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Флагманские кроссоверы Volvo и Polestar задерживаются из-за проблем с ПО

12.05.2023 65 0 0

Старт производства Volvo EX90 и Polestar 3 перенесён на следующий год из-за необходимости доработки управляющего программного обеспечения. Это известие спровоцировало заметное падение курсов акций обеих шведских компаний.

Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, что американский электромобильный стартап Fisker вынужден на несколько месяцев отложить запуск на рынок своей первой модели Ocean из-за проблем с ПО, и упомянули, что с аналогичными трудностями сегодня сталкиваются многие автопроизводители, в том числе крупные и опытные. Наиболее яркий пример — концерн Volkswagen, который из-за сырого ПО задержал выпуск десятка новинок и уволил в прошлом году председателя правления Герберта Дисса.

У Volvo Cars и Polestar ситуация пока кажется не слишком драматичной, но из-за неё тем не менее акции шведских компаний подешевели на бирже на 6 и 12% соответственно. Volvo Cars и Polestar, напомним, входят в состав могущественного китайского холдинга Geely, который в состоянии залить деньгами любую проблему, но руководство Polestar всё же объявило об усилении контроля за расходами, приостановке найма нового персонала и корректировке плана продаж на этот год: целевой объём снижен с 80 000 машин до 60 000 — 70 000. В прошлом году компания Polestar реализовала в мире 51 491 электромобиль, а к концу 2025 года хочет выйти на уровень в 290 000 машин в год.

Volvo Cars в свою очередь о корректировке плана продаж ничего не сообщала. В прошлом году глобальные продажи Volvo Cars составили 615 121 автомобиль, задача на конец 2025 года — 1,2 млн машин в год.

Volvo EX90
1 / 3
Volvo EX90
2 / 3
Volvo EX90
3 / 3

Volvo EX90 и Polestar 3 — это родственные модели, построенные на новой модульной платформе SPA2 (Scalable Product Architecture 2), разработанной совместно Volvo и Geely, у них одинаковый размер колёсной базы — 2985 мм, передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Мировая премьера Volvo EX90 состоялась в ноябре прошлого года, Polestar 3 был рассекречен месяцем ранее.

Polestar 3
1 / 3
Polestar 3
2 / 3
Polestar 3
3 / 3

Volvo EX90 планировалось запустить в производство в декабре текущего года, теперь дата начала выпуска обозначена как «первая половина 2024 года», у дилеров Volvo EX90 появится не раньше третьего квартала того же года. Polestar 3 должен был встать на конвейер летом этого года, новая дата запуска — первый квартал 2024-го. Оба кроссовера будут выпускаться на заводах Volvo в Риджвилле (США, штат Южная Каролина) и Чэнду (Китай, провинция Сычуань). Полноприводные топ-версии обоих кроссоверов имеют двухмоторную силовую установку с совокупной отдачей в 380 кВт (517 л.с.) и 910 Нм.

Проблемы с ПО не затрагивают дебютировавший в апреле этого года кроссовер Polestar 4, поскольку он построен на разработанной Geely платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), старт его производства в Китае запланирован на ноябрь текущего года.

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