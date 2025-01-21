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  • У кросс-лифтбека Polestar 2 будет прямая замена (не Polestar 7) с более ярким дизайном

У кросс-лифтбека Polestar 2 будет прямая замена (не Polestar 7) с более ярким дизайном

21.01.2025 136 0 0

Новый гендиректор шведской электромобильной компании Polestar Михаэль Лошеллер продолжает делиться планами: на смену кросс-лифтбеку Polestar 2 ближе к концу текущего десятилетия придёт аналогичная по форм-фактору модель на полностью новой платформе и с эффектным обликом, разработанным новым шеф-дизайнером Polestar Филиппом Рёмерсом.

Новые гендиректор и шеф-дизайнер появились у Polestar в августе прошлого года на фоне финансового кризиса и падения продаж. Руководство холдинга Geely, которому принадлежит Polestar, хочет быстрых перемен в позитивную сторону: Михаэль Лошеллер, прежде работавший в Opel и VinFast, полагает, что уже в этом году Polestar сможет начать приносить прибыль, но при этом в своих расчётах он куда скромнее предшественника Томаса Ингенлата.

Михаэль Лошеллер

Под руководством Лошеллера компания Polestar планирует в период с 2025 по 2027 год нарастить годовые продажи всего на 30-35%, то есть примерно до 60 000 машин в год. Три года назад Polestar планировала к 2025 году выйти на объём продаж в 290 000 машин в год, затем целевой показатель был снижен до 155 000 машин в год, но и он оказался недостижим. В 2024 году глобальные продажи Polestar составили 44 851 автомобиль, что на 15% меньше продаж в 2023 году, но в четвёртом квартале, к счастью, была зафиксирована положительная динамика.

Polestar 4 (слева) и Polestar 2 (справа)

Сейчас Polestar выпускает три модели — компактный кросс-лифтбек Polestar ﻿2 (платформа CMA), большой кроссовер Polestar 3 (платформа SPA2) и среднеразмерный кроссовер Polestar 4 (платформа SEA), все они производятся в Китае, кроссовер Polestar 3 также производится в США на заводе Volvo.

Polestar 3

Во второй половине этого года на рынок выйдет спортседан Polestar 5 — это будет первая модель компании с 800-вольтовой электрической архитектурой и собственной платформой, разработанной британским филиалом Polestar, при этом известно, что эта платформа всё же в значительной степени базируется на многоликой архитектуре SEA холдинга Geely. На общей с седаном платформе будет сделан купе-кабриолет Polestar 6 — он появится в продаже в 2026 году либо чуть позже.

Polestar 5

На прошлой неделе был официально анонсирован компактный кроссовер Polestar 7 на полностью новой модульной платформе, которая станет общей для всех моделей, запланированных к выходу после Polestar 7, производство Polestar 7 будет налажено в Европе.

Polestar 2
1 / 3
Polestar 2
2 / 3
Polestar 2
3 / 3

Точная дата дебюта Polestar 7 пока не названа, до прихода Лошеллера предполагалось, что «семёрка» придёт на смену Polestar 2 в районе 2027 года. Теперь же новый гендиректор сообщил британскому журнал Autocar, что Polestar 7 — это никоим образом не замена Polestar 2, а самостоятельная модель, и что у Polestar 2 ближе к концу десятилетия появится непосредственный преемник, имя которого пока засекречено. Логично, конечно, предположить, что это будет Polestar 8, но, возможно, шведская компания нас удивит.

Polestar 6

В интервью британским коллегам Михаэль Лошеллер также рассказал, как будет эволюционировать стиль Polestar под началом нового шеф-дизайнера Филиппа Рёмерса, пришедшего в шведскую компанию из Audi: радикальных перемен не будет, так как Лошеллер считает облик актуальных моделей Polestar вполне удачным, он лишь попросил Рёмерса визуально подчеркнуть в будущих моделях высокую производительность и спортивный характер. В общем, облик будет чуть более ярким и мускулистым, но не в ущерб выдержанному нордическому характеру — экспрессии Alfa Romeo от Polestar точно ждать не стоит.

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