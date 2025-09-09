Polestar 5: шведский конкурент Porsche Taycan наконец-то выходит на рынок

Шведская компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, представила в рамках Мюнхенского автосалона серийную версию электрического фастбека Polestar 5. Удивителен и достоин похвалы тот факт, что в Polestar 5 нет ничего от Geely — платформа и ключевые компоненты для этой моделей разработаны самостоятельно британским филиалом Polestar.

Предвестником Polestar 5 стал концепт Polestar Precept образца 2020 года, а первые фотографии серийной версии были опубликованы в 2021 году. Долгая разработка «пятёрки» связана в первую очередь с трудным финансовым положением Polestar — эта компания, отколовшаяся в 2017 году от Volvo Cars, пока остаётся убыточной, денег и ресурсов на полноценные (разработанные с нуля) новинки у неё немного, а Polestar 5 как раз из числа таких.

В основе Polestar 5 лежит собственная алюминиевая платформа PPA (Polestar Performance Architecture) с 800-вольтовой электрической архитектурой, она никак не связана с многоликой платформой SEA холдинга Geely и вдохновлена лучшими британскими спорткарами. В конструкции широко используются экструдированные элементы и клеевые соединения, но крылатый металл не дал флагману шведской марки сколь-нибудь заметную экономию в весе: минимальная снаряженная масса составляет 2462 кг! На платформе PPA также будет построен купе-кабриолет Polestar 6.

Габаритная длина Polestar 5 — 5087 мм, ширина — 2015 мм, высота — 1419-1425 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3054 мм. Тип кузова — фастбек (седан с покатой кормой) без заднего стекла (его заменяет камера заднего вида), заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,24. Подвеска — только пружинная: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Тормозные механизмы c 4-поршневыми суппортами поставляет Brembo. Штатные колёса — 20-, 21- либо 22-дюймовые, задние шины шире передних (поставщик — Michelin).

На данный момент Polestar 5 заявлен в двух модификациях, обе двухмоторные, полноприводные, обе оснащаются вмонтированной в пол кузова особо тонкой батареей от SK On ёмкостью 112 кВт·ч (из них потребителю доступны 106 кВт·ч). Максимальная мощность зарядки постоянным током — 350 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 22 минут. Передний электромотор у Polestar 5 производства ZF, он выступает как вспомогательный и включается в работу по мере необходимости, а основной задний электромотор — собственной разработки.

У базовой версии Dual motor максимальная совокупная отдача электромоторов — 550 кВт (778 л.с.) и 812 Нм, у продвинутой версии Performance — 650 кВт (884 л.с.) и 1015 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 и 3,2 секунды соответственно, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода на одной зарядки у версии Dual motor — 670 км по циклу WLTP, у версии Performance — 565 км. На версии Dual motor установлены обычные пассивные амортизаторы BWI с гидравлическими ограничителями отбоя, на версии Performance — адаптивные амортизаторы BWI MagneRide.

Посадочная формула салона Polestar 5 заявлена как 4+1, четыре основных седока сидят в индивидуальных спортивных креслах Recaro с регулировками, а пятый может лишь, что называется, перекантоваться на выступе между задними креслами, который по умолчанию занят центральным многофункциональным подлокотником. В отделке широко используется вторсырьё и биокомпозиты. Над головами простирается огромная панорамная крыша длиной более двух метров.

Приборный 9-дюймовый экран закреплён на рулевой колонке и дополнен 9,5-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Вертикально ориентированный 14,5-дюймовый мультимедийно-настроечный планшет работает под управлением операционной системы Android Automotive. В «базе» установлена аудиосистема с десятью динамиками от неназванного поставщика, версия Performance щеголяет 1680-ваттной аудиосистемой Bowers & Wilkins с 21 динамиком. Объём основного багажника — 365 л плюс 52-литровое подполье, со сложенными спинками задних сидений — 1128 л. Спереди есть дополнительный багажник объёмом 62 л.

Официальный пресс-релиз стыдливо скрывает место производства Polestar 5, а по данным Reuters, сборка флагмана шведской марки поручена китайскому заводу в Чунцине. Конфуз пиарщиков Polestar можно понять: дело в том, что ещё минувшей весной марка Polestar тихо ушла с китайского рынка на фоне слабых продаж. Не появится Polestar 5 и в Северной Америки, и в Южной Корее —во всяком случае, в ближайшее время. Главным, если не единственным рынком для него будет Европа, цены уже объявлены, идёт приём заказов, но поставки начнутся только в следующем году. Polestar 5 Dual Motor стоит в Германии от 119 900 евро, Polestar 5 Performance — от 142 900 евро.