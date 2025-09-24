Трёхрядный кроссовер Volvo EX90 получил технические обновки: теперь он заряжается быстрее

Большой кроссовер Volvo EX90 является полностью «зелёной» альтернативой флагмана XC90. Шведский производитель, входящий в состав китайского холдинга Geely, полностью рассекретил эту «электричку» в ноябре 2022 года. По данным Jato Dynamics, за первую половину 2025-го дилеры Вольво в Европе реализовали 5352 экземпляра EX90. Для сравнения, выбор в пользу XC90 за тот же период сделали 18 032 клиента. Теперь в компании рассказали об обновках, которые получил «зелёный» SUV к 2026 модельному году.

На фото: Volvo EX90

Посвежевший Volvo EX90 перевели с 400-вольтовой на новую 800-вольтовую электрическую архитектуру (платформа осталась прежней – SPA2), кроме того, ему сменили программное обеспечение, что позволило оптимизировать процесс зарядки тяговой батареи. Теперь с помощью зарядного устройства постоянного тока мощностью 350 кВт (у дореформенной версии – 250 кВт) можно всего за 10 минут увеличить запас хода кроссовера на 250 км. Увеличению скорости «электрозаправки» способствует и то, что новая система снижает уровень тепловыделения во время процесса.

Ещё в компании рассказали о том, что обновки сделали «зелёный» флагманский SUV динамичнее, при этом в Volvo не раскрыли новый показатель разгона от 0 до 100 км/ч. Отметим, актуальный топовый трёхрядный кроссовер EX90 Twin Motor Performance набирает первую «сотню» за 4,2 секунды. Ещё в компании намекнули, что смогли снизить вес аккумулятора и электромоторов, но подробнее об этом пока не рассказали.

Нынешнему Volvo EX90 доступны три варианта техники: базовой версии положен единственный 333-сильный электромотор, расположенный на задней оси, его максимальный крутящий момент равен 480 Нм. Ёмкость его тяговой батареи составляет 92 кВт*ч, дальнобойность на одной зарядке – 572 км (по циклу WLTP).

Ещё двум исполнениям положена двухмоторная установка и полный привод (по одному электродвигателю на каждой оси). У средней версии совокупная отдача системы равна 449 л.с. (крутящий момент – 670 Нм), у топовой – 680 л.с. (870 Нм). Ёмкость их аккумулятора составляет 106 кВт*ч, запас хода – до 622 км. Максимальная скорость для всех модификаций ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

На фото: салон Volvo EX90

В списке обновок для EX90 2026 модельного года также числится новая электрохромная панорамная крыша, позаимствованная у флагманского лифтбека ES90, который дебютировал в начале марта 2025 года. Напомним, уровень пропускания света крыши можно регулировать с помощью кнопки. Ещё кроссовер получил более мощный и быстрый процессор Nvidia Drive AGX Orin, который пришёл на смену старому чипу Nvidia Xavier (кстати, этот обновление доступно и нынешним владельцам Volvo EX90).

Помимо этого, посвежевшему SUV доступны подключенные оповещения о скользких дорогах, возможных опасностях и произошедших авариях на маршруте, а также помощник при аварийной остановке (ESA), который останавливает машину в полосе движения в случае, если водитель не реагирует на предупреждения от системы контроля за его состоянием (не смотрит на дорогу, не держит руки на руле). После остановки кроссовера ассистент автоматически свяжется с центром экстренной помощи.

Цены Volvo EX90 2026 модельного года станут известны позже. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовый вариант актуального кроссовера можно купить за 85 990 евро (эквивалентно примерно 8,47 млн рублей по текущему курсу), за среднюю версию просят не менее 90 490 евро (около 8,91 млн рублей), а цена топ-исполнения равна 104 690 евро (около 10,3 млн рублей).