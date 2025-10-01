Кроссовер Polestar 3 перешёл на 800 вольт, но ёмкость батареи стала меньше

Шведская компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, модернизировала флагманский кроссовер Polestar 3: он получил 800-вольтовую электрическую архитектуру, более мощный задний электромотор собственной разработки, более быстрый процессор от Nvidia и новую батарею CATL, ёмкость которой однако меньше, чем у предыдущей.

Polestar 3 был представлен в октябре 2022 года, но его производство на заводе Volvo в китайском Чэнду началось лишь в феврале 2024 года, а в августе того же года Polestar 3 прописался на заводе Volvo в американском Риджвилле (штат Южная Каролина). В основе Polestar 3, напомним, лежит разработанная Volvo модульная платформа SPA2, на ней также построен большой кроссовер Volvo EX90, который тоже только что переехал на 800-вольтовую архитектуру.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В декабре 2024 года Polestar 3 обзавёлся базовой одномоторной версией с задним приводом, до этого были только двухмоторные полноприводные. Одномоторный Polestar 3 выпускают только с США, а что в Китае, пока непонятно: фактически марка Polestar из Китая ушла, не выдержав конкуренции с местными брендами, но официально об этом пока не объявлено. В свежих пресс-релизах Polestar Китай никак напрямую не упоминается, сказано лишь, что шведская марка представлена в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе...

Техническая модернизация Polestar 3 оказалась довольно неожиданной с учётом того, что модель находится в производстве менее двух лет, а одномоторной версии не исполнилось и года. Компания Polestar на данный момент продолжает оставаться убыточной, частые обновления моделей ей вроде бы не по карману, но они тем не менее происходят. Младший кросс-лифтбек Polestar 2 минувшей весной пережил уже третью модернизацию, ну а у Polestar 3 пока только первая.

1 / 2 2 / 2

Итак, флагманский кроссовер перешёл с 400-вольтовой на 800-вольтовую архитектуру, что позволило повысить максимальную мощность зарядки с 250 до 350 кВт и соответственно ускорить зарядку батареи. Прежде ёмкость батареи составляла 111 кВт·ч для всех версий, теперь — 92 кВт·ч для одномоторной версии и 106 кВт·ч для двухмоторных. Пресс-служба Polestar описывает такое решение фразой «оптимизированная ёмкость аккумулятора», потому что ни при каких обстоятельствах нельзя сказать «ёмкость уменьшилась» — несолидно. Разумеется, «оптимизация» ёмкости отразилась на дальнобойности кроссовера, об этом мы скажем чуть ниже.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Polestar 3 по-прежнему предлагается в трёх версиях, но их названия изменены (тоже оптимизированы): базовая одномоторная версия Long Range Single Motor теперь называется Rear motor, двухмоторная Long Range Dual Motor — просто Dual motor, а топовая Long Range Dual Motor Performance — просто Performance. Все эти версии получили новый задний асинхронный электромотор на постоянных магнитах собственной разработки Polestar, его максимальная отдача на версии Rear motor составляет 245 кВт (333 л.с.) и 480 Нм, тогда как до модернизации было 220 кВт (299 л.с.) и 490 Нм. Время разгона до 100 км/ч у одномоторной версии сократилось с 7,8 до 6,5 с, максимальная скорость увеличилась с 180 до 210 км/ч, запас хода на одной зарядке уменьшился с 706 до 604 км по циклу WLTP.

У двухмоторных версий Polestar указывает лишь максимальную совокупную отдачу силовой установки: у версии Dual motor она составляет 400 кВт (544 л.с.) и 740 Нм, до обновления было 360 кВт (489 л.с.) и 840 Нм. Время разгона до «сотни» сократилось с 5,0 до 4,7 с, максимальная скорость увеличилась с 210 до 230 км/ч, запас хода уменьшился всего на 1 км — было 636 км, стало 635 км.

В распоряжении топ-версии Performance теперь 500 кВт (680 л.с.) и 870 Нм, а раньше было 380 кВт (517 л.с.) и 910 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,7 до 3,9 с, максимальная скорость увеличилась с 210 до 230 км/ч, запас хода на одной зарядке увеличился с 567 до 593 км. Таким образом только топ-версия оказалась однозначно в плюсе после модернизации.

Ещё одна важная обновка: центральный процессор Nvidia Drive AGX Orin вместо прежнего Xavier, он отвечает за работу силовой установки и электронных ассистентов водителя, производительность выросла с 30 до 254 топс (триллионов операция в секунду). Любопытно, что Polestar предлагает бесплатный апгрейд процессора владельцам ранее выпущенных экземпляров Polestar 3.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В плане дизайна никаких обновок нет — разве что шрифт на боковинах кузова, которым набраны название модели и основные технические характеристики, стал крупнее. Слегка пересмотрены комплектации и пакетные опции, цвет ремней безопасности теперь зависит от версии: на версии Rear motor ремни чёрные, на версии Dual motor — чёрные с золотистой вставкой, на версии Performance — полностью золотистые.

Цены и сроки выхода на рынки обновлённого Polestar 3 пока не объявлены, сказано лишь, что первым его получит Великобритания, так как все дореформенные экземпляры кроссовера здесь уже распроданы.