намерен следить за балансом спроса и предложения.

Также глава компании отметил, что в случае роста спроса АВТОВАЗ готов не только выполнить ранее утверждённый план производства (500 тыс. автомобилей), но даже и увеличить объём. Максим Соколов пояснил, что у заводов есть необходимые для этого «мощности, кадровые и иные ресурсы».

Ещё он добавил, что предприятия АВТОВАЗа готовы работать «24/7», чтобы выполнить план (в случае, если в итоге его придётся переписывать в сторону увеличения). Но в случае дальнейшего спада спроса компании всё же придётся сокращать объёмы выпуска машин, чтобы не допустить перепроизводства. Максим Соколов отметил, что в РФ автомобили в основном продаются в кредит, при этом нынешнее повышение ключевой ставки и ужесточение условий кредитования сделало автокредиты для граждан гораздо менее доступными.

Напомним, в следующем году на конвейер должна встать новинка – Lada Iskra. Модель, которая займёт нишу между Granta и Vesta, была представлена в начале минувшего лета в кузове седан. Известно, что в семейство ещё войдут «обычный» универсал и «приподнятый» вариант с прибавкой Cross.