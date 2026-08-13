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Nissan Kicks Rock Creek выходит на американский рынок, цена известна

13.08.2026 78 0 0
Nissan Kicks Rock Creek выходит на американский рынок, цена известна

За новую версию паркетника японской марки в США просят 30 385 долларов, что эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу.

Паркетник под названием Nissan Kicks дебютировал в 2016 году в Бразилии, позже модель стала глобальной. Кикс второго поколения уже был представлен в США, так как именно этот рынок стал крупнейшим для кроссовера: премьера прошла в марте 2024 года. Теперь модель получила новую версию – Rock Creek, которая ранее была анонсирована для японского рынка. Отметим, аналогичные модификации есть и у других моделей бренда, к примеру, в Штатах можно купить также Pathfinder и Rogue (в других странах – X-Trail) с прибавками Rock Creek к названию.

На фото: Nissan Kicks Rock Creek (версия для американского рынка)
На фото: Nissan Kicks Rock Creek (версия для американского рынка)
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На фото: Nissan Kicks Rock Creek (версия для американского рынка)
На фото: Nissan Kicks Rock Creek (версия для американского рынка)
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Новая версия кроссовера получила немало внешних отличий от стандартного Nissan Kicks. Так, ему достались различные оранжевые вставки: три горизонтальных штриха в планке между основными блоками фар, логотип и эмблема версии на радиаторной решётке, шильдик в виде оранжевых гор есть также на передних дверях вместе с названием спецверсии и на багажной двери – с указанием на полный привод.

Ещё яркие оранжевые элементы имеются в креплениях багажника на крыше, в оформлении 17-дюймовых оригинальных колёсных дисков, в фирменных знаках Nissan на ступицах колёс и на корме между фонарями. Дневные ходовые огни выполнены в янтарном цвете. Корпуса наружных зеркал, а также нижняя часть заднего бампера – в чёрном глянце.

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Салон Nissan Kicks Rock Creek отделан в чёрном цвете с контрастной оранжевой прострочкой: её можно увидеть на сидениях, рулевом колесе, дверных картах, передней панели, центральной консоли, чехле рычага коробки передач. Кроме того, оранжевые вставки и вышивка с названием версии имеются на спинках передних кресел, в этом же цвете выполнен логотип на руле.

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Ещё новой версии модели положены: резиновые коврики Rock Creek, обогрев руля и боковых зеркал, подогрев передних кресел, подсветка салона, система автоматического торможения при движении задним ходом, парковочный помощник, воздуховоды отопителя для пассажиров второго ряда. Как и другие исполнения, вариант Rock Creek снабдили информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и акустикой Bose с десятью динамиками.

На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
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На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
2 / 6
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
3 / 6
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
4 / 6
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
5 / 6
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
На фото: салон Nissan Kicks Rock Creek (версии для американского рынка)
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Полноприводный кроссовер Kicks Rock Creek ещё получил эксклюзивный режим езды по бездорожью, а также ассистента при спуске с холма. Техника у такого паркетника стандартная. Это значит, что под капотом у него располагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник MR20DD, отдача которого равна 143 л.с., максимальный крутящий момент – 190 Нм. Двигатель работает в паре с бесступенчатым автоматом Xtronic.

Nissan Kicks 2027 модельного года доберётся до дилеров на американском рынке до конца текущего лета. Цены уже известны, так, стоимость новой топовой модификации с приставкой Rock Creek равна 30 385 долларов (с учётом платы за доставку), что эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу. Тогда как за стартовый вариант Nissan Kicks сейчас просят 24 335 долларов (около 2,02 млн рублей).

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Обновлено 14.08.2026

 

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