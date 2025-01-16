Polestar 7 официально подтверждён в формате компактного кроссовера, сборка — в Европе

Положение компании Polestar мы подробно освещали в августе прошлого года, когда в ней сменились шеф-дизайнер и генеральный директор. Сейчас Polestar возглавляет немец Михаэль Лошеллер, прославившийся тем, что в прошлом десятилетии «поднял с колен» Opel и сделал его прибыльным. С Polestar Лошеллер намерен сделать то же самое, что с Опелем: он рассчитывает, что у же в этом году Polestar начнёт приносить прибыль.

В 2024 году глобальные продажи Polestar составили 44 851 автомобиль, что на 15% меньше продаж в 2023 году, но в четвёртом квартале, к счастью, была зафиксирована положительная динамика. В период с 2025 по 2027 год компания планирует нарастить годовые продажи всего на 30-35%, то есть примерно до 60 000 машин в год — это куда более трезвая оценка своих возможностей, чем те, что назывались ранее. Три года назад Polestar планировала к 2025 году выйти на объём продаж в 290 000 машин в год, затем целевой показатель был снижен до 155 000 машин в год, но и он оказался недостижим.

К 2026 году Polestar намерена увеличить количество своих торговых точек в мире на 75%, главные рынки — Европа и Северная Америка, но в планах также значится освоение новых рынков в Латинской Америке и Азии. О Китае в пресс-релизе не сказано ни слова — видимо, добиться успеха на этом высококонкурентном рынке Polestar больше не рассчитывает, что тоже свидетельствует о трезвости нового руководства. Часть прибыли Polestar планирует получать от торговли кредитами на выбросы CO 2 — на этом, к слову, уже давно и неплохо зарабатывает Tesla.

Добавлять в гамму бензиновые и гибридные модели Polestar пока не собирается, все заявленные на данные момент новинки — электрические. Во второй половине этого года на рынок выйдет спортседан Polestar 5 — это будет первая модель компании с 800-вольтовой электрической архитектурой. В 2026 году либо позже ожидается купе-кабриолет Polestar 6. Сроки выхода на рынок компактного кроссовера Polestar 7 пока официально не обозначены, прежде сообщалось, что он появится ориентировочно в 2027 году, когда закончится жизненный цикл кросс-лифтбека Polestar 2.

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Polestar 7 не будет прямой заменой Polestar 2, вместо кросс-лифтбека компания предложит покупателям кроссовер с более традиционными пропорциями и более привлекательным дизайном в лучших шведских традициях — надеемся, новый шеф-дизайнер Филипп Рёмерс, пришедший в Polestar из Audi, не подкачает. Производство Polestar 7 будет налажено в Европе, чтобы не платить введённые в прошлом году в Евросоюзе повышенные пошлины на электромобили китайской сборки. Сейчас все модели Polestar производятся в Китае, кроссовер Polestar 3 также производится в США на заводе Volvo.

Новинки, которые выйдут на рынок после Polestar 7, будут иметь общую платформу, что позволит компании уменьшить время и затраты на их разработку. Сейчас Polestar использует платформы Volvo (CMA, SPA2) и Geely (SEA), а у Polestar 5 и Polestar 6 будет собственная платформа, хотя и основанная частично на китайской SEA.

