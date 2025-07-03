Европа ×
  • Кроссовер Polestar 7 показался на первом тизере: платформа Volvo, сборка на заводе Volvo

Кроссовер Polestar 7 показался на первом тизере: платформа Volvo, сборка на заводе Volvo

03.07.2025 222 0 0

Шведская электромобильная компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, раскрыла новые подробности о своём грядущем бестселлере — компактном кроссовере Polestar 7: он выйдет на рынок в 2028 году и будет базироваться на новой модульной платформе Volvo, производство будет налажено на новом заводе Volvo в Словакии.

Polestar откололась от материнской компании Volvo Cars в 2017 году и превратилась в самостоятельную компанию в составе китайского холдинга Geely. В прошлом году Polestar окончательно разорвала финансовые узы с Volvo Cars, но техническое родство двух шведских брендов в ближайшие годы станет только крепче. Сегодня объявлено, что впервые анонсированный в начале этого года компактный кроссовер Polestar 7 получит платформу Volvo и будет выпускаться на заводе Volvo.

Конкретная платформа в пресс-релизе не указана, но поскольку речь идёт о «технологиях следующего поколения» с батареей, скомпонованной по принципу cell-to-body (ячейки упакованы прямо в кузов, без промежуточного корпуса и блоков), то вряд ли мы ошибёмся, если скажем, что это платформа SPA3, первым носителем которой будет электрический кроссовер Volvo EX60 — его премьера ожидается в начале следующего года.

Производство Polestar 7 начнётся в 2028 году на строящемся в словацком городе Кошице новом заводе Volvo мощностью 250 тысяч машин в год — это третий завод Volvo Cars в Европе в дополнение к головному заводу в шведском Гётеборге и заводу в бельгийском Генте. Сейчас все модели Polestar производятся в Китае, кроссовер Polestar 3 также производится в США на заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина), а Polestar 4 с недавних пор выпускается также на заводе Renault в южнокорейском Пусане — собранные здесь машины пойдут на экспорт в США.

Основным рынком сбыта для Polestar 7 должна стать Европа, поэтому и сборка европейская. Модели Polestar китайской сборки с прошлого года облагаются в Евросоюзе повышенными пошлинами. Экспансию Polestar на американский рынок тоже тормозят повышенные пошлины. Тем не менее первый квартал 2025 года Polestar умудрилась окончить с ростом продаж на 76% до 12 304 автомобилей, а чистый убыток компании сократился с 276 до 190 млн долларов — всё это результаты работы приглашённого в прошлом году на пост гендиректора Михаэля Лошеллера.

В интервью британскому журнал Autocar Лошеллер заявил, что Polestar 7 не будет клоном модели Volvo, у него будут уникальный дизайн и уникальные, драйверские настройки шасси. Дизайном в Polestar с прошлого года занимается пришедший из Audi Филипп Рёмерс, Polestar 7 будет первой моделью, созданной полностью под его началом, на нём будет продемонстрирована эволюция стиля шведской марки: по сравнению с сегодняшним стилем он будет менее минималистичным и более экспрессивным.

Добавим, что Polestar 7 — это не замена выпускающемуся с 2020 года компактному кросс-лифтбеку Polestar ﻿2, у него ближе к конце текущего десятилетия появится свой преемник.

кроссовер электромобиль новинки Европа Polestar Polestar Polestar 7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «И от 12, и от 220!»: обзор необычного автокомпрессора Neoline DELA-X Большинство автокомпрессоров, приобретая какие-то новые или необычные функции, почти всегда проигрывают в размерах, теряя компактность. Компрессор Neoline DELA-X сильно отличается от большин... 2782 0 1 02.07.2025
Статьи / Выбор авто Exlantix ET и компания: выбираем премиальный гибридный кроссовер на выгодных условиях Покупатель нового автомобиля, который хочет получить максимум за свои деньги, сегодня непременно выбирает кроссовер. А если речь про настоящий максимум, то это будет флагманский кроссовер с... 1404 0 0 30.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобилей ​Замечали, что на некоторых «китайцах» порой отсутствуют шильдики? Причём не только буквы или цифры с обозначением модели, но иногда и логотип производителя. Почему? Ведь фанаты, скажем, нем... 1356 17 1 30.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27440 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12958 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7048 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
18 5 причин покупать и не покупать Lada Vesta I
17 Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобиле...
8 Новый BMW X5M: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings