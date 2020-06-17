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  • Haval H6 подрос со сменой поколений и сохранил базовый мотор. Предшественник останется в строю

Haval H6 подрос со сменой поколений и сохранил базовый мотор. Предшественник останется в строю

17.06.2020 1218 0 1

Появились фотографии кроссовера Haval третьей генерации, вдобавок стали известны кое-какие характеристики. На родине модель, как ожидается, дебютирует уже этим летом.

 

В минувшем месяце китайские СМИ растиражировали патентные изображения некоего нового паркетника. Машина не имела никаких опознавательных знаков, однако местные профильные медиа были уверены, что на картинках запечатлен Haval H6 третьего поколения. Что ж, они оказались правы: на «живых» снимках, которые сегодня обнаружились в базе минпрома КНР, мы видим тот же автомобиль, но уже с эмблемами Haval, а на багажной двери расположен шильдик H6. Кстати, в мае же Колёса рассказали подробнее об истории модели, напомним лишь, что «шестёрка» — абсолютный лидер в сегменте SUV «поднебесного» рынка, причем это звание H6 удерживает уже несколько лет подряд.

Haval H6 третьего поколения
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Haval H6 третьего поколения
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Итак, новый кросс предложат с двумя вариантами радиаторной решетки – с горизонтальными полосками или с «сетчатым» рисунком. В переднем бампере появились треугольники, в топ-версии в них прячутся небольшие противотуманки. Корпуса наружных зеркал отныне крепятся к дверям на отдельных ножках, а задние фонари соединены между собой широкой красной плашкой. Задний номерной знак перенесли с бампера выше (как у экспортного «второго» Haval H6, он же бывший Blue Label в Китае).

По предварительным данным, «третий» H6 построен на новой платформе. Со сменой поколений кроссовер подрос: длина равна 4653 мм (на 53 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1886 мм (+26 мм по сравнению со «вторым» H6), высота – 1730 мм (+10 мм), колесная база – 2738 мм (+58 мм).

Haval H6 третьего поколения

Фото интерьера китайский сертификационный орган не публикует, но ранее папарацци все же удалось заглянуть в салон следующего Haval H6. Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, виртуальная «приборка». Тачскрин мультимедийной системы теперь возвышается над панелью, тогда как у предыдущего кросса экран встроен в нее. Кроме того, «шестерка» лишилась традиционного рычага коробки – вместо него установили шайбу.

В документах минпрома указана прежняя бензиновая «турбочетверка» GW4B15A 1.5 мощностью 169 л.с. Паркетнику предыдущего поколения еще положен двухлитровый турбомотор GW4C20B с отдачей в 224 л.с., но пока неизвестно, достался ли этот двигатель новому H6. «Второй» SUV доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, она же, вероятно, перешла и на новый кросс. Полный привод у модели на родине, скорее всего, так и не появился. Зато китайские СМИ прочат свежему H6 гибридные версии, хотя подробностей не приводят.

Haval H6 третьего поколения. Фото: pcauto.com.cn

По неофициальной информации, паркетник нового поколения встанет на конвейер в июле, а уже в августе он якобы стартует на домашнем рынке.

Между тем предыдущий H6 из Китая, судя по всему, не уйдет: в базу министерства промышленности также внесли фото рестайлингового «второго» SUV. Такой кросс получил иные радиаторную решетку и бамперы, плюс у него по-другому оформлены противотуманки.

Рестайлинговый Haval H6 второго поколения и дореформенный кросс
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Рестайлинговый Haval H6 второго поколения и дореформенный кросс
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Рестайлинговый Haval H6 второго поколения и дореформенный кросс
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Рестайлинговый Haval H6 второго поколения и дореформенный кросс
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Рестайлинговый Haval H6 второго поколения и дореформенный кросс
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В России только-только завершились продажи Haval H6 первого поколения – паркетник уже убрали с официального сайта марки. У нас «шестерка» долгое время была самой популярной моделью Хавейла, но затем она уступила позицию лидера Haval F7, производство которого налажено на заводе в Тульской области (H6 в России не выпускали). Несмотря на то, что «второй» H6 останется в гамме бренда в КНР, у нас этот кросс, предположительно, так и не появится. А вот «третий» SUV в будущем может прописаться в РФ, о чем минувшей осенью Колёсам рассказал представитель российского подразделения Haval. Впрочем, в мае внешняя пресс-служба Хавейла на запрос Kolesa.ru относительно возможного появления нового H6 в нашей стране ответила, что информации пока нет.

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