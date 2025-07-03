Кроссовер Polestar 7 показался на первом тизере: платформа Volvo, сборка на заводе Volvo

Шведская электромобильная компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, раскрыла новые подробности о своём грядущем бестселлере — компактном кроссовере Polestar 7: он выйдет на рынок в 2028 году и будет базироваться на новой модульной платформе Volvo, производство будет налажено на новом заводе Volvo в Словакии.

Polestar откололась от материнской компании Volvo Cars в 2017 году и превратилась в самостоятельную компанию в составе китайского холдинга Geely. В прошлом году Polestar окончательно разорвала финансовые узы с Volvo Cars, но техническое родство двух шведских брендов в ближайшие годы станет только крепче. Сегодня объявлено, что впервые анонсированный в начале этого года компактный кроссовер Polestar 7 получит платформу Volvo и будет выпускаться на заводе Volvo.

Конкретная платформа в пресс-релизе не указана, но поскольку речь идёт о «технологиях следующего поколения» с батареей, скомпонованной по принципу cell-to-body (ячейки упакованы прямо в кузов, без промежуточного корпуса и блоков), то вряд ли мы ошибёмся, если скажем, что это платформа SPA3, первым носителем которой будет электрический кроссовер Volvo EX60 — его премьера ожидается в начале следующего года.

Производство Polestar 7 начнётся в 2028 году на строящемся в словацком городе Кошице новом заводе Volvo мощностью 250 тысяч машин в год — это третий завод Volvo Cars в Европе в дополнение к головному заводу в шведском Гётеборге и заводу в бельгийском Генте. Сейчас все модели Polestar производятся в Китае, кроссовер Polestar 3 также производится в США на заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина), а Polestar 4 с недавних пор выпускается также на заводе Renault в южнокорейском Пусане — собранные здесь машины пойдут на экспорт в США.

Основным рынком сбыта для Polestar 7 должна стать Европа, поэтому и сборка европейская. Модели Polestar китайской сборки с прошлого года облагаются в Евросоюзе повышенными пошлинами. Экспансию Polestar на американский рынок тоже тормозят повышенные пошлины. Тем не менее первый квартал 2025 года Polestar умудрилась окончить с ростом продаж на 76% до 12 304 автомобилей, а чистый убыток компании сократился с 276 до 190 млн долларов — всё это результаты работы приглашённого в прошлом году на пост гендиректора Михаэля Лошеллера.

В интервью британскому журнал Autocar Лошеллер заявил, что Polestar 7 не будет клоном модели Volvo, у него будут уникальный дизайн и уникальные, драйверские настройки шасси. Дизайном в Polestar с прошлого года занимается пришедший из Audi Филипп Рёмерс, Polestar 7 будет первой моделью, созданной полностью под его началом, на нём будет продемонстрирована эволюция стиля шведской марки: по сравнению с сегодняшним стилем он будет менее минималистичным и более экспрессивным.

Добавим, что Polestar 7 — это не замена выпускающемуся с 2020 года компактному кросс-лифтбеку Polestar ﻿2, у него ближе к конце текущего десятилетия появится свой преемник.

