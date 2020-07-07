Новый Haval H6 показался на официальных фото. Кроссовер сменил платформу и подрос

Самый популярный кроссовер Китая в третьем поколении преобразился и снаружи, и внутри. А вот двигатель, по предварительным данным, перешел с предшественника. Публичная премьера новинки пройдет в августе.

Облик паркетника Haval H6 третьей генерации раскрыли еще в мае, тогда в Сеть выложили патентные изображения модели. Месяц спустя в базу китайского минпрома внесли «живые» фото. И вот теперь сама марка Haval, наконец, распространила фирменные изображения новинки. Напомним, H6 выпускают с 2011-го (свою рыночную карьеру кросс начинал как Great Wall, бренд Haval отпочковался в 2013-м), модель второго поколения стартовала на родине в 2017-м (до России такой кроссовер так и не добрался). При этом «первый» кросс до сих пор в строю, в КНР он носит приставку Sport. Вот уже несколько лет подряд «шестерка» возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV «поднебесного» рынка, хотя после выхода «второго» паркетника продажи просели. К примеру, в 2016-м (лучший год для модели в Китае) было реализовано почти 581 000 экземпляров, но результат прошлого года – уже 386 000 автомобилей.

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Итак, в Haval официально заявили о том, что «третий» H6 построен на новой модульной платформе, но подробностей о «тележке» не привели. При этом в компании отметили, что увеличена доля высокопрочных сталей, а вес машины снижен. Габариты пока не раскрыты, но мы их уже знаем, благодаря «сливу» китайского сертификационного органа. Кроссовер подрос: длина нового Haval H6 равна 4653 мм (на 53 мм больше, чем у модели второго поколения), ширина – 1886 мм (+26 мм по сравнению с предшественником), высота – 1730 мм (+10 мм), колесная база – 2738 мм (+58 мм).



У кроссовера на картинках сетчатая радиаторная решетка, но у версий попроще – горизонтальные полоски. Эмблема – новая, она стала больше, у нее черная подложка вместо темно-серой. Увеличена и надпись с названием марки на корме. В переднем бампере появились треугольники, в топ-исполнении в них прячутся противотуманки. Корпуса наружных зеркал отныне крепятся к дверям на отдельных ножках, а задние фонари соединены между собой широкой красной плашкой. Задний номерной знак перенесли с бампера выше (как у экспортного «второго» Haval H6, он же бывший Blue Label в Китае; от разделения на версии «по цветам» компания давно отказалась).



Интерьер марка еще не показала, однако ранее салон засветился на шпионских снимках. Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, виртуальная «приборка». Тачскрин мультимедийной системы теперь возвышается над панелью, тогда как у предыдущего кросса экран встроен в нее. Паркетнику обещаны 5G и обновление софта «по воздуху». А еще «шестерка» лишилась традиционного рычага коробки – вместо него установили шайбу.



Фото: pcauto.com.cn

О технике в релизе Haval тоже пока ни слова. В документах минпрома была указана прежняя бензиновая «турбочетверка» GW4B15A 1.5 мощностью 169 л.с. Паркетник предыдущего поколения также оснащается двухлитровым турбомотором GW4C20B с отдачей в 224 л.с., но пока неизвестно, достался ли этот двигатель новому H6. «Второй» SUV доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, она же, вероятно, перешла и на новый кросс. Не исключено, что полный привод у модели на родине так и не появился. Зато местные СМИ прочат кроссу гибридные версии в будущем.



Публичная презентация Haval H6 нового поколения пройдет в августе на автосалоне в Чэнду, если, конечно, не помешает пандемия коронавируса COVID-19. На домашний рынок «третий» SUV должен выйти до конца текущего года. Модель второй генерации с производства снимать пока не собираются: напротив, такой кросс пережил рестайлинг (официально еще не представлен). А вот самый первый паркетник, скорее всего, отправят в отставку.

Haval H6 второго поколения, версия для Китая. В России такой SUV не продавали 1 / 3 Haval H6 второго поколения, версия для Китая. В России такой SUV не продавали 2 / 3 Haval H6 второго поколения, версия для Китая. В России такой SUV не продавали 3 / 3

Что же касается России, то у нас только-только завершились продажи «первого» H6. «Шестерка» долгое время была самой популярной моделью Хавейла и на российском рынке, но затем она уступила позицию лидера Haval F7, выпуск которого налажено на заводе в Тульской области (H6 в России не выпускали). Несмотря на то, что «второй» H6 останется в гамме бренда в КНР, у нас этот кросс, предположительно, так и не появится. А вот «третий» SUV в будущем может прописаться в РФ, о чем минувшей осенью Колёсам рассказал представитель российского подразделения Haval. Хотя не так давно внешняя пресс-служба Хавейла на запрос Kolesa.ru относительно возможного появления нового H6 в нашей стране ответила, что информации пока нет.

