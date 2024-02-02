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Volvo прекращает финансирование Polestar, спасать «падающую звезду» будет Geely

02.02.2024 102 0 0

Компания Polestar, отколовшаяся от компании Volvo Cars в 2017 году, испытывает трудности из-за глобального замедления роста спроса на электромобили. На этой неделе объявлено, что Polestar перейдёт под прямой контроль материнского холдинга Geely, а Volvo Cars больше не будет инвестировать в Polestar и сосредоточится на собственном развитии.

В 2010 году шведская компания Volvo Cars была поглощена китайским холдингом Geely, а в 2015 году сама поглотила прежде придворное, но независимое тюнинг-ателье Polestar. В 2017 году Polestar с подачи руководства Geely превратилась в самостоятельную электромобильную компанию, но с Volvo её по-прежнему связывают тесные технологические и финансовые узы. На данный момент Volvo принадлежат примерно 48% акций Polestar, Volvo оплачивает значительную часть расходов на разработку новых моделей Polestar.

Летом 2022 года Polestar через механизм слияния SPAC стала публичной компанией и вышла на биржу NASDAQ — предполагалось, что это принесёт ей дополнительные внешние инвестиции и в 2025 году компания за счёт быстрого роста достигнет точки безубыточности. В реальности выход на биржу оказался негативным фактором для развития Polestar, с момента IPO её акции подешевели примерно на 87%, то есть инвесторы в Polestar не верят. К слову, Renault Group на днях отказалась выводить на биржу своё электромобильное подразделение Ampere — это решение было принято в том числе с учётом негативного опыта Polestar.

По итогам прошлого года Polestar реализовала в мире 54 600 электромобилей, что на 6% больше результата 2022 года, но она не достигла заявленной цели в 60 000 машин. В 2025 году Polestar хочет выйти на уровень продаж в 290 000 машин в год, но теперь есть большие сомнения, что ей это удастся.

Для сравнения скажем, что глобальные продажи Volvo Cars в 2023 году составили 708 716 машин (+15% по сравнению с продажами в 2022-м), из них 113 419 — это электромобили, продажи которых выросли сразу на 70%. Volvo Cars хочет к концу 2025 года выйти на уровень продаж в 1,2 млн машин в год.

Весной прошлого года Volvo и Polestar столкнулись с проблемами при разработке программного обеспечения, из-за чего были вынуждены отложить на 2024 год выход на рынок своих флагманских электрических кроссоверов Volvo EX90 и Polestar 3. Руководство Polestar тогда объявило об усилении контроля за расходами, сокращении плана продаж на 2023 год с 80 000 до 60 000 машин и приостановке найма нового персонала, а на прошлой неделе речь пошла уже об увольнениях: компания намерена сократить 450 рабочих мест — это примерно 15% от её общего штата.

Сегодня было объявлено о дальнейшем разводе Volvo и Polestar: технологические узы сохранятся, а финансовые будут разорваны, Volvo Cars передаст значительную часть принадлежащих ей акций компании Polestar холдингу Geely (точный объём пока не определён) и перестанет её финансировать. Понимать это надо так, что Geely скоро станет основным акционером Polestar и будет нести финансовое бремя по её развитию, а Volvo Cars начнёт тратить все имеющиеся у неё ресурсы на собственное развитие.

В целом кризис Polestar на данном этапе, если судить по внешним индикаторам, не выглядит убийственным, однако он происходит на фоне торможения глобального рынка электромобилей, плохого инвестиционного климата и стремительного роста влияния китайских компаний, которые производят «электрички» быстрее и дешевле, чем западные и традиционные восточные компании из Японии и Южной Кореи. Под непосредственным контролем Geely с Polestar может случиться что угодно: от бурного развития до ликвидации или продажи — китайцы с убыточными брендами не церемонятся, легко их закрывают и легко запускают вместо них десятки новых.

авторынок электромобиль бизнес Polestar Volvo Geely

 

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