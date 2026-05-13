13.05.2026 173 0 0
Кросс-лифтбек Polestar 4 получил приставку Coupe и более драйверское шасси

Приставка Coupe понадобилась кросс-лифтбеку Polestar 4 в связи с грядущим появлением версии с кузовом универсал, вместе с тем она указывает на повышенный градус спортивности, полученный с помощью модернизированной подвески.

Среднеразмерный электрический кросс-лифтбек Polestar 4 справил мировую премьеру в 2023 году, в его основе лежит разработанная холдингом Geely модульная платформа SEA в своей ранней, 400-вольтовой версии. Выпускается Polestar 4 в Китае и в Южной Корее. Локализация в Южной Корее понадобилась, чтобы поставлять Polestar 4 в США в обход заградительных пошлин на электромобили китайского производства.

В минувшем феврале компания Polestar объявила, что до конца этого года «четвёрка» обзаведётся ещё более практичным кузовом универсал, потому что такой кузов очень любят в Швеции — на историческая родине Polestar. В связи с этим исходному кросс-лифтбеку только что присвоена приставка Coupe, а универсал получит свою приставку, пока засекреченную.

К новому имени кросс-лифтбека приурочена и лёгкая модернизация. Ради улучшения управляемости и плавности хода перенастроена задняя подвеска с пассивными амортизаторами, в которых пружины отбоя заменены полиуретановыми буферами. Также пересмотрены характеристики основных пружин и стабилизатора поперечной устойчивости. Для двухмоторной версии по-прежнему доступен пакет Performance с адаптивными амортизаторами, более спортивными настройками подвески и более крупными дисковыми тормозами Brembo.

Силовые установки у Polestar 4 Coupe прежние. На базовой заднеприводной версии Rear motor единственный электромотор выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 343 Нм. На двухмоторной полноприводной версии Dual motor спереди установлен второй такой же электромотор, итого в сумме выходит 400 кВт (544 л.с.) и 686 Нм. Версия Rear motor разгоняется до 100 км/ч за 7,1 с, версия Dual motor — за 3,8 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — только 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке у версии Rear motor — 620 км по циклу WLTP, у версии Dual motor — 590 км.

Заказы на Polestar 4 Coupe уже принимаются, версия Rear motor стоит в Германии от 61 900 евро, версия Dual motor — от 69 900 евро, доплата за пакет Performance — 4500 евро.

