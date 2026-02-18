Лифтбек ×
Новинки Polestar: «четвёрка»-универсал, следующее поколение «двойки» и компактный кроссовер

18.02.2026 338 0 0
Бренд Polestar анонсировал обновление своего модельного ряда. К концу года стартуют продажи универсала Polestar 4, еще две новинки появятся в течение следующих двух лет.

В отдельную электромобильную марку придворное тюнинг-ателье Volvo – Polestar – превратили в 2017 году (ныне оба бренда принадлежат холдингу Geely Auto). Сегодня линейка включает четыре модели – это лифтбек Polestar 2, кроссовер Polestar 3, купеобразный паркетник Polestar 4 и фастбек Polestar 5.

Актуальный модельный ряд Polestar, слева направо: Polestar 4, Polestar 3 и Polestar 2

Суперуспешным проект Polestar не назовешь – в прошлом году бренд даже ушел с китайского рынка, хотя всего его автомобили там же и производят (при этом выпуск некоторых моделей еще ведется в США и Корее). Тем не менее, 2025 год сама компания назвала «лучшим за всю историю» по розничным продажам: по всему миру было реализовано 60 119 единиц, что на 34% больше по сравнению с 2024-м (все цифры приведены без учета Китая). А сегодня Polestar анонсировал новинки, которые планирует запустить в продажу к 2028 году.

Polestar 5
Polestar 5
Polestar 5
Polestar 5
Всего заявлено четыре премьеры, но на деле их три. Так, в перечень включили упомянутый Polestar 5. В серийном виде флагманский электрокар дебютировал осенью 2025-го, заказы начали принимать сразу после презентации. Однако поставки стартуют лишь летом текущего года.

Уже представленный Polestar 5, новая версия Polestar 4, будущие Polestar 2 и Polestar 7

В четвертом квартале на рынок выйдет новая модификация Polestar 4. Напомним, доступная сегодня в продаже модель, строго говоря, кроссовером и не является – это нечто среднее между паркетником и лифтбеком, причем у нее нет заднего стекла. Новая же версия будет представлять собой вполне себе традиционный универсал. В самой компании лишь намекнули на «сарай» — мол, Швеция славится такими автомобилями. Но такой кузов подтверждают и тизер, сопровождающий пресс-релиз, и шпионские фото, которые уже можно найти в Сети.

Универсал Polestar 4. На опубликованных ранее шпионских фото видно, что у этой пятидверки есть заднее стекло
Универсал Polestar 4. На опубликованных ранее шпионских фото видно, что у этой пятидверки есть заднее стекло
Универсал Polestar 4. На опубликованных ранее шпионских фото видно, что у этой пятидверки есть заднее стекло
Универсал Polestar 4. На опубликованных ранее шпионских фото видно, что у этой пятидверки есть заднее стекло
Паркетник Polestar 4 без заднего стекла
Паркетник Polestar 4 без заднего стекла
Паркетник Polestar 4 без заднего стекла
Паркетник Polestar 4 без заднего стекла
Далее по списку – Polestar 2 следующего, второго по счету поколения. Нынешний лифтбек – самая старая модель в актуальной линейке бренда, его выпускают с 2020 года. Про преемника пока сказано лишь то, что его представят в начале 2027-го.

Polestar 2 следующего поколения. Вероятно, модель останется лифтбеком

Наконец, в 2028 году на рынок выйдет электрический кроссовер Polestar 7. Паркетник уже анонсировали ранее. Известно, что, несмотря на старший индекс, это будет компактный автомобиль. А его производство должны запустить в Европе.

Компактный кроссовер Polestar 7

Больше подробностей о каждой из новинок Polestar будет появляться ближе к дате запуска.

