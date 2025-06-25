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Новый кроссовер Volvo EX60 готовится к премьере: ещё один тизер

25.06.2025 29 0 0

Стало известно, что шведская марка намерена представить среднеразмерный «зелёный» паркетник в январе 2026 года. Ожидается, что он поборется за клиентов с Audi Q6 e-tron, электрическим Porsche Macan и следующим BMW iX3.

У шведского бренда Volvo, принадлежащего китайскому холдингу Geely, есть собственная «зелёная» линейка, которую марка в настоящий момент продолжает развивать. Её первенцем стал флагманский SUV с индексом EX90, дебютировавший осенью 2022-го. Затем, летом 2023 года, был представлен субкомпактный паркетник EX30. Недавним «приобретением» семейства стал лифтбек ES90: его премьера состоялась в марте 2025-го. Ещё в актуальную линейку входят переименованные EX40 и EC40, а в Китае продаётся также минивэн EM90.

Первый тизер Volvo EX60

В ходе презентации флагманской пятидверки ES90 впервые был официально «засвечен» готовящийся к премьере кроссовер – уже известно о том, что этот среднеразмерный SUV выйдет на рынок с именем Volvo EX60. На том «тизере» была частично видна корма. Теперь шведский производитель опубликовал фото, на котором запечатлён задний фонарь, а также можно увидеть шильдик с названием будущей новинки.

Новый тизер Volvo EX60

Как и у других моделей «зелёной» линейки, у EX60 задние фонари имеют сложную форму: по бокам вдоль линии остекления багажной двери проходят двойные вертикальные штрихи, ниже располагаются основные блоки оптики со сложным пиксельным световым рисунком, который состоит из полос и штрихов, а также крошечной светящейся надписи Volvo.

На фото: Volvo EX90

Ожидается, что по габаритам новый паркетник окажется сравним с актуальным Volvo XC60. Напомним, его длина равна 4708 мм, ширина – 1902 мм, высота – 1651 мм, а расстояние между осями составляет 2865 мм. Скорее всего, передняя часть получила оформление в нынешнем фирменном стиле шведского бренда с головной оптикой в форме «молота Тора» с пиксельным световым рисунком.

В основу Volvo EX60 ляжет модульная платформа SPA3 (Scalable Product Architecture 3), которая является преемницей SPA2 (на ней базируются EX90 и ES90). Предполагается, что она позволит увеличить дальнобойность электромобиля между зарядками. Как сообщает британское издание Auto Express, новинка получит так называемый «структурный аккумуляторный блок», то есть батарея будет интегрирована в пол машины (аналогичную технологию уже используют Tesla и BYD).

На фото: Volvo EX30

По предварительным данным, запас хода Volvo EX60 на одной зарядке составит около 645 км. Информации о ёмкости тяговой батареи, а также об электромоторах, которые войдут в гамму новинки, пока нет. Ожидается, что новый среднеразмерный кроссовер поборется за клиентов с Audi Q6 e-tron, электрическим Porsche Macan и BMW iX3 нового поколения, который пока не дебютировал.

В Volvo рассказали о том, что презентация EX60 пройдёт в начале следующего года. Информации о стоимости новинки пока нет, но, вероятно, ценник окажется в диапазоне между Volvo EX40 и EX90. Начальная цена паркетника на домашнем рынке составляет 529 900 шведских крон (эквивалентно примерно 4,37 млн рублей по текущему курсу), а за флагманский SUV просят не менее 997 000 крон (около 8,22 млн рублей).

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