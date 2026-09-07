Polestar Formula 2030: программный концепткар показал новое лицо шведской марки

Шведская электромобильная компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, показала тизер концепта Polestar Formula 2030. Этот концепт будет полностью рассекречен позже в этом году и продемонстрирует новый фирменный стиль Polestar, созданный под руководством нового шеф-дизайнера Филиппа Рёмерса.

В 2025 году Филипп Рёмерс сменил Максимилиана Миссони на посту шеф-дизайнера Polestar. Прежде Рёмерс работал в компании Audi. В том же 2025 году у Polestar появился новый гендиректор — Михаэль Лошеллер. Он поставил Рёмерсу задачу сохранить узнаваемый стиль Polestar, но попросил визуально подчеркнуть высокую мощность будущих моделей и их спортивный характер.

Концепт Polestar Formula 2030 покажет, как будет эволюционировать стиль Polestar. Пока мы может оценить лишь передок — широкий и с более простой пластикой по сравнению с текущими серийными моделями Polestar. Между бумерангами фар находится прорезь, через которую воздух попадает на центральную выемку капота — решение, подсмотренное у электрического Dodge Charger. Ещё одно интересное решение — единственный вертикально установленный дворник по центру лобового стекла. О типе кузова Polestar Formula 2030 пока можно только догадываться.

В пресс-релизе сказано, что концепт Polestar Formula 2030 предвещает черты будущих серийных моделей — кросс-лифтбека Polestar 2 второго поколения и кроссовера Polestar 7, они ожидаются в 2027 и 2028 годах соответственно.

Официальных подробностей о Polestar 2 второго поколения и Polestar 7 пока нет, а неофициальные источники утверждают, что это родственные модели, объединённые модульной платформой SPA3, позаимствованной у Volvo. Производиться обе новинки будут на новом заводе Volvo в словацком городе Кошице.

Добавим, что под руководством Михаэля Лошеллера компания Polestar сильно умерила амбиции и хочет удержать свои продажи на отметке 60 000 машин в год, тогда как прежде стояла цель выйти на 290 000 машин в год. В первой половине 2026 года Polestar продала в мире 30 423 электромобиля, что на 0,4% больше, чем в январе-июне 2025 года.

В прошлом году Polestar прекратила продажи в Китае на фоне очень слабого спроса, а в этом году Polestar столкнулась с запретом на продажу своих новых машин в США. Теперь Polestar ориентируется главным образом на европейский рынок. Представленный на прошлой неделе кросс-универсал Polestar 4 SUV разработан как раз с учётом вкусов европейских покупателей.

Чистый убыток Polestar по итогам первой половины 2026 года составил 842 млн долларов, но это на 29,4% меньше убытка в январе-июне 2025 года.

