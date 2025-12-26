Классика ×
Редкий BMW M3 Sport Evolution 1990 года в идеальном состоянии продадут на аукционе

26.12.2025
28 января 2026 года на аукционе RM Sotheby’s в Париже будет выставлен без резерва один из шестисот выпущенных BMW M3 Sport Evolution поколения E30 — это редкая возможность приобрести автомобиль мечты для своего удовольствия или коллекции.

Найти сегодня живой BMW M3 поколения E30 без адского тюнинга и/или зверского пробега, непросто, в какой бы стране вы не находились, а уж топовый в заводской иерархии M3 Sport Evolution — это вообще редкость несусветная, дожившие до наших дней экземпляры давно разбрелись по музеям и частным коллекциям. Тем не менее одна из таких машин скоро обретёт нового владельца.

BMW M3 поколения E30 выпускался с 1986 по 1991 года и сделал блестящую карьеру в автоспорте. Гоночный опыт находил своё отражение в регулярных модернизациях модели: у дорожного M3 E30 было две версии Evolution с улучшенными техническими характеристиками, а версия Sport Evolution — это вершина развития.

Только на Sport Evolution устанавливалась самая мощная версия 4-цилиндрового двигателя S14: благодаря увеличенному с 2302 до 2467 «кубиков» рабочему объёму он выдаёт 238 л.с. против 195-220 л.с. на других модификациях M3 E30. Вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую «механику» Getrag со старомодной схемой включения передач типа dogleg («первая» включается влево и вниз).

Под передним бампером BMW M3 Sport Evolution находится регулируемый сплиттер, место противотуманок заняли дополнительные воздуховоды охлаждения, а на заднем антикрыле установлена дополнительная, удлиняющая профиль накладка. До 100 км/ч BMW M3 Sport Evolution разгоняется за 6,5 с, максимальная скорость — 248 км/ч.

Выставленный на аукционе RM Sotheby’s экземпляр красного цвета Brillantrot с чёрным кожаным салоном был выпущен в 1990 году, среди заводских опций есть кондиционер. До 1998 года включительно автомобиль находился у первого владельца в Италии, затем был продан новому владельцу в Великобритании, затем переместился в Швейцарию, где в 2013 году его купил нынешний хозяин. По фотографиям видно, что за автомобилем тщательно следили, обслуживание он проходил у авторизованных компаний Munich Legends и Binelli Baar, пробег на текущий момент составляет 53 118 км.

Специалисты RM Sotheby’s оценивают этот BMW M3 Sport Evolution в 190 000 — 240 000 евро, а его реальная цена станет известна только 28 января.

купе спортивные авто авторынок классика BMW BMW M3

 

