На презентации обновленного Аутлендера меня удивил вопросом на отличном русском языке стажер Mitsubishi в России Такуя Сакамото: «А что еще ты бы улучшил в нынешнем Аутлендере?». Как?! Неужели впереди еще одна модернизация?

Машине третьего поколения в будущем году стукнет десять лет. Аут претерпел радикальный рестайлинг в 2015 году и получил кое-какие технические доработки в 2018. Годом позже появилась семиместная версия, новая мультимедийка с Яндексом дебютировала в 2020, и вот только-только в продажу вышли машины 2021 модельного года. Думаю, Сакамото-сан задавал вопросы скорее из собственного любопытства. Очевидно, что свежие точечные изменения – лебединая песня модели 2012 года. А пока российский офис тасует комплектации и добавляет штришки к знакомому портрету.



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Равнодушному к Mitsubishi обывателю сходу отличить посвежевший Outlander будет непросто: изменения можно пересчитать по пальцам одной руки

Для очистки совести можно добавить к озвученному видоизмененный задний спойлер, новые колесные диски, два новых оттенка кузова. Отныне Аут доступен в таких же цветах, что и Mitsubishi Pajero Sport – коричневой бронзе Dark Brown и белом перламутре White Pearl. Фанатам светлых салонов придется попрощаться со светлой кожей – ее вычеркнули из прайс-листов. В остальном без потерь, комбинированные сиденья весьма неплохи тактильно благодаря алькантаровым вставкам (хотя боковины и выполнены из искусственной кожи). Декоративные вставки под карбон тоже освежили интерьер.

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Самое же серьезное изменение в салоне заметят лишь обладатели богатых версий. Модернизированная мультимедиа Яндекс.Авто с восьмидюймовым экраном обрела сервисы МТС Музыка и МТС ТВ и функцию воспроизведения видео с USB. Правда, во время теста в Башкирии стояла 35-градусная жара, и «голова», похоже, перегрелась: самопроизвольно увеличивала громкость и прыгала по меню навигации, норовя сбить с пути. Аут постоял в теньке, и глюки пропали. Штатно установленный Яндекс нередко чудит и на других моделях, о чем красноречиво говорят длинные ветки на профильных форумах. Так что переплачивать за него, как по мне, не стоит. Младшей мультимедийки Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto хватит за глаза.

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Хотел бы я получить другие моторы? Конечно, можно погрустить по покинувшему линейку Аутлендеру GT c бойцовой трехлитровой 227-сильной «шестеркой», но стоила такая машина не по-детски, а продавалась так себе. Поэтому в строю оставлены прошедшие огонь и воду атмосферники с цепным приводом объемом 2,0 и 2,4 л мощностью 146 и 167 л в паре с вариатором Jatco. Младший мотор сочетается как с передним, так и с полным приводом, версия помощнее идет исключительно в варианте 4х4 с многодисковой муфтой в приводе задних колес. Хотите ехать активнее – берите 2,4, но рассчитывать на выдающиеся динамические характеристики Аута все равно не стоит.



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Мы от души полазили по каменистым башкирским дорожкам и даже ходом форсировали пару небольших речушек

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С точки зрения геометрической проходимости Outlander неплох – спасибо углам въезда и съезда в 21 градус и дорожному просвету в 215 мм. Лишь пару раз на перегибах машина получила пинок по висящей под задним свесом запаске. Но валить на все деньги не дает не «геометрия», а подвеска и рулевое управление. В 2018 году Outlander получил более производительные амортизаторы и перекалиброванный электроусилитель руля. С тех пор ничего не изменилось, а вот тут я бы поработал, Сакамото-сан! Машина неплоха в поворотах, но раскачка на пологих волнах никуда не делась. При этом на грунтовке приходят неприятные удары в руль, амортизаторы не успевают отрабатывать неровности на ходе отбоя, так что приходится сбрасывать скорость. А если прозевал яму покрупнее – получишь пробой. На Pajero я бы мчал тут без оглядки!

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Интеллектуальный полный привод AWC (All Wheel Control) с подключением задней оси через электромагнитную муфту – это тоже не про бездорожье, а про скользкий асфальт. В режиме 4WD Auto трансмиссия отдает на задние колеса до 50% тяги, в Eco кроссовер переходит на передний привод и экономит топливо. Lock блокирует муфту и позволяет месить снег или грязь при поддержке системы стабилизации, имитирующей межколесные блокировки. Для поездки на дачу без экстремальных съездов с асфальта – то что надо.

Выпрыгнув из запыленной машины, я чертыхнулся, в очередной раз припечатав штанину о грязный порог – вот вам и еще одна причина для критики. Да, при желании Outlander можно клевать бесконечно. За россыпь заглушек и разработанные при Буше-младшем кнопки на центральной консоли, посредственную звукоизоляцию и приличный топливный аппетит. Но перевернем медаль другой стороной: где еще вы получите столько автомобиля за кровно заработанный рубль? С просторным вторым рядом и регулировкой спинок по углу наклона, удобным 477-литровым багажником с органайзером? Владельцы обязательно напомнят про выносливый вариатор, не склонную к перегреву муфту и неубиваемые моторы, переваривающие девяносто второй бензин.

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Неудивительно, что в 2020-м было реализовано почти 18 тысяч Аутлендеров. Лучше в классе продавались лишь Skoda Kodiaq и Nissan X-Trail. По итогам прошлого месяца Outlander вошел в топ-25 самых кассовых моделей и, думаю, планку удержит: подорожал он после обновления не радикально (от 30 000 руб). Базовая переднеприводная версия обойдется в 1 889 000 рублей, полный привод можно получить от 2 119 000 руб., версия с мотором 2,4 потянет минимум на 2 439 000. Так что мы еще вспомним его добрым словом, когда в будущем году получим принципиально новую и, как пить дать, более дорогую машину на базе Nissan. Ну а те, кто решит расстаться с старым-добрым Аутом, напоследок скажут ему еще одно «спасибо» – за ликвидность на вторичке и высокую остаточную стоимость.