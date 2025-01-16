Бизнес ×
  • Polestar 7 официально подтверждён в формате компактного кроссовера, сборка — в Европе

Polestar 7 официально подтверждён в формате компактного кроссовера, сборка — в Европе

16.01.2025 92 0 0

Шведская электромобильная компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, рассказала о своих планах на ближайшие годы: из-за трудного финансового положения они пока довольно скромные, но все анонсированные ранее модели увидят свет, компактный кроссовер Polestar 7 должен стать локомотивом продаж.

Положение компании Polestar мы подробно освещали в августе прошлого года, когда в ней сменились шеф-дизайнер и генеральный директор. Сейчас Polestar возглавляет немец Михаэль Лошеллер, прославившийся тем, что в прошлом десятилетии «поднял с колен» Opel и сделал его прибыльным. С Polestar Лошеллер намерен сделать то же самое, что с Опелем: он рассчитывает, что у же в этом году Polestar начнёт приносить прибыль.

В 2024 году глобальные продажи Polestar составили 44 851 автомобиль, что на 15% меньше продаж в 2023 году, но в четвёртом квартале, к счастью, была зафиксирована положительная динамика. В период с 2025 по 2027 год компания планирует нарастить годовые продажи всего на 30-35%, то есть примерно до 60 000 машин в год — это куда более трезвая оценка своих возможностей, чем те, что назывались ранее. Три года назад Polestar планировала к 2025 году выйти на объём продаж в 290 000 машин в год, затем целевой показатель был снижен до 155 000 машин в год, но и он оказался недостижим.

К 2026 году Polestar намерена увеличить количество своих торговых точек в мире на 75%, главные рынки — Европа и Северная Америка, но в планах также значится освоение новых рынков в Латинской Америке и Азии. О Китае в пресс-релизе не сказано ни слова — видимо, добиться успеха на этом высококонкурентном рынке Polestar больше не рассчитывает, что тоже свидетельствует о трезвости нового руководства. Часть прибыли Polestar планирует получать от торговли кредитами на выбросы CO— на этом, к слову, уже давно и неплохо зарабатывает Tesla.

Добавлять в гамму бензиновые и гибридные модели Polestar пока не собирается, все заявленные на данные момент новинки — электрические. Во второй половине этого года на рынок выйдет спортседан Polestar 5 — это будет первая модель компании с 800-вольтовой электрической архитектурой. В 2026 году либо позже ожидается купе-кабриолет Polestar 6. Сроки выхода на рынок компактного кроссовера Polestar 7 пока официально не обозначены, прежде сообщалось, что он появится ориентировочно в 2027 году, когда закончится жизненный цикл кросс-лифтбека Polestar 2.

Polestar 2
1 / 3
Polestar 2
2 / 3
Polestar 2
3 / 3

Polestar 7 не будет прямой заменой Polestar 2, вместо кросс-лифтбека компания предложит покупателям кроссовер с более традиционными пропорциями и более привлекательным дизайном в лучших шведских традициях — надеемся, новый шеф-дизайнер Филипп Рёмерс, пришедший в Polestar из Audi, не подкачает. Производство Polestar 7 будет налажено в Европе, чтобы не платить введённые в прошлом году в Евросоюзе повышенные пошлины на электромобили китайской сборки. Сейчас все модели Polestar производятся в Китае, кроссовер Polestar 3 также производится в США на заводе Volvo.

Новинки, которые выйдут на рынок после Polestar 7, будут иметь общую платформу, что позволит компании уменьшить время и затраты на их разработку. Сейчас Polestar использует платформы Volvo (CMA, SPA2) и Geely (SEA), а у Polestar 5 и Polestar 6 будет собственная платформа, хотя и основанная частично на китайской SEA.

кроссовер электромобиль новинки бизнес Polestar Polestar Polestar 7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 7 Series IV (E65/E66) c пробегом: стабилизатор дороже пневмы, а коробки хуже моторов В первой части материала о «семерке» BMW четвертого поколения мы выяснили, что под эксцентричным кузовом скрывается вполне традиционно ржавеющая стальная структура с отдельными алюминиевыми... 747 0 2 15.01.2025
Статьи / Авторынок Как купить машину с рук в 2025: оформление документов и проверка автомобиля с пробегом Купите автомобиль с рук без проблем: как оформить документы, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом в 2025 году. 4027 0 0 14.01.2025
Статьи / Популярные вопросы Как снять автомобиль с учета через Госуслуги Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому пово... 726 0 0 13.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67198 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53996 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 20185 0 2 14.01.2025
Обсуждаемое
6 Минивэн Кроссовер, минивэн и новый бренд: АВТОВАЗ рассказал о планах на будущее
3 Авторынок DS идёт в лакшери-сегмент вслед за Jaguar, но «стиральных машин» делать не будет
3 Кроссовер Как Джип, только красивее: Alfa Romeo Junior обзавёлся полноприводной версией Q4
Новые комментарии
Change privacy settings