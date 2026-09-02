Кросс-универсал Polestar 4 SUV для Европы: китайская платформа и южнокорейская сборка

Шведская компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, полностью рассекретила электрический кросс-универсал Polestar 4 SUV. Заказы на него уже принимаются, поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале 2026 года.

Универсал на базе кросс-лифтбека Polestar 4 был анонсирован ещё в феврале этого года вместе с другими новинками компании, в июле ему было присвоено имя Polestar 4 SUV, а сегодня состоялась полноценная премьера. Кросс-лифтбек Polestar 4 в мае был переименован в Polestar 4 Coupe и получил модернизированную подвеску (улучшены управляемость и плавность хода), она же досталась и универсалу. Обе модели построены на 400-вольтовой версии платформы SEA, разработанной китайским холдингом Geely.

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Polestar 4 SUV и Polestar 4 Coupe отличаются друг от друга по сути только дизайном задней части кузова. Лифтбек не имеет заднего стекла, а камера заднего обзора у него расположена неудачно, из-за чего владельцы этой модели массово повреждают корму при парковке. У Polestar 4 SUV такой проблемы быть не должно, так как багажная дверь здесь совершенно обычная, со стеклом, но камера для подстраховки тоже есть — изображение с неё можно вывести на салонное зеркало заднего вида.

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Габаритная длина Polestar 4 SUV — 4840 мм, ширина — 2067 мм, высота — 1556 мм, колёсная база — 2999 мм. Дорожный просвет — 166 мм. Штатные колёса — 20-дюймовые. Новая форма кормы позволила увеличить площадь прозрачной стеклянной крыши (она входит в стандартное оснащение, за доплату предлагается электрохромное покрытие) и дать задним пассажирам дополнительные 2,5 см свободного пространства над головами. Объём багажника — 530 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1665 л. Рейлинги на крыше выдерживают динамическую нагрузку до 100 кг.

С места водителя Polestar 4 SUV и Polestar 4 Coupe ничем не отличаются. Базовая отделка — из экологичных материалов на основе переработанного пластика и биосырья, а за доплату доступна настоящая наппа Bridge of Weir. Топовая аудиосистема Harman Kardon Premium Sound мощностью 1400 Вт насчитывает 12 динамиков.

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Силовые установки у Polestar 4 SUV такие же, как у Polestar 4 Coupe. На базовой заднеприводной версии Rear motor единственный электромотор выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 343 Нм. На двухмоторной полноприводной версии Dual motor спереди установлен второй такой же электромотор, итого в сумме выходит 400 кВт (544 л.с.) и 686 Нм. Polestar 4 SUV Rear motor разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с, Polestar 4 SUV Dual motor — за 3,9 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке у версии Rear motor — 630 км по циклу WLTP, у версии Dual motor — 600 км.

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Максимальная мощность зарядки батареи — 200 кВт. На борту есть бытовая розетка мощностью 3,3 кВт для питания внешних устройств — например, электроплитки на пикнике. Специальный режим кемпинга позволяет во время стоянки пользоваться кондиционером, мультимедийными функциями автомобиля, USB-портами и 12-вольтовыми розетками. Допустимый уровень разряда батареи задаётся владельцем.

Polestar 4 Coupe (слева) и Polestar 4 SUV

Для двухмоторной версии Polestar 4 SUV доступен пакет Performance с адаптивными амортизаторами ZF, более спортивными настройками подвески, более крупными дисковыми тормозами Brembo, 22-дюймовыми колёсами и спортивными шинами Pirelli P Zero.

В Германии Polestar 4 SUV Rear motor стоит от 57 900 евро, Polestar 4 SUV Dual motor — от 65 900 евро.

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Производится Polestar 4 SUV в южнокорейском Пусане на заводе Renault — собранные здесь машины будут поставляться не только в Европу, но и в Канаду. Из США компанию Polestar минувшим летом фактически выгнали из-за её связи с Китаем, а с китайского рынка компания Polestar ушла добровольно в 2025 году на фоне очень слабых продаж. Главным рынком для Polestar теперь является Европа, где универсалы по-прежнему пользуются хорошим спросом.