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Polestar уходит из США и готовится к премьере кросс-универсала Polestar 4 SUV для Европы

07.07.2026 134 0 0
Polestar уходит из США и готовится к премьере кросс-универсала Polestar 4 SUV для Европы

Шведскую электромобильную компанию Polestar фактически выгнали из США из-за её связи с Китаем, но она не унывает и консолидирует свои усилия на развитии бизнеса в Европе. На 2 сентября назначен старт продаж среднеразмерного кросс-универсала Polestar 4 SUV.

В конце июня пресс-служба Polestar сообщила, что Министерство торговли США не выдало компании разрешение на продажу автомобилей 2027 модельного года, так как Polestar не соответствует утверждённым в прошлом году Правилам о подключённых автомобилях. Правила эти направлены на защиту США от потенциального шпионского программного обеспечения и электронных комплектующих, связанных с Китаем или Россией. Компания Polestar, как известно, принадлежит китайскому холдингу Geely, власти США сочли, что она слишком тесно связана с Китаем на уровне IT-технологий, а потому не продлили ей разрешение на продажу машин в США. Оспаривать это решение компания Polestar не стала, а просто объявила о вынужденном уходе с американского рынка, сейчас дилеры распродают оставшиеся машины.

Флагманский кроссовер Polestar 3 вообще производится в США на заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина), а Polestar 4 приходит в США из Южной Кореи, но для властей США важно не место сборки, а расположение серверов, обслуживающих машины. Компании Volvo Cars и Lotus тоже принадлежат Geely, но имеют собственные IT-экосистемы, защищённые от прямого контроля из Китая, поэтому они пока продолжают работу в США. Polestar в теории могла бы релоцировать свою IT-экосистему из Китая, но на рынок США приходится всего 6% её продаж, поэтому было решено не тратить силы и время на адаптацию к новым правилам.

Теперь Polestar связывает своё будущее главным образом с европейским рынком, на который приходится порядка 80% её продаж. Продажи Polestar в Китае прекратились в прошлом году. Ближайшая новинка Polestar 4 SUV (показан на заглавной фотографии) тоже адресована в основном европейским покупателям, по-прежнему любящим автомобили с кузовом универсал. Продажи Polestar 4 SUV начнутся 2 сентября, а премьера состоится либо в тот же день, либо немного раньше.

Сейчас Polestar 4 предлагается только в кузове лифтбек с глухой багажной дверью, из-за которой владельцы массово повреждают корму при парковке. Универсал будет иметь «нормальную» багажную дверь со стеклом, так что проблем с парковкой быть не должно.

Polestar 4 Coupe

Универсал на базе Polestar 4 был анонсирован ещё в феврале этого года вместе с другими новинками компании, но только сегодня объявлено, что он будет называться Polestar 4 SUV. Лифтбек Polestar 4 в мае этого года был переименован в Polestar 4 Coupe и получил модернизированную подвеску (улучшены управляемость и плавность хода), она же достанется и универсалу.

Polestar 4 Coupe

По части силовых установок Polestar 4 Coupe и Polestar 4 SUV, вероятно, будут полностью унифицированы: объявлено, что базовая одномоторная версия сможет проехать на одной зарядке до 630 км по циклу WLTP, а топовая двухмоторная версия будет располагать мощностью в 544 л.с. Прочие подробности узнаем 2 сентября. Производиться Polestar 4 SUV будет там же, где и лифтбек, — в южнокорейском Пусане.

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