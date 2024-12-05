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  • Одномоторный Polestar 3 выходит на рынок: он оказался дальнобойнее, чем ожидалось

Одномоторный Polestar 3 выходит на рынок: он оказался дальнобойнее, чем ожидалось

05.12.2024 60 0 0

В гамме спортивного купеобразного электрического кроссовера Polestar 3 появилась не совсем спортивная базовая версия Long Range Single Motor: она разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с и может проехать до 706 км на одной зарядке.

Электрический кроссовер Polestar 3 справил мировую премьеру в октябре 2022 года, в его основе лежит модульная платформа SPA2 (Scalable Product Architecture 2), роднящая Polestar 3 с Volvo EX90. На момент премьеры в гамме Polestar 3 были заявлены только двухмоторные полноприводные версии, ведь марка Polestar, отколовшаяся в 2017 году от Volvo, позиционируется как спортивная и хочет конкурировать с Porsche.

Из-за проблем с программным обеспечением производство Polestar 3 началось с опозданием: на заводе Volvo в китайском Чэнду его собирают с февраля этого года, в августе эту же модель начали собирать на заводе Volvo в американском Риджвилле (штат Южная Каролина). На фоне слабых продаж электромобилей вообще и марки Polestar в частности в июне этого года была анонсирована младшая версия Polestar 3 с единственным электромотором на задней оси (называется Long Range Single Motor) — такую версию производят пока только в США, она только что была сертифицирована и вышла на рынок.

Производство Polestar 3 на заводе в Риджвилле (США, штат Южная Каролина)
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Производство Polestar 3 на заводе в Риджвилле (США, штат Южная Каролина)
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Производство Polestar 3 на заводе в Риджвилле (США, штат Южная Каролина)
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Производство Polestar 3 на заводе в Риджвилле (США, штат Южная Каролина)
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Производство Polestar 3 на заводе в Риджвилле (США, штат Южная Каролина)
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Пиковая отдача электромотора на Polestar 3 Long Range Single Motor составляет 220 кВт (299 л.с.) и 490 Нм, разгон с места до 100 км/ч занимает 7,8 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой батареи такая же, как у старших двухмоторных версий, — 111 кВт·ч, на момент анонса версии Long Range Single Motor расчётный запас хода на одной зарядке составлял 650 км по циклу WLTP, в реальности вышло 706 км по циклу WLTP и 563 км по американскому циклу EPA.

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В Германии Polestar 3 Long Range Single Motor стоит от 79 890 евро, в США — от 68 900 долларов. Будет ли одномоторная версия локализована в Китае, пока неизвестно – продавать её здесь без локализации не имеет смысла, будет слишком дорого.

Добавим, что за первые три квартала этого года компания Polestar реализовала в мире 32 300 машин, что на 22,5% меньше продаж в январе-сентябре 2023 года. Из-за слабых продаж и растущих убытков Polestar руководство китайского холдинга Geely, которому де-факто принадлежат Polestar и Volvo Cars, в феврале этого года избавила Volvo Cars от финансирования Polestar, а в августе сменила в Polestar гендиректора и шеф-дизайнера.

С момента обновления топ-менеджемента новых вводных по части плана развития Polestar официальные и неофициальные источники не сообщали, притом что ясно, что прежний/текущий курс ведёт компанию в тупик, то есть к банкротству/ликвидации либо к продаже. Есть, впрочем, и третий вариант — объединение Polestar с какой-нибудь другой дочерней маркой Geely по примеру недавнего объединения Lynk & Co и Zeekr.

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