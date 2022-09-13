В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссовер выкатили из шоурума на улицу и вручили ключи очередному счастливчику. «Не успеваем продавать, квота меньше, чем число желающих!», – секретничает сотрудник пресс-парка. Стоит ли новинка тех минимум трех миллионов двухсот тысяч рублей, что за нее просят? А может, взять народного любимчика, старого доброго Mitsubishi Outlander, пока склады не опустели?

Финансы поют романсы​

«Базовая переднеприводная версия Mitsubishi Outlander обойдется в 1 889 000 руб., полный привод можно получить от 2 119 000 руб., мотор 2,4 потянет минимум на 2 439 000. Так что мы еще вспомним его добрым словом, когда в будущем году получим принципиально новую и, как пить дать, более дорогую машину на базе Nissan». Чувствуете, как накатывает ностальгия? Эта цитата из тест-драйва обновленного «Аута», опубликованного нами всего-то чуть больше года назад.

Mitsubishi Outlander 1 / 7 Mitsubishi Outlander 2 / 7 Mitsubishi Outlander 3 / 7 Mitsubishi Outlander 4 / 7 Mitsubishi Outlander 5 / 7 Mitsubishi Outlander 6 / 7 Mitsubishi Outlander 7 / 7

Про обновлённую машину забыли, а старый Outlander в топовой версии Ultimate 4WD теперь стоит 4 069 000 суперстабильных рублей. Дорого? Как насчет тестового экземпляра «Большой собаки», как именуют на родине Haval Dargo, в топовой комплектации Tech Plus? Псина реально кусается – тянет на 3 749 000 рублей или 60 с лишним тысяч долларов, но, по крайней мере, модель с иголочки новая и укомплектована под завязку.



Haval Dargo 1 / 7 Haval Dargo 2 / 7 Haval Dargo 3 / 7 Haval Dargo 4 / 7 Haval Dargo 5 / 7 Haval Dargo 6 / 7 Haval Dargo 7 / 7

В базовое оснащение самого простого переднеприводного Dargo за 3,2 миллиона входят светодиодные фары, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, обогревы передних сидений, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, запуск двигателя с кнопки, шесть подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, ограничитель скорости, 18-дюймовые колеса.



Haval Dargo 1 / 6 Haval Dargo 2 / 6 Haval Dargo 3 / 6 Haval Dargo 4 / 6 Haval Dargo 5 / 6 Haval Dargo 6 / 6

Второй уровень (3,4 миллиона) помимо полного привода добавляет двухзонный «климат», увеличенный с 10,25 до 12,3 дюйма центральный дисплей, восемь режимов движения вместо трех, камеры кругового обзора, обогрев задних сидений. Еще 200 тысяч рублей, и у вас будут панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод пятой двери, розетка на 220 В в багажнике, однотонная фоновая подсветка салона, вентиляция передних сидений, кожаный салон, полноразмерная запаска. Наконец, топовая комплектации Tech Plus добавляет функцию массажа для водителя, память положения сиденья и зеркал, проекционный дисплей и десяток систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Haval Dargo 1 / 14 Haval Dargo 2 / 14 Haval Dargo 3 / 14 Haval Dargo 4 / 14 Haval Dargo 5 / 14 Haval Dargo 6 / 14 Haval Dargo 7 / 14 Haval Dargo 8 / 14 Haval Dargo 9 / 14 Haval Dargo 10 / 14 Haval Dargo 11 / 14 Haval Dargo 12 / 14 Haval Dargo 13 / 14 Haval Dargo 14 / 14

А чем ответит Outlander? Машине третьего поколения стукнуло десять лет. Она пережила радикальный рестайлинг в 2015-м, была технически доработана в 2018-м, затем появилась семиместная версия и в ней – новая мультимедийка с Яндексом, и, наконец, в прошлом году в продажу пошла версия с минимальными косметическими изменениями.



Mitsubishi Outlander 1 / 8 Mitsubishi Outlander 2 / 8 Mitsubishi Outlander 3 / 8 Mitsubishi Outlander 4 / 8 Mitsubishi Outlander 5 / 8 Mitsubishi Outlander 6 / 8 Mitsubishi Outlander 7 / 8 Mitsubishi Outlander 8 / 8

Выбор у Outlander гораздо шире: бензиновые атмосферники 2,0 (146 л.с.) и 2,4 (167 л.с.), передний или полный привод, шесть уровней оснащения – суммарно 11 вариантов по цене от 2,69 до 4,14 млн рублей.

По набору опций «японец» ожидаемо уступает. Систем активной безопасности – кот наплакал, камеры кругового обзора по разрешению не идут ни в какое сравнение с «китайцем», датчики парковки и светодиодные фары почему-то положены только в максимальной комплектации за 4,07 млн рублей. Принципиально выигрывает Outlander только в одном. У него есть семиместные версии. И пускай третий ряд весьма тесный, Dargo не предлагает и такого.

Mitsubishi Outlander 1 / 9 Mitsubishi Outlander 2 / 9 Mitsubishi Outlander 3 / 9 Mitsubishi Outlander 4 / 9 Mitsubishi Outlander 5 / 9 Mitsubishi Outlander 6 / 9 Mitsubishi Outlander 7 / 9 Mitsubishi Outlander 8 / 9 Mitsubishi Outlander 9 / 9

Хорошо сидим

По иронии судьбы Dargo в прямом смысле слова насторожил с первого шага. Эксклюзивно комплектации Tech Plus положены подножки. И первая же посадка в салон продемонстрировала: встать на ступеньку не получится, она узкая. А перешагнуть, не испачкав джинсы, сложно. И таких мелких огрехов набирается немало.

Haval Dargo



До спрятанных «в полуподвале», в нише под центральной консолью, USB-слотов дотянуться непросто. Хотя слоты и развернуты на водителя и пассажира, на ходу подключить кабель проблематично, поскольку приходится это делать вслепую. Отдельное «бу» за джойстик управления круиз-контролем и ограничителем скорости, пристроенный ниже левого подрулевого переключателя, как будто специально подальше от глаз водителя. А чтобы им пользоваться, придется обязательно изучить мануал, потому что выбор режима (ограничение скорости, круиз, активный круиз) напоминает азбуку Морзе – включение разных функций зависит от числа нажатий. Переключение режимов трансмиссии также происходит не мгновенно: крутишь шайбу, смотришь, правильно ли выбрал...

Haval Dargo

Но справедливости ради, салон получился классный. Черно-серый интерьер с оранжевыми брызгами самобытен, а разнотекстурные материалы усиливают эффект «техно-интерьера из будущего». В дверях предусмотрены растягивающиеся ремешки-держатели для бутылок, удерживающие даже литровые бутылки. У задних дверей есть детские ручки, дублирующие полноценные. Вопросов к тульской сборке не возникает – панели подогнаны на совесть. Жаль, тут присутствует рояльный лак, который, сколько его ни протирай, все равно моментально пылится и покрывается отпечатками пальцев.

Haval Dargo

С тачскринами тут все хорошо – и графика, и быстродействие. Обратная сторона – многоступенчатость настроек и сложности управления в движении. Например, температура в обеих зонах выставляется только через меню на головном устройстве, как и включение обогрева и вентиляции сидений, и управление поясничным подпором. Если телефон подключен через Android Auto, то выйти в это меню непросто – внешней кнопки Home нет. Но чуть повозишься с мультимедийкой и привыкаешь. Здорово, что главный экран можно конфигурировать на свой вкус, перетаскивая и группируя иконки. А еще функциями удобно управлять с мобильного приложения MY HAVAL: прогреть машину из дома или включить летом кондиционер. Приложение покажет, сколько топлива в баке, закрыты ли окна, напомнит, где стоит автомобиль.

Haval Dargo 1 / 9 Haval Dargo 2 / 9 Haval Dargo 3 / 9 Haval Dargo 4 / 9 Haval Dargo 5 / 9 Haval Dargo 6 / 9 Haval Dargo 7 / 9 Haval Dargo 8 / 9 Haval Dargo 9 / 9

После Dargo приземление в салон Outlander шокирует. Четырехдюймовый информационный дисплей между аналоговыми спидометром и тахометром и 8-дюймовый сенсорный экран системы Mitsubishi Connect с «нерезкими» по причине малого разрешения пиктограммами, огромные кнопки и многочисленные заглушки – все это смотрится старообрядчески. Но очень скоро ты приходишь в себя и понимаешь: а ведь здесь ничуть не менее удобно! Словно выпрыгнул из кевларовых горнолыжных ботинок в любимые домашние тапочки. Все понятно, все на месте. Профиль сиденья близок к оптимальному, хотя выглядит кресло и попроще, чем в «Собаке». Сочетание алькантары и искусственной кожи приятно для глаза и спины. Посадка за рулем пониже, чем в Dargo, как и уровень пола. Но если поднять кресло, все будет в полном порядке: и к обзорности вперед никаких вопросов, и голова в потолок не втыкается (при росте 182 см). И USB- слоты выведены на центральную консоль, что гораздо удобнее.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander 1 / 4 Mitsubishi Outlander 2 / 4 Mitsubishi Outlander 3 / 4 Mitsubishi Outlander 4 / 4

Селектор вариатора движется по извилистому пазу, так что можно переключать режимы на ощупь. У руля оптимальный профиль и сечение, подрулевые лепестки вращаются вместе с «баранкой», и это может пригодиться на бездорожье чтобы одновременно активно работать рулем и переключить вариатор на один-два диапазона вниз. Блоки управления на спицах руля не перегружены, назначение клавиш интуитивно понятно, управление круиз-контролем не создает никаких проблем. Да, общая архитектура устаревшая, но не раздражает – в отличие от того же дурацкого рояльного лака.



﻿

Mitsubishi Outlander

Пассажирам второго ряда в обеих машинах хорошо. Поскольку нет выраженного напольного туннеля, можно усесться втроем. В Dargo над головой огромный люк, который придает салону легкости и воздушности.



Mitsubishi Outlander Haval Dargo

Семиместная конфигурация Outlander – скорее фикция, чем практичное решение. Раскладываются сидушки третьего ряда буквально одним движением – это единственный плюс. Усидят на галерке разве что дети, причем и они попросят сдвинуть кресла второго ряда вперед, но тогда тесно будет и во втором ряду. Кроме того, в семиместной конфигурации от удобного 477-литрового багажника остается 128 литров.

Mitsubishi Outlander

У Dargo и семи мест нет, и багажник меньше – всего 333 л. При этом предусмотрена и подсветка, и 220-вольтовая розетка, и выдвижные крючки, позволяющие повесить на них пакеты из супермаркета. При складывании второго ряда сидений полностью ровной площадки не получается, но «излом» невелик. В общем, решайте сами, что вам нужнее – полезный объем или «плюшки».



﻿

Ездовые сюрпризы

Под капотом Haval двухлитровый турбомотор мощностью 192 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. И это весьма достойная пара. Да, с такими характеристиками мотора хотелось бы чуть больше резвости, и с учетом турбонаддува – лучшую топливную экономичность. А так – десять секунд до первой сотни и столько же литров бензина на ту же сотню.

Из положительных моментов – полное отсутствие вибраций на холостом ходу, приятный тембр мотора, ожидаемый подхват в диапазоне 1500-4000 оборотов. Робот по китайской традиции настроен на сглаженные переключения и может позволить машине чуть откатиться при старте в горку во имя ресурса. Но к логике переключений вопросов ноль. А ведь можно еще поиграть с режимами движения, меняющими отклик на акселератор, усилие на руле и порог срабатывания системы стабилизации.



Haval Dargo

На ровном асфальте по части управляемости все неплохо: спокойные реакции, ожидаемые для высокого кузова легкие крены и искусственное в любом из выбранных режимов усилие на руле.

Подвеска оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, пробить ее едва ли легче, чем колеса. С другой стороны, она не любит острых кромок и короткоходная, активно собирает мелочь, препятствия типа «лежачий полицейский» проходит жестко. А однажды при быстром обгоне и возвращении в полосу с одновременным торможением на неровном асфальте машина, вздрогнув всем кузовом, вдруг начала отрывать колеса от асфальта, застрекотала системой стабилизации и заморгала стоп-сигналами.

Haval Dargo



На серьезном бездорожье без каких бы то ни было принудительных блокировок и с муфтой BorgWarner в приводе задних колес Dargo делать нечего, тем более – со съедающими дорожный просвет подножками. Ко всему прочему имитация межколесных блокировок срабатывает резко, и это не добавляет уверенности.

Вопреки ожиданиям, атмосферный 2,4-литровый мотор тащит Outlander ненамного хуже! В параллельном спурте до 100 км/ч «японец» отстает всего на полсекунды, а топлива расходует даже меньше. Но субъективно разгон воспринимается растянутым и вялым – «спасибо» вариатору Jatco. Да, многократные модернизации убрали эффект запаздывания – когда сначала обороты росли, а скорость нет, а потом обороты переставали расти, а скорость продолжала увеличиваться даже после того, как ты снял ногу с педали газа. Хотя машина активно идет за педалью, а ступенчатый перебор виртуальных передач старательно пародирует работу гидромеханики, ощущение заторможенности не покидает.

Mitsubishi Outlander



По части плавности хода Outlander тоже не идеал. Заметна раскачка на пологих волнах, а на грунтовке в руль приходят неприятные удары, амортизаторы же не всегда успевают отрабатывать на ходе отбоя. Приходится сбрасывать темп, и все равно если прозевал яму покрупнее – получи пробой.



Mitsubishi Outlander

В активе Mitsubishi – интеллектуальный полный привод AWC (All Wheel Control) с подключением задней оси через электромагнитную муфту. В режиме 4WD Auto трансмиссия отдает на задние колеса до 50% тяги, в Eco кроссовер переходит на передний привод ради экономичности. Несмотря на декларируемый контроль вектора тяги в поворотах, управляется Outlander на четверочку. Машина заходит в поворот с ленцой, да и руль почти без реактивного усилия не подталкивает на подвиги.



Mitsubishi Outlander

В полном приводе есть и режим блокировки Lock, что позволяет месить грязь при поддержке имитирующей межколесные блокировки системы стабилизации. Причем импульсная передача момента помогает «Мицу» гораздо лучше, чем «судороги» у Dargo. Стоит отметить и выносливую муфту, перегреть которую непросто. И все же это тоже не про бездорожье, а про скользкий асфальт – с висящей под длинным задним свесом запаской далеко не уедешь.

Что брать?

Outlander – машина-ностальгия. Возраст не скрыть никаким темным хромом, а простить «ламповую» не в самом лучшем смысле этого слова мультимедиа способны сегодня далеко не все. В активе «японца» – проверенная надежность и ликвидность на вторичке, особенно в наши времена.

Dargo хоть и кажется куда более «внедорожным», чем есть на самом деле, при ближайшем рассмотрении – чистой воды китч. Но если вам интересно поэкспериментировать с чем-то новым, хочется получить максимум электроники на вложенный рубль и импонирует визуальный «закос» под «Гелик», Ford Bronco или Defender – почему нет?

Одноклассники нашей парочки вне зависимости от страны происхождения сейчас стоят от 3 до 5 млн рублей. Некоторые модели – еще дороже. Особо «жадные» накрутки – на Kia Sportage и Toyota RAV4. Поэтому Haval Dargo с его близкой к рекомендованной цене и реальными скидками у некоторых дилеров выглядит на фоне конкурентов неплохим предложением.

Обслуживание и гарантия

Сэкономить на ОСАГО выйдет, если выбрать двухлитровый Outlander – мотор попадает под более низкий коэффициент. Стоимость полиса каско зависит от конкретной страховой компании, однако наш обзвон показал, что для Mitsubishi страховщики дают чуть более низкую цену. Видимо, сказывается накопленная статистика. Запчасти на китайские автомобили подороже, а Dargo пока – вообще темная лошадка в силу абсолютной новизны модели.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Плановые ТО для Dargo дороже. Плюс для модели в карте обслуживания прописаны частые и недешевые операции: замена масла в раздатке и заднем редукторе на 55 000 км, в муфте – на 60 000 км, в коробке передач – на 70 000 км.

Обычные визиты на сервис для Outlander стоят около 20-24 тысяч рублей. Дороговизной отличаются обслуживания на 75 000 и 90 000 км пробега (под 40 000 и 50 000 рублей соответственно). Однако к этому моменту машине, скорее всего, исполнится три года, а для такого возраста есть специальная программа, и экономия составит 10 000 – 13 000 рублей на каждом из этих визитов. Запчасти для ТО и ремонта для Mitsubishi продолжают поступать, поэтому никаких «санкционных» проблем у их владельцев нет.

Haval Dargo обеспечен поддержкой в течение 3 лет или 150 000 км. Гарантия ограничена на аккумулятор (год или 20 000 км), хромированные элементы (2 года или 50 000 км), а на защиту от коррозии выпускной системы, форсунки впрыска, свечи, приводные ремни, амортизаторы, пружины, диски сцепления, все резиновые части, стекла, отделку сидений ее нет вообще.

На Mitsubishi Outlander гарантия составляет 3 года или 100 000 км пробега. Аккумулятор бесплатно заменят при его выходе из строя в течение полугода после покупки. На фильтры, приводной ремень, свечи, колодки и диски, дворники, прокладки (кроме прокладки ГБЦ), сальники, выпуск гарантия не распространяется.

Технические характеристики