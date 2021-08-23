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Тест обновленного Mitsubishi Outlander: черный хром и странный Яндекс

23.08.2021 1227 1 0

На презентации обновленного Аутлендера меня удивил вопросом на отличном русском языке стажер Mitsubishi в России Такуя Сакамото: «А что еще ты бы улучшил в нынешнем Аутлендере?». Как?! Неужели впереди еще одна модернизация?  

 

Машине третьего поколения в будущем году стукнет десять лет. Аут претерпел радикальный рестайлинг в 2015 году и получил кое-какие технические доработки в 2018. Годом позже появилась семиместная версия, новая мультимедийка с Яндексом дебютировала в 2020, и вот только-только в продажу вышли машины 2021 модельного года. Думаю, Сакамото-сан задавал вопросы скорее из собственного любопытства. Очевидно, что свежие точечные изменения – лебединая песня модели 2012 года. А пока российский офис тасует комплектации и добавляет штришки к знакомому портрету.

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Равнодушному к Mitsubishi обывателю сходу отличить посвежевший Outlander будет непросто: изменения можно пересчитать по пальцам одной руки

Для очистки совести можно добавить к озвученному видоизмененный задний спойлер, новые колесные диски, два новых оттенка кузова. Отныне Аут доступен в таких же цветах, что и Mitsubishi Pajero Sport – коричневой бронзе Dark Brown и белом перламутре White Pearl. Фанатам светлых салонов придется попрощаться со светлой кожей – ее вычеркнули из прайс-листов. В остальном без потерь, комбинированные сиденья весьма неплохи тактильно благодаря алькантаровым вставкам (хотя боковины и выполнены из искусственной кожи). Декоративные вставки под карбон тоже освежили интерьер.

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Самое же серьезное изменение в салоне заметят лишь обладатели богатых версий. Модернизированная мультимедиа Яндекс.Авто с восьмидюймовым экраном обрела сервисы МТС Музыка и МТС ТВ и функцию воспроизведения видео с USB. Правда, во время теста в Башкирии стояла 35-градусная жара, и «голова», похоже, перегрелась: самопроизвольно увеличивала громкость и прыгала по меню навигации, норовя сбить с пути. Аут постоял в теньке, и глюки пропали. Штатно установленный Яндекс нередко чудит и на других моделях, о чем красноречиво говорят длинные ветки на профильных форумах. Так что переплачивать за него, как по мне, не стоит. Младшей мультимедийки Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto хватит за глаза.

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Хотел бы я получить другие моторы? Конечно, можно погрустить по покинувшему линейку Аутлендеру GT c бойцовой трехлитровой 227-сильной «шестеркой», но стоила такая машина не по-детски, а продавалась так себе. Поэтому в строю оставлены прошедшие огонь и воду атмосферники с цепным приводом объемом 2,0 и 2,4 л мощностью 146 и 167 л в паре с вариатором Jatco. Младший мотор сочетается как с передним, так и с полным приводом, версия помощнее идет исключительно в варианте 4х4 с многодисковой муфтой в приводе задних колес. Хотите ехать активнее – берите 2,4, но рассчитывать на выдающиеся динамические характеристики Аута все равно не стоит.

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Мы от души полазили по каменистым башкирским дорожкам и даже ходом форсировали пару небольших речушек

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С точки зрения геометрической проходимости Outlander неплох – спасибо углам въезда и съезда в 21 градус и дорожному просвету в 215 мм. Лишь пару раз на перегибах машина получила пинок по висящей под задним свесом запаске. Но валить на все деньги не дает не «геометрия», а подвеска и рулевое управление. В 2018 году Outlander получил более производительные амортизаторы и перекалиброванный электроусилитель руля. С тех пор ничего не изменилось, а вот тут я бы поработал, Сакамото-сан! Машина неплоха в поворотах, но раскачка на пологих волнах никуда не делась. При этом на грунтовке приходят неприятные удары в руль, амортизаторы не успевают отрабатывать неровности на ходе отбоя, так что приходится сбрасывать скорость. А если прозевал яму покрупнее – получишь пробой. На Pajero я бы мчал тут без оглядки!

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Интеллектуальный полный привод AWC (All Wheel Control) с подключением задней оси через электромагнитную муфту – это тоже не про бездорожье, а про скользкий асфальт. В режиме 4WD Auto трансмиссия отдает на задние колеса до 50% тяги, в Eco кроссовер переходит на передний привод и экономит топливо. Lock блокирует муфту и позволяет месить снег или грязь при поддержке системы стабилизации, имитирующей межколесные блокировки. Для поездки на дачу без экстремальных съездов с асфальта – то что надо.

Выпрыгнув из запыленной машины, я чертыхнулся, в очередной раз припечатав штанину о грязный порог – вот вам и еще одна причина для критики. Да, при желании Outlander можно клевать бесконечно. За россыпь заглушек и разработанные при Буше-младшем кнопки на центральной консоли, посредственную звукоизоляцию и приличный топливный аппетит. Но перевернем медаль другой стороной: где еще вы получите столько автомобиля за кровно заработанный рубль? С просторным вторым рядом и регулировкой спинок по углу наклона, удобным 477-литровым багажником с органайзером? Владельцы обязательно напомнят про выносливый вариатор, не склонную к перегреву муфту и неубиваемые моторы, переваривающие девяносто второй бензин.

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Неудивительно, что в 2020-м было реализовано почти 18 тысяч Аутлендеров. Лучше в классе продавались лишь Skoda Kodiaq и Nissan X-Trail. По итогам прошлого месяца Outlander вошел в топ-25 самых кассовых моделей и, думаю, планку удержит: подорожал он после обновления не радикально (от 30 000 руб). Базовая переднеприводная версия обойдется в 1 889 000 рублей, полный привод можно получить от 2 119 000 руб., версия с мотором 2,4 потянет минимум на 2 439 000. Так что мы еще вспомним его добрым словом, когда в будущем году получим принципиально новую и, как пить дать, более дорогую машину на базе Nissan. Ну а те, кто решит расстаться с старым-добрым Аутом, напоследок скажут ему еще одно «спасибо» – за ликвидность на вторичке и высокую остаточную стоимость.

Двигатель2,0 MIVEC
2,4 MIVEC
ВерсияInform 2WDInvite 2WDInvite 4WDIntense+ 2WDIntense+ 4WDInstyle 4WD
Instyle 4WD
Ultimate 4WD
ТипБензиновый
Экологический класс5
Тип топливаАи-92
Композиция двигателяРядный 4-цилиндровый
Объем, см31998
2360
Макс. мощность кВт (л.с.) /мин-1
107 (146)/6000

 123 (167)/6000
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1
196/4200

222/4100
Число цилиндров4
Число клапанов16
Клапанный механизмDOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
Ходовые характеристики
Разгон 0-100 км/ч, сек.11,412,011,412,010,5
Макс. скорость км/ч193188193188198
Топливная система
Система впрыскаРаспределенный впрыск ECI-MULTI
Емкость бака, л63606360
Расход топлива: город/трасса/смешанный циклы, л/100 км
9,6 / 6,4 / 7,5
9,9 / 6,6 / 7,89,6 / 6,4 / 7,59,9 / 6,6 / 7,89,6 / 6,6 / 7,5

10,4 / 6,8 / 8,1
Шасси
Тип приводаПереднийПолныйПереднийПолный
Рулевое управлениеРеечное с электроусилителем
Тормоза передние/задние16-дюймовые вентилируемые диски / 16-дюймовые диски
Подвеска передняя/задняя, типСтойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости / Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Длина/ширина/высота / колесная база, мм4695/1810/1710/2670
Колея передних/ задних колес, мм1540/1540
Количество дверей5
Количество мест7
Объем багажного отделения, л (VDA)591/1754477/1608
Геометрические параметры
Дорожный просвет, мм215
Угол въезда/съезда/рампы, градус21/21/21
Снаряженная масса, кг15051570150515701585
Максимальная полная масса, кг19852060198520602210
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг
1600
Диски и шины
Шины215/70 R16225/55 R18
Размер дисков, дюймы16x6.5J18x7.0J
Запасное колесоПолноразмерное
Минимальный радиус разворота, м5,3
кроссовер Япония новые авто тест-драйв Mitsubishi Mitsubishi Outlander

 

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1 комментарий
23.08.2021 15:03
Bezerok

Устарел он уже достаточно сильно, при этом стоит неадекватно на мой взгляд... Дешевле грандлэнд собранный в Германии можно купить, так там и машина классом выше.

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