Владельцы Polestar 4 массово повреждают корму из-за отсутствия заднего стекла

Среднеразмерный электрический кросс-лифтбек Polestar 4 дебютировал в 2023 году, недавно он пережил небольшую модернизацию и теперь называется Polestar 4 Coupe. Главной особенностью дизайна Polestar 4 стало отсутствие заднего стекла, задняя дверь у него полностью глухая. Разработчики объясняют эту особенностью не только желанием выделиться, но и практичностью — мол, такое решение в сочетании с покатой кормой позволило сделать багажник максимально вместительным и обеспечить достаточный запас пространства над головами задних пассажиров.

Отсутствие у Polestar 4 заднего стекла компенсируют ультразвуковые датчики по нижнему периметру заднего бампера и камера, установленная в верхней части багажной двери. Как выяснил нидерландский журнал AutoWeek, означенные устройства плохо справляются со своей задачей. В публикации приведены сделанные за довольно короткий срок шесть фотографий разных экземпляров Polestar 4: у каждого есть вмятина на багажной двери, полученная, очевидно, в результате контакта с жёстким предметом при движении задним ходом.

Нидерландские коллеги исследовали проблему, обратившись к владельцам Polestar 4. Оказалось, что камера заднего обзора включается с задержкой, а ультразвуковые датчики не всегда замечают препятствие. Вдобавок форма кормы у Polestar 4 такова, что контакт приходится не на пластиковую нижнюю часть бампера, а на выпуклую металлическую часть багажной двери. Замена двери дело хлопотное и дорогое, поэтому некоторые владельцы повреждённых машин предпочитают ездить с вмятиной, а не тратиться на ремонт.

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Любопытно, что представленный в прошлом году фастбек Polestar 5 тоже не имеет заднего стекла, но поставки этой модели клиентам пока не начались, поэтому пока неизвестно, насколько проблемной будет парковка на этой машине.

Тизер Polestar 4 с кузовом универсал

У Polestar 4 до конца этого года появится версия с кузовом универсал, и у неё, судя по тизеру, заднее стекло всё-таки есть.